Naționala Belgiei, fără selecționer – Domenico Tedesco a fost demis

Domenico Tedesco, selecționerul echipei de fotbal a Belgiei, a fost demis vineri după o serie de rezultate dezamăgitoare în ultimele luni, a anunțat Federația de Fotbal din Belgia, citată de Agerpres.

Decizia era anticipată de câteva săptămâni, în special după ce Tedesco nu a participat la tragerea la sorți a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, desfășurată în decembrie. El a fost chemat vineri la o reuniune a Federației belgiene de fotbal, conform presei locale.

„Belgia nu s-a ridicat la înălțimea speranțelor” la EURO 2024 și nici în „campania următoare”, în Liga Națiunilor, se arată în comunicatul federației, care nu a menționat numele succesorului lui Tedesco.

Tedesco, 39 de ani, se află la cârma naționalei belgiene din februarie 2023, cu un contract până în 2026.

El a devenit ținta criticilor după campania dezamăgitoare a belgienilor la EURO 2024, unde s-au oprit în optimi, iar în Liga

Națiunilor s-a clasat pe locul trei în grupă, cu o singură victorie din șase meciuri.

„Diavolii roșii” vor juca sub comanda unui nou selecționer meciurile din martie (20 martie și 23 martie), cu Ucraina, din barajul Ligii Națiunilor.

Francezii Rudi Garcia și Thierry Henry se numără pe lista posibililor candidați, conform mass-mediei belgiene, pentru înlocuirea lui Tedesco.

Marc Wilmots, Philippe Clement, Xavi Hernandez, Mark van Bommel și Erik ten Hag sunt alte soluții vehiculate.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 17, 2025