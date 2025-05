Nicușor Dan: România onestă înseamnă o Românie fără corupție, fără pile de partid și fără sinecuri în funcții publice. În România onestă, copiii din sate trebuie să aibă șanse egale cu cei din București

Domnule Nicușor Dan, ați promis în campanie că vreți reconstrucția instituțiilor statului dacă veți ajunge președinte. La ce vă referiți mai exact și ce anume vreți să faceți?

Nicușor Dan: Avem instituții capturate politic, care funcționează ineficient și în multe cazuri în afara interesului public. Sunt instituții, firme de stat și companii municipale pline de pile de partid, de nepoți, de fotomodele. Obiectivul meu ca președinte este să reconfigurăm arhitectura instituțională prin depolitizare, criterii clare de performanță și o cultură a responsabilității. Instituțiile trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru partide. Asta înseamnă România onestă.

Reconstrucția statului înseamnă, deci, separarea deciziei administrative de influența politică și de grupuri de interese. Adică instituțiile să reprezinte coloana vertebrală a statului în slujba cetățeanului, nu a partidelor. Și eu pot face asta pentru că sunt independent și pentru că știu cum funcționează statul – am învățat ca primar al Capitalei, în sute de ore de negocieri cu toate instituțiile din acest stat.

Dar cum veți reuși să faceți asta? Președintele nu are toate puterea executivă și dvs., fiind independent, nici nu aveți susținerea unei majorități parlamentare.

Nicușor Dan: Același lucru s-a spus și când am câștigat ca independent Primăria Capitalei. Dar am reușit să am o majoritate cu care să lucrez în primărie, am reușit să reformez masiv primăria, am reușit să scot Capitala din faliment. Explicațiile sunt simple: am avut puterea votului, cea mai mare putere a unui politician, și am fost mereu onest. Am dat exemplul meu.

Așa voi face și la Cotroceni. Puterea votului oamenilor nu poate fi ignorată de nimeni. Rolul constituțional al președintelui e unul esențial în stat: voi avea capacitatea de a negocia o majoritate parlamentară în care sper să atrag și USR pentru a întări componenta reformistă. Cu această majoritate voi colabora în CSAT, prin participarea la ședințele de guvern și prin prezența constantă în Parlament – dacă voi fi invitat, desigur – pentru a reforma statul și a-l întoarce cu fața spre cetățean.

De asemenea, voi avea și instrumentul comunicării. Voi deschide Palatul Cotroceni pentru presă și societate civilă, dar, mai important, voi merge peste tot în țară ca să înțeleg nevoile comunităților. Nu voi permite sistemului de putere să îl confiște pe președinte, să mă transforme într-un bugetar vilegiaturist, așa cum s-a întâmplat în trecut. Voi fi președintele activ care își ia puterea de la oamenii simpli, oamenii printre care am trăit toată viața.

Dar ce pași concreți propuneți pentru a avea o administrație publică modernă?

Nicușor Dan: Este esențială profesionalizarea funcției publice și eliminarea clientelismului politic. Voi cere majorității guvernamentale să introducă criterii de merit în recrutare, evaluare anuală pe bază de obiective și digitalizarea serviciilor publice. Administrația trebuie să fie eficientă și predictibilă, nu un obstacol pentru cetățeni sau mediul privat.

Vom reduce birocrația, vom digitaliza masiv serviciile publice și vom atrage specialiști din domeniile-cheie. De asemenea, voi susține modificarea legislației pentru ca funcționarul public să fie evaluat pe bază de rezultate, nu de loialitate politică. Și aici am aliați puternici: cetățenii, mediul de afaceri și Uniunea Europeană, care finanțează aceste reforme. Bani avem deci, ne mai trebuie doar voința politică. Și eu aduc exact această voință politică.

Ați promis reorganizarea administrativă, un subiect sensibil. Cum o vedeți realizabilă?

Nicușor Dan: Avem peste 3.000 de comune, multe fără capacitate de a furniza servicii publice decente. Propun comasarea voluntară a acestor unități, pe baza unor criterii obiective, și formarea de regiuni administrative în jurul polilor de dezvoltare. Nu este o reformă contra oamenilor, ci pentru eficiență și echitate.

