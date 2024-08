M-am culcat pe mâna stângă și când am vrut să mă întorc pe partea cealaltă, n-am mai putut: făcusem AVC

Accidentul vascular cerebral (AVC) se poate produce oricând, inclusiv în timpul somnului, nu neapărat pe parcursul unui efort sau al unei supărări.

AVC are loc atunci când un vas de sânge care irigă creierul se sparge sau este blocat de un cheag. În aceste condiții, aportul de sânge pentru o parte a creierului este întrerupt sau redus, astfel că țesutul cerebral nu mai primește oxigen și nutrienți. În lipsa acestora, în doar câteva minute, celulele creierului încep să moară, iar capacitățile controlate de acea zonă a creierului, cum ar fi memoria sau controlul mușchilor, sunt pierdute.

”Mă culcasem de prânz, cu corpul pe mâna stângă. La un moment dat, am vrut să mă întorc pe partea cealaltă și nu am reușit. Am rugat soția să mă ajute să-mi scot mâna de sub corp și atunci mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Am ajuns la Urgență, la Spitalul Floreasca, unde mi-au spus că am suferit un AVC (accident vascular cerebral) și că pot să-mi revin dacă fac recuperare medicală.

Am stat internat o săptămână, timp în care m-am gândit că, acasă, nu am cum să fac recuperare medicală, ajutat de soție. Așa că am găsit loc la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”. I-am spus doctoriței și a zis: ”A, e foarte bine că ați găsit loc la ”Sfântul Sava””. A doua zi, mi-au trimis salvarea de aici, m-au luat de la Floreasca și m-am internat. Începând exercițiile de recuperare medicală, se vede deja că se dă drumul la mișcare, nu există să nu aibă efect. Specialiștii de la ”Sfântul Sava”, mi-au spus că eu o să mă recuperez repede, pentru că am venit din pripă.

Cu privire la condiții și la performanța acestui spital de recuperare, n-ai ce comenta: au o aparatură atât de diversificată și eficientă, cum n-am mai auzit să aibă în altă parte, iar tinerii specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, sunt spirt! Pe cuvânt de onoare! Sunt tot timpul atenți la pacient, să îl susțină, să facă cu el cât mai multe exerciții. În concluzie, din punctul meu de vedere, aici este foarte bine”, spune domnul Dorin Apostol, pacient diagnosticat cu AVC, internat pentru recuperare medicală la Spitalul ”Sfântul Sava”.

În România, accidentele vascular cerebrale (AVC) reprezintă principala cauză de mortalitate în rândul adulților, situându-se la același nivel cu bolile coronariene, care provoacă cel mai adesea infarctul miocardic.

Partea bună este că accidentele vascular cerebrale pot fi prevenite, dar pot fi și tratate. Fiind o urgență medicală, intervenția timpurie poate diminua afectarea creierului și complicațiile ulterioare.

La Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, recuperarea medicală după AVC se face în regim de internare, cu supraveghere și asistență medicală 24 de ore, șapte zile din șapte. Pacienții beneficiază de pachete cu mai multe ședințe zilnice de fizioterapie, kinetoterapie și masaj medical, inclusiv în weekend și în sărbătorile legale.

”Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava” are angajați permanenți peste 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, care lucrează cu cele mai performante echipamente medicale, de ultimă generație – peste 150.

În cei patru ani de funcționare, Spitalul ”Sfântul Sava” a avut peste 6500 de pacienți internați în stare gravă, cărora nu li se dădeau șanse, și care au fost recuperați medical.

Recuperarea medicală este asigurată pentru orice tip de afecțiune – recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare neurologică, recuperare după AVC și după orice tip de intervenție chirurgicală.

Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov