Legea austerității dată de guvernul Ciolacu a eliminat posibilitatea ca firmele să plătească jumătate din cuantumul amenzilor contravenționale. Proiect PNL pentru reintroducerea acestei posibilități

Legea nr.296/2023, numită și legea austerității pentru că introduce noi taxe și impozite, a eliminat și posibilitatea ca firmele să plătească jumătate din cuantumul amenzilor contravenționale dacă realizează plata în în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Prevederea a intrat în vigoare la 11 noiembrie.

Deputatul PNL Adrian Cozma a depus în Parlament o propunere legislativă pentru abrogarea acestei prevederi, potrivit unui comunicat.

”Bugetul nu crește prin amenzi și constrângeri, domnule Ciolacu! Măsura Guvernului prin care anulează dreptul firmelor să poată plăti amenzile în cuantum de 50% dacă plata se face în 15 zile, e foarte inoportună, ca să nu zicem că e împotriva economiei. Încasări nu avem mai mari, iar firmele contestă deciziile ANAF dacă nu pot plăti, iar asta înseamnă cel puțin o amânare de mai bine de un an a plății amenzilor, dacă nu chiar anularea lor de către instanțe. Încă o dată premierul nu știe ce are de făcut în economie. Așadar am depus un proiect de lege de anulare a prevederilor impuse prin noile măsuri născocite în laboratoarele PSD”, a declarat Cozma.

Prevederea care împiedică firmele să plătească jumătate din amendă se găsește la art. LVIII din Legea nr.296/2023.