Este o reformă necesară pentru modernizarea României. Vom promova comasarea de comune și orașe care nu se pot autosusține, dar fără să afectăm accesul cetățenilor la servicii publice. Dimpotrivă, scopul este ca acele servicii să fie mai bune și mai accesibile, printr-o gestiune mai eficientă a resurselor locale.

Reforma electorală e cerută de mult timp. Ce modificări propuneți?

Nicușor Dan: Trebuie să revenim la alegerea primarilor în două tururi, să eliminăm pragurile arbitrare pentru alianțe și să uniformizăm legislația printr-un Cod Electoral. De asemenea, diaspora trebuie să poată vota ușor, inclusiv prin extinderea votului prin corespondență.

Toate aceste măsuri vor întări democrația reprezentativă și vor crește încrederea în procesul electoral.

În campanie ați vorbit pe larg despre corupția sistemică și influențele politice din administrație. Cum vreți să combateți corupția mai eficient?

Nicușor Dan: Corupția și influența politică asupra instituțiilor publice sunt principalele obstacole în calea dezvoltării României. Nu putem vorbi despre eficiență administrativă sau despre încrederea cetățenilor în stat cât timp statul e corupt. De aceea, combaterea corupției nu poate fi doar un slogan electoral – trebuie să devină o politică de stat.

Cum voi face asta? Voi susține întărirea instituțiilor care combat corupția. Avem nevoie de un DNA puternic și de un sistem judiciar independent. Sub președinția mea, nu va exista niciun amestec în anchetele penale, nicio numire în justiție negociată politic. Dimpotrivă, voi garanta independența sistemului judiciar și voi susține public fiecare instituție care își face treaba corect.

De aceea, voi cere ministrului Justiției și CSM să găsim procurori-șefi care au rezultate, credibilitate și independență. Vreau să vedem rezultate în lupta împotriva marii corupții, a evaziunii fiscale, a mafiei imobiliare, a mafiei lemnului, dar și împotriva traficului de droguri și de persoane.

Un alt aspect important este transparentizarea administrației. Lipsa de transparență înseamnă corupție. Vom avea un stat care se lasă văzut, auditat și întrebat. Nu în ultimul rând, e nevoie de eliminarea clientelei politice din companiile de stat. Sub conducerea mea, numirile la companiile publice nu vor mai fi făcute pe bază de carnet de partid, ci pe baza unui profil profesional clar și a unei selecții obiective. Pierderile acestor companii nu sunt accidente – ele sunt rezultatul unui sistem corupt care trebuie închis.

Nu uitați un lucru important: corupția e drumul cel mai rapid spre inima unui stat. În plin război hibrid declanșat de Rusia, trebuie să ne protejăm statul inclusiv prin eliminarea corupției.

Ați vorbit despre reformarea Curții Constituționale. Ce schimbări propuneți concret?

Nicușor Dan: Curtea Constituțională a devenit în ultimii ani o instituție percepută mai degrabă ca un actor politic decât ca un arbitru al respectării Constituției. Această criză de credibilitate afectează nu doar prestigiul Curții, ci și stabilitatea democratică a țării. De aceea, propunem o reformă profundă, care să se concentreze pe eliminarea influenței politice directe asupra numirii judecătorilor constituționali și pe creșterea exigențelor profesionale și de integritate pentru ocuparea acestor funcții.

Astfel, propun odificarea Legii 47/1992 pentru ca judecătorii să fie numiți exclusiv din rândul magistraților cu o experiență semnificativă.

Educația și sănătatea sunt domenii critice. Ce schimbări vreți să promovați?

Nicușor Dan: În educație, susțin o reformă curriculară axată pe gândire critică și competențe reale. Trebuie să investim în profesori și în infrastructura școlară.

Foarte important: vreau să combatem în mod real abandonul școlar. România nu își mai permite să piardă atâta resursă umană, suntem în plină criză demografică. Pentru asta e nevoie să asigurăm mese calde, transport școlar și alte măsuri sociale, precum și stimulente pentru cadrele didactice care predau în comunități vulnerabile. Cum vom face asta? Cu banii pe care îi economisim din reforma profundă a statului.

În sănătate, voi lupta pentru un sistem public funcțional, transparent și echitabil. Managementul trebuie profesionalizat, iar finanțarea orientată spre prevenție și acces universal.

