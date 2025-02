Mark Selby vs John Higgins, meciul vedetă din sferturile Openului Țării Galilor la snooker

Openul Țării Galilor, ediția din 2025, a ajuns în sferturi, fază a competiției unde meciul vedetă va fi cel dintre Mark Selby și John Higgins.

În vârstă de 41 de ani, Selby a fost lider mondial în mai multe rânduri, iar la Campionatul Mondial de la Crucible are patru titluri (2014, 2016, 2017 și 2021).

De cealaltă parte, John Higgins (49 de ani) s-a aflat și el în mai multe rânduri în postura de lider mondial. Scoțianul a triumfat tot de patru ori la Campionatul Mondial: 1998, 2007, 2009 și 2011.

De-a lungul timpului, Selby și Higgins s-au întâlnit de 39 de ori, scorul fiindu-i favorabil lui Mark: 21-18. Selby conduce și la numărul de frame-uri adjudecate: 184 – 179.

Rezultatele din optimile Openului Țării Galilor

John Higgins – Sijun Yuan 4-0

Jackson Page – Tom Ford 4-0

Stephen Maguire – Lam Sanderson 4-2

Joe O’Connor – Matthew Stevens 4-1

Ali Carter – Ryan Day 4-1

Mark Selby – Jamie Jones 4-0

Luca Brecel – Junxu Pang 4-1

Jack Lisowski – Matthew Selt 4-2

Programul sferturilor de la Openul Țării Galilor

