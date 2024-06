”Nu există în România un centru de recuperare medicală mai bun decât Spitalul ”Sfântul Sava””

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” înregistrează cele mai bune rezultate dovedite în orice tip de recuperare medicală. Cele mai multe cazuri sunt grave și foarte grave, cărora cei mai mulți specialiști nu le oferă șanse de recuperare. Cu 55 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți angajați și peste 150 de echipamente de ultimă generație în recuperarea medicală, Spitalul ”Sfântul Sava” a reușit să pună pe picioare, la propriu, peste 7.000 de pacienți în doar șase ani de funcționare.

Spitalul ”Sfântul Sava” din județul Ilfov oferă servicii de recuperare medicală în regim de internare în saloane cu 1, 2 sau 3 paturi. Pachetele de recuperare conțin câte 2 ședințe pe zi de kinetoterapie și 2 ședințe pe zi de fizioterapie, masaj terapeutic și acces la aparatură inovativă, folosită în marile clinici de specialitate din străinătate. Se asigură 3 mese pe zi, cu mâncare proaspătă, gătită în bucătăria proprie, iar pacienții sunt monitorizați inclusiv prin sistem video intern. Garda de medici specialiști este asigurată 24 de ore/24.

”Nu există în România un spital mai bine dotat și cu specialiști mai implicați! Eu am lucrat 35 de ani în industria chimică și m-a afectat acest lucru. Soția mea, la fel. Mai întâi a fost internată ea aici, în Spitalul ”Sfântul Sava”, și au pus-o pe picioare. Acum, am venit și eu. Sunt foarte, foarte mulțumit. Am mai fost și în alte centre de recuperare, dar nu se găsește altul mai bine dotat cu aparatură decât Spitalul ”Sfântul Sava”, plus un personal nemaipomenit de implicat. Asta contează mult. Dacă ai lângă tine un terapeut care te protejează, te încurajează, prinzi și tu curaj. Un complex mai bine dotat, nu există în România”, spune pentru Știri pe surse domnul Mircea Bălan, pacient al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Ilfov.

Pacienții Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” beneficiază de un regim de recuperare medicală intensivă pe durata lunilor iunie și iulie, cu câte două ședințe de kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic, în fiecare zi.

”Am aplicat acest regim de recuperare medicală intensivă pentru toți pacienții internați la noi în luna mai, indiferent de afecțiune. Rezultatele pe care le-am obținut, inclusiv în cazuri grave și foarte grave, ne determină să continuăm, astfel că vom pune la dispoziția pacienților noștri acest tip de recuperare medicală intensivă și în continuare, pe durata lunilor iunie și iulie. Astfel, pacienții vor beneficia în fiecare zi de câte două ședințe de kinetoterapie și două ședințe de fizioterapie, incluse în costul pachetului de recuperare medicală, fără a crește prețurile și fără a percepe taxe suplimentare pentru echipamentele inovative, multe dintre ele găsindu-se în centrul nostru medical în premieră pentru România. Noi urmăm modele ale marilor clinici de profil din străinătate, cu recuperare timpurie, după intervenții chirurgicale de orice natură, astfel că recuperarea medicală este mai eficientă.

La Spitalul ”Sfântul Sava”, suntem interesați să oferim toate condițiile astfel încât pacienții noștri să fie recuperați medical cât mai rapid, nu să rămână internați cât mai mult timp.

Avem 55 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, dar și 11 medici specialiști. Gărzile de medici sunt asigurate 24 de ore, iar supravegherea pacienților se face inclusiv prin sistem video intern. Astfel, nu există riscul ca un pacient să aibă nevoie de ajutor, de orice natură, și să nu intervenim imediat. Am ridicat acest spital în urmă cu șase ani din dorința de a oferi și în România condiții de recuperare medicală ca în marile și vestitele clinici din străinătate. Am reușit să repunem pe picioare, la propriu, peste 7.000 de pacienți. Suntem mândri de rezultatele noastre și vom continua să investim, ca și până acum, în cele mai noi echipamente medicale, invoative, de ultimă generație. Până acum, am depășit numărul de 150 de astfel de echipamente, unele dintre acestea fiind aduse în premieră în România”, declară pentru Știri pe surse Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Date de contact ale Spitalului ”Sf. Sava” – Ilfov:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

Str. Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov