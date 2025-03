Mick Schumacher nu și-a spus ultimul cuvânt în Formula 1, crede Mika Hakkinen

Dublu campion mondial al Formulei 1 (în 1998 și 1999), Mika Hakkinen este de părere că aventura lui Mick Schumacher în Formula 1 nu s-a încheiat încă. Finlandezul îl cunoaște bine pe tânărul pilot german, fiul fostului său mare rival Michael Schumacher, și crede că acesta mai are o șansă de a concura în Marele Circ.

Mika s-a duelat cu Michael Schumacher, iar acum vorbește despre cariera fiului acestuia, Mick Schumacher.

Ajuns la 56 de ani, Hakkinen este de părere că Mick nu și-a spus încă ultimul cuvânt în lumea Formulei 1.

A rămas fără vreun angajament după despărțirea de Haas, dar poate reveni într-o zi în Formula 1 este de părere Hakkinen.

„Are experiență în Formula 1, are de asemenea experiență în diverse categorii. Este tânăr. Toate acestea sunt lucruri bune”, a spus Hakkinen la Sport1.

În continuarea discursului său, Mika spune că erorile l-au costat scump pe fiul lui Michael Schumacher.

„Formula 1 este un loc foarte provocator. Faci trei sau patru greșeli și strici mașina, iar asta nu este ceva pentru care echipa să se bucure.

Nu le place să cheltuiască atât de mulți bani pe reparația monopostului tău. Mick a avut câteva probleme care i-au dăunat serios carierei din F1.

Dar încă mai are o șansă de a reveni, ușa este deschisă. Trebuie doar să găsească oamenii potriviți cu care să vorbească”, a concluzionat Mika Hakkinen.

În 2022, Mick Schumacher (25 de ani) și-a pierdut locul de titular de la Haas, iar acum concurează în WEC (Campionatul Mondial de Anduranță FIA).

