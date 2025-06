Legăturile unui propagandist Fidesz cu serviciile secrete ruse, descoperite în urma unui control de securitate națională din Ungaria / O figură binecunoscută a mașinăriei propagandistice a guvernului maghiar a încercat să infiltreze un cunoscut ca diplomat în ministerul de Externe

În a doua jumătate a anului 2024, o persoană care se prezenta drept diplomat a picat verificarea de securitate națională în Ungaria, scrie telex.hu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta s-a înscris la programul de formare diplomatică al Academiei Diplomatice Maghiare, subordonată Ministerului Afacerilor Externe și Economiei Externe (KKM), în speranța că ulterior i se va oferi un post de diplomat în cadrul ministerului.

Cu toate acestea, verificarea sa a relevat un risc pentru securitatea națională: faptul că un cunoscut apropiat, o figură binecunoscută și foarte activă a mașinăriei propagandistice a guvernului maghiar, are legături cu serviciile secrete ruse.

Acest lucru putea reprezenta o problemă, deoarece, odată ce cineva devine diplomat, are acces la documente guvernamentale sensibile, inclusiv la secrete de stat. În plus, propagandistul cu legături în serviciile secrete ruse nu era doar un prieten apropiat al aspirantului la cariera diplomatică în viața privată.

Potrivit unor surse care cunosc relația dintre ei, propagandistul i-a facilitat cariera celui care a aplicat pentru formarea diplomatică și a încercat să-l ajute să obțină un post de diplomat cu ajutorul relațiilor sale guvernamentale.

Acest propagandist este una dintre figurile marcante ale mașinăriei mediatice guvernamentale, germanul-maghiar Georg Spöttle, care, în calitate de „expert în politica de securitate”, , răspândește de mult timp știri false și narațiuni în conformitate cu linia oficială a Kremlinului în mass-media Fidesz – printre altele în Magyar Nemzet, Pesti Srácok, Origo, Mandiner, Hír TV, TV2 sau chiar în mass-media de stat.

Spöttle a apărut anterior în mod regulat ca invitat la evenimentele de campanie ale Fidesz, în 2019 a candidat ca reprezentant al Fidesz la alegerile locale din Szentes, iar până acum câțiva ani a lucrat ca expert în migrație la Institutul Nézőpont, care a câștigat contracte guvernamentale în valoare de zeci de miliarde.

Pe profilul său de LinkedIn, unde a postat ultima dată în vara anului 2023, printre experiențele profesionale anterioare menționează doar că lucrează pentru guvernul maghiar ca analist politic. În cariera sa anterioară din Germania, potrivit propriilor declarații, a servit în armata vest-germană și în poliție.

În Ungaria, acest lucru nu este cunoscut, dar Spöttle a devenit în ultimii ani o figură des citată în propaganda rusă a Kremlinului. Între timp, a stabilit relații personale și profesionale cu persoane care lucrează pentru serviciile secrete rusești și a avut acces la locații din Rusia organizate de statul rus, unde nu ar fi putut intra fără aprobarea serviciilor secrete.

telex.hu a scos la iveală mai multe detalii despre cazul lui Georg Spöttle din surse apropiate guvernului, de la cunoștințe personale ale propagandistului, de la foști agenți secreți maghiari, precum și din corespondența și fotografiile care au ajuns în posesia jurnaliștilor de investigație.

La solicitarea Direkt36, cabinetul primului ministru a trimis un răspuns scris în care a interpretat greșit întrebările jurnaliștilor, ca și cum nu ar fi întrebat despre persoana care a aplicat pentru formarea diplomatică, ci despre verificarea de securitate națională a lui Spöttle.

„Niciun organism guvernamental nu a dispus verificarea lui Georg Spöttle, iar serviciile de securitate națională nu s-au ocupat de verificarea lui în această formă”, a scris cabinetul primului ministru.

Ulterior, jurnaliștii au explicat cazul în detaliu și au numit persoana care a picat verificarea, solicitând Biroului Cabinetului să răspundă la întrebările lor în lumina acestor informații. În răspunsul trimis după publicarea articolului, nu au răspuns în mod concret la întrebările detaliate, ci au comunicat doar că, în opinia lor, „conținutul articolului nu corespunde realității”.

