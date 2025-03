Mircea Lucescu, după România vs. Bosnia, scor 0-1: „Am avut un arbitraj extrem de înţelegător pentru ei. Mergem înainte, cum au câştigat ei, putem şi noi să câştigăm la ei”

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, a declarat vineri seară, după meciul de pe Arena Naţională cu Bosnia, scor 0-1, că elevii săi pot învinge la Viena sau în Bosnia, potrivit News.ro.

„Nu pot să spun… E o tristeţe generală. Ne doream foarte mult să începem cu o victorie, dar am avut în faţă o echipă care s-a bătut şi care a făcut tot posibilul să nu joace. Au marcat, apoi au întrerupt foarte mult jocul. Am avut un arbitraj extrem de înţelegător pentru ei. Am dominat destul de categoric, ne-am creat şi multe ocazii de gol. Am avut şi două situaţii destul de dubioase, de penalty… toate au contribuit la această nereuşită. Mergem înainte, cum au câştigat ei, putem şi noi să câştigăm la ei.

Am plecat cu stângul în această campanie. Ne-au lipsit nişte jucători importanţi, care ar fi putut să ajute. Nu pot să fiu supărat pe jucători. Ne-a lipsit răbdarea, ne-am precipitat şi am vrut să rezolvăm rapid nişte faze. Vorbim de generaţia de suflet, dar acum suntem obligaţi să găsim soluţii alternative la acel nucleu de jucători. Trebui să ajungem din nou să ne dominăm adversarul, cum am făcut astăzi, dar cu mai multe şanse de reuşită”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu.