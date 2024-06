Mesajul lui Iftime pentru botoșănenii din diaspora: Voi știți ce înseamnă ca omul, valoarea și munca lui să fie respectate; dați un semn de schimbare, să se întâmple și aici!

Candidatul PNL la președenția CJ Botoșani, omul de afaceri Valeriu Iftime, le-a transmis miercuri un mesaj botoșănenilor din diaspora, spunându-le că ei știu ce înseamnă ca omul, valoarea și munca lui să fie respectate și este nevoie ca, prin votul lor, să contribuie la schimbare, astfel încât aceste lucruri să fie valabile și la Botoșani, un județ condus de aproape 30 de ani de PSD.

“Dragi botoșăneni din diaspora, aș fi foarte fericit dacă aș ști că sunteți la curent cu campania mea electorală. De câteva luni de zile fac toate eforturile pentru a înțelege situația reală în care trăim. În timp ce cei care ne conduc de ani de zile tot spun că avem dezvoltare, că avem lucruri bune făcute toate clasamentele ne arată că suntem pe ultimul loc la dezvoltare, la nivel de trai, la produsul intern brut pe cap de locuitor, la locuri de muncă”, spune Iftime.

Omul de afaceri, care administrează și deține cel mai mare grup de companii din județ, Elsaco, cu aproape 1.000 de angajați, finanțând totodată echipa de fotbal FC Botoșani, a intrat cu trei luni în urmă în politică și le transmite alegătorilor că respectă oamenii și că știe ce înseamnă locurile de muncă, dar și că fără dezvoltare economică nu se poate realiza ceva, nicăieri în lume.

“Voi știți și lucrați într-o zonă în care valoarea și omul sunt respectate, munca și omul sunt respectate, vă aștept și știu lucrul ăsta, și vă spun că am nevoie de voi pentru a schimba, pentru a da acest impuls de schimbare, cu telefon la cei de acasă, cu venirea voastră acasă. Votul vostru chiar contează, pentru că pentru mine are putere, are putere de a mă convinge și pe mine mai bine că asta trebuie să facem”, mai spune Iftime.

Datele prezentate anterior de Iftime arată că Botoșaniul este în colaps – cu probleme mari privind alimentarea cu apă, deficit de medici în spitale, cea mai redusă rată de ocupare a forței de muncă și cel mai mic nivel al PIB din România, oameni debusolați și care vor să plece pentru că nu au unde să lucreze – , dar soluții există, fiind însă nevoie de decizii urgente, calculate și bine focusate.

Urgențele sunt analiza proiectului de apă, masterplanul de alimentare cu apă în județ și ulterior masterplanul de alimentare cu gaze, miza fiind nu neapărat locuințele ci industria, pentru creșterea numărului de locuri de muncă.

Iftime propune printre altele restartarea zonelor industriale, prin aducerea utilităților în parcurile industriale deja delimitate în județ, precum Flămânzi, și ulterior atragerea de investitori, care să fie stimulați inclusiv printr-o defiscalizare parțială a muncii, ca facilitate acordată de autoritățile locale, de exemplu în industria confecțiilor, pentru a opri închiderea companiilor.

Totodată, omul de afaceri spune că va învăța din experiența altor administrații, precum cele din Oradea, Cluj-Napoca, Brașov sau Sibiu, și că dacă Botoșaniul a putut face performanță în fotbal – fiind printre cele doar 3 echipe care s-au aflat permanent în ultimii 12 ani în Liga 1, alături de FCSB și Farul – la fel se poate întâmpla în ceea ce privește atragerea de investitori sau dezvoltarea industriei.