Jurnaliștii l-au contactat pe Georg Spöttl pentru prima dată în urmă cu două luni și jumătate cu întrebările scrise – a văzut mesajul, dar nu a răspuns. Ulterior, i-au trimis întrebări suplimentare, mai detaliate, dar nici la acestea nu a răspuns.

Cu toate acestea, după ce jurnaliștii i-au trimis întrebările pentru prima dată lui Spöttl, profilul de LinkedIn al unui cunoscut apropiat al acestuia, care nu a trecut verificarea, a devenit inaccesibil. Nici Oficiul pentru Protecția Constituției și nici Ministerul Afacerilor Externe nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Spöttle s-a indignat

În mod normal, doar un cerc restrâns de persoane poate fi informat cu privire la un control de securitate națională, în special cu privire la conținutul acestuia, astfel încât foarte puțini oameni pot afla despre astfel de eșecuri.

Spöttle a fost însă atât de indignat de faptul că un cunoscut apropiat al său a picat controlul, încât a încercat să-și mobilizeze relațiile politice și guvernamentale de la diferite niveluri împotriva acestei decizii. Datorită acestui fapt, însă, vestea despre acest caz a ajuns imediat la publicul larg.

În cele din urmă, nimeni nu a vrut să-l ajute pe Spöttle, ceea ce l-a jignit pe propagandist, care la începutul anului 2025 a anunțat că se retrage din viața publică. Însă, în scurt timp, s-a răzgândit și de atunci publică în mod regulat pe diverse platforme de propagandă guvernamentală și pe propriile profiluri de social media.

Tema sa principală este războiul ruso-ucrainean, iar pe Pesti Srácok, de exemplu, comentează în mod regulat știrile legate de război în emisiunea sa intitulată GEOrgPOLITIKA. Din corespondența care le-a parvenit jurnaliștilor reiese însă că analizele anterioare pro-Kremlin ale lui Spöttle prezintă, de exemplu, o mare similitudine cu materialul pregătitor primit de la un ofițer de informații militare rus.

Una dintre principalele relații ale lui Spöttle la ambasada Rusiei din Budapesta era atașatul militar Oleg Szmirnov, cu ajutorul căruia Spöttle a călătorit anul trecut la o conferință organizată la Moscova de ministerul Apărării rus. În corespondența referitoare la acest subiect, Spöttle i-a scris atașatului militar rus că, pe baza impresiilor pe care le va avea acolo, va publica articole în ziarele și la televiziunile maghiare.

După întoarcerea acasă, Spöttle a continuat să producă, într-un ritm și mai intens decât înainte, materiale video și scrise despre războiul ruso-ucrainean, din perspectiva Rusiei.

A publicat pe Pesti Srácok un interviu cu Marija Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a apărut în mod regulat pe canalul YouTube Ultrahang, apropiat de Hit Gyülekezete, și de mai multe ori la Hír TV (de exemplu: „Georg Spöttle: Transznemű katonákat és tinédzsereket is besoroznák az ukránok” [Ucrainenii ar recruta soldați și adolescenți transsexuali]), dar a fost și expert pe Origó și în Magyar Nemzet.

Conținutul publicat de Spöttle pe tema relațiilor ruso-ucrainene este în concordanță cu narațiunile Kremlinului, se concentrează adesea pe tactici și tehnici militare și, în anumite cazuri, depășește în mod spectaculos propaganda pro-rusă a guvernului maghiar.

De exemplu, el a discutat în Magyar Nemzet despre faptul că fabrica companiei germane de armament Rheinmetall din vestul Ucrainei ar putea reprezenta o amenințare pentru maghiarii din Transcarpatia și pentru Ungaria, deoarece ar putea deveni o țintă potențială a Rusiei.

Astfel, acesta s-a îndepărtat chiar și de linia guvernului maghiar, având în vedere că Rheinmetall este partener strategic al armatei și al organizației 4iG, apropiată de guvern.

Georg Spöttle a declarat în podcastul Ultrahang – la care participă regulat – încă din toamna anului 2022:

„Nu-mi ascund opiniile, în acest război susțin Rusia în totalitate”.

În legătură cu Spöttle, autorul acestui articol a scris anterior pe site-ul de investigații VSquare din regiunea Vișegrad că Oleg Smirnov, ofițer al GRU, adică al serviciului secret militar rus, a provocat neînțelegerea aliaților NATO prin prezența și relațiile sale cu conducerea armatei maghiare. Szmirnov și-a încheiat misiunea în Ungaria în toamna anului 2024.

