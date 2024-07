Miopia – un viciu de vedere cu răspândire din ce în ce mai îngrijorătoare. MiYOSMART – o soluție inovatoare cu beneficii pe termen lung.

Miopia este un viciu de vedere comun, ce afectează mulți copii din întreaga lume. În prezent, sunt propuse o serie de soluții medicale de corectare, însă dacă acestea nu ajută și la încetinirea progresiei miopiei, afecțiunea poate atrage complicații de vedere. Ce poate face un părinte modern pentru a îmbunătăți sănătatea ochilor copilului său?

Pentru a răspunde la întrebare, trebuie mai întâi să înțelegem ce este miopia și cum afectează vederea.

La nivel fizic, miopia este caracterizată prin imperfecțiunea formei globului ocular, care se prezintă mai alungit. Această alungire este, de fapt, motivul pentru care persoanele cu miopie nu reușesc să distingă obiectele aflate la distanță. Afecțiunea face ca punctul de refracție de la nivelul retinei să se mute în fața ei.

Care sunt semnele care ne pot avertiza în privința miopiei?

Simptomele miopiei sunt resimțite în primii ani de școală, atunci când copiii își solicită mai mult vederea la distanță. Privitul la tablă poate deveni o reală provocare pentru un copil cu miopie, iar efortul pe care îl depune poate fi recunoscut prin: mijirea și frecarea ochilor atunci când încearcă să distingă la distanță, căscatul, palmele transpirate, oboseala accentuată și nevoia de repaus după orele de școală, sau chiar dureri de cap.

În cazul în care părintele sesizează aceste simptome, poate apela la specialiști în îngrijirea vederii pentru efectuarea unui control de specialitate. Evaluarea în cabinetul de optometrie poate pune un diagnostic corect care să ajute copilul să își mențină pe termen lung o vedere clară.

Soluții pentru controlul miopiei

Din cauza fiziologiei specifice a globului ocular, pe măsură ce copilul crește, ochiul se mărește la rândul său iar problemele de vedere precum miopia se accentuează. De aceea, este necesară abordarea simultană a două direcții terapeutice – una pe termen scurt – care urmărește corectarea vederii, și una pe termen lung – încetinirea progresiei miopiei.

Vestea bună este că miopia poate fi controlată cu succes, potrivit studiilor clinice, prin simpla purtare a unor ochelari cu lentile inteligente – lentilele MiYOSMART, de la HOYA .

Tehnologia revoluționară din spatele acestor lentile poartă numele de Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) (segmente multiple încorporate de defocalizare) și a fost realizată împreună cu Universitatea Politehnică din Hong Kong.

Tehnologia D.I.M.S. reușește să corecteze viciul de refracție pe întreaga sa suprafață, prevăzută cu o zonă de tratament în formă de inel, pentru a încetini progresia miopiei. Astfel, alternând zona de focalizare cu cea de defocalizare, lentilele reușesc să redea o vedere clară și simultan să încetinească progresia miopiei.

Cât de mult poate fi încetinită progresia miopiei?

Studiile clinice au arătat că lentilele MiYOSMART reușesc să încetinească progresia miopiei cu aproximativ 60%, în unele cazuri reușind chiar să o oprească de tot din evoluție (circa 21,5% din cazuri). (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial”, care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Miopia – o îngrijorare globală

Cercetătorii Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S., au elaborat o statistică în lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, ce estimează că până în anul 2050, ar putea fi afectați de miopie până la 5 miliarde de oameni, adică jumătate din populația globală. Această creștere alarmantă a incidenței miopiei este asociată cel mai des cu stilul de viață orientat cu precădere către activități în interior care solicită vederea de aproape, precum și cu expunerea la ecrane digitale, încă de la vârste mici.

În acest sens, specialiștii recomandă minimum două ore pe zi petrecute în aer liber, unde ochii sunt expuși la lumină naturală și la un spectru larg de vedere.

HOYA Vision Care – o viziune mai clară pentru viitor

Tehnologia lentilelor MiYOSMART anticipează nevoile societății moderne oferind un suport real care promovează starea de bine. Produsele HOYA vin la pachet cu un design adaptat stilului de viață al copilului modern, care poate fi activ, în aer liber dar și expus ecranelor, în interior. Prin îmbunătățirea continuă a produselor sale și prin efortul de cercetare pe termen lung, HOYA susține promisiunea inovației oferind permanent soluții eficiente pentru controlul și împiedicarea progresiei miopiei în perioada de creștere a copiilor.