Mai mult: Voi elabora împreună cu specialiști din mediul privat o strategie pe 10 ani care să înlocuiască actuala abordare fragmentară, pentru a construi un sistem medical coerent și performant. Strategia va include delimitarea clară a responsabilităților între cabinetele medicilor de familie, policlinici, spitale locale și spitale universitare.

Veți avea cel mai important rol din statul român în politica externă. Ce rol va juca România în Europa și în NATO sub mandatul dumneavoastră?

Nicușor Dan: România trebuie să fie un stat activ, predictibil și credibil. Vom consolida parteneriatul cu SUA, ne vom implica în construcția europeană și vom apăra valorile democratice. Avem o voce care trebuie folosită strategic, nu conjunctural.

România va rămâne ferm ancorată în valorile euro-atlantice. Vom fi un partener de încredere în NATO și UE, iar politica externă va fi una activă și coerentă. În același timp, ne vom asuma un rol mai puternic în promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în regiune.

Dar de ce credeți că partenerii noștri vor accepta un rol mai important pentru România, de ce ar fi de acord cu asta?

Nicușor Dan: România are o poziție-cheie pe flancul estic al NATO și trebuie să se comporte ca atare. În fața unei Rusii agresive, autoritare și profund ostile valorilor democratice, țara noastră trebuie să își întărească rolul de barieră strategică, dar și de punte de stabilitate și coordonare regională în interiorul alianțelor din care face parte.

În primul rând, agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei este o amenințare directă la adresa ordinii internaționale bazate pe reguli, și nu poate fi tolerată. România trebuie să rămână un susținător ferm al suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și să participe activ la efortul european și transatlantic de sprijin – militar, economic și umanitar. O Ucraină liberă și democratică este și în interesul nostru strategic direct.

În al doilea rând, voi susține consolidarea prezenței militare NATO în România – prin dezvoltarea infrastructurii strategice, a interoperabilității și a cooperării bilaterale cu parteneri ca SUA, Franța, Polonia și Marea Britanie. Nu putem combate amenințarea rusă doar prin discursuri; e nevoie de capacitate militară credibilă și de descurajare eficientă.

Pe dimensiunea non-militară, România trebuie să rămână fermă în combaterea influenței hibride rusești – fie că vorbim de dezinformare, de infiltrarea rețelelor economice sau de atacuri cibernetice. Voi încuraja parteneriate între stat, mediul academic și societatea civilă pentru a crea infrastructură națională de reziliență informațională. Vom construi o strategie națională de apărare democratică împotriva propagandei ostile.

Pe termen lung, poziția mea este clară: nu există cale de dialog autentic cu un regim ca cel al lui Putin, decât dintr-o poziție de forță, stabilitate și alianțe solide. România trebuie să fie un stat predictibil, activ și demn în cadrul NATO și UE. Nu vom face niciun compromis pe tema valorilor democratice, a independenței justiției sau a libertății presei, indiferent de presiunile externe sau de interesele comerciale invocate.

Ați fi de acord cu recunoasterea apartenentei Crimeei la Federatia Rusă?

Nicușor Dan: Nu. Categoric, nu.

România nu poate și nu trebuie să recunoască anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă. Este un precedent periculos, care încalcă în mod flagrant dreptul internațional, Carta ONU și toate principiile de suveranitate și integritate teritorială la care România a aderat ca stat democratic și membru al Uniunii Europene și al NATO.

Anexarea Crimeei nu este doar o problemă ucraineană – este un act de agresiune împotriva întregii ordini internaționale postbelice. Dacă acceptăm tacit că un stat autoritar poate redesena frontierele prin forță militară, deschidem ușa haosului în regiune și slăbim securitatea noastră națională.

România trebuie să continue să susțină, alături de aliații săi, politica de nerecunoaștere a anexării Crimeei și să sprijine toate demersurile Ucrainei pentru a-și recăpăta controlul legitim asupra teritoriului său. Este o chestiune de principiu, de securitate și de solidaritate cu un popor care luptă pentru libertatea sa.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Candidat independent NICUȘOR-DANIEL DAN | e-mail: [email protected]

Adresa poștală: Bd. Regina Elisabeta nr. 38, Sector 5, București

CMF 34250009

CPP A1B1C1D1E1