Sufletul comandantului

„La prânz de lucru cu ministrul Péter Szijjártó. Am avut multe subiecte de discutat, de la conflictul ruso-ucrainean până la Orientul Mijlociu…” Cu acest text, Spöttle a postat fotografii de la întâlnirea sa cu ministrul de externe maghiar, pe 18 octombrie 2024 (postarea sa nu mai este disponibilă). Și Szijjártó a publicat fotografii de la prânzul de lucru: „Lumea a devenit un loc foarte complicat, am discutat despre cum vede el situația…”

Szijjártó a postat pe pagina sa de Facebook despre Spöttle

Potrivit unor surse care cunosc detalii despre acest caz, Szijjártó era unul dintre politicienii de rang înalt din Fidesz pe care Spöttle a încercat să-l convingă să intervină pentru ca un prieten apropiat al său să poată participa la cursul de formare diplomatică și să devină diplomat, în ciuda riscului pe care îl reprezenta pentru securitatea națională.

Conform anunțului, programul de formare al Academiei Diplomatice Maghiare a durat de la 1 septembrie 2024 până la 31 august 2025 Participanții primeau o bursă lunară netă de 275.000 de forinți, iar printre condițiile de participare se număra și obligația candidaților de a se supune unui control de securitate națională. Cunoscutul lui Spöttle a fost blocat la această verificare, iar propagandistul a început apoi să facă lobby – la care însă chiar și Péter Szijjártó s-a opus în cele din urmă.

Din punct de vedere al securității naționale, Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să fie, în principiu, una dintre instituțiile cele mai protejate.

Verificarea angajaților se efectuează o dată la cinci ani de către Oficiul pentru Protecția Constituției (AH), în timp ce departamentul de securitate al ministerului, BITÁF (Departamentul de Securitate, Informatică și Telecomunicații), este responsabil pentru comunicarea sigură și gestionarea informațiilor sensibile.

De asemenea, Oficiul de Informații (IH) se ocupă de protecția diplomaților care pleacă în misiuni în străinătate și a reprezentanțelor diplomatice.

În cazul unui cunoscut apropiat al lui Spöttle, însă, Ministerul Afacerilor Externe ar fi avut dificultăți în a ignora acest aspect, deoarece propagandistul se afla de mult timp în vizorul serviciilor secrete maghiare. De-a lungul anilor, Spöttle nu a avut legături doar cu serviciile secrete ruse.

Potrivit propriilor declarații, Spöttle a lucrat mai întâi pentru serviciul de contraspionaj militar german, apoi pentru poliția federală. Într-un interviu publicat în 2002 în ziarul Magyar Nemzet (intitulat „Sufletul comandantului”), el a dezvăluit mai multe detalii despre cariera sa în armata și poliția germană, din care, potrivit articolului, s-a retras la 1 ianuarie 2002. Interviul îl prezenta pe Spöttle ca „expert în terorism” și „analist” civil.

Spöttle a declarat pentru Magyar Nemzet că la vârsta de 20 de ani a fost înrolat în armata vest-germană, unde, după instrucția de bază, a învățat „arme speciale”, cum ar fi „tehnici de combatere a blindatelor și cele mai diverse arme automate”. El a mai spus că, deoarece era interesat de Orientul Mijlociu și vorbea patru limbi, a fost contactat de serviciile secrete militare.

„Desigur, am acceptat oferta, deoarece mi s-a părut foarte interesantă sarcina. Am lucrat aici aproape zece ani, apoi, după absolvirea academiei de poliție, din 1993 am lucrat la Biroul Federal de Investigații”, a declarat Spöttle. (Un articol ulterior, din 2006, din Magyar Nemzet, se referă la el într-un mod oarecum diferit, ca „fost ofițer al poliției de intervenție din Germania”).

Potrivit afirmațiilor sale, la început a fost repartizat la muncă de birou, „sarcina mea era să-i selectez pe cei suspecți dintre refugiații proveniți din țările arabe”, apoi, în cadrul Bundeswehr, „am petrecut mult timp în Liban, Irak, Iordania și Siria. Sarcina noastră era supravegherea și stabilirea de contacte”. Ulterior, el a mai spus că în „profesia” de agent secret „cel mai mare respect le revine israelienilor”, iar „americanii sunt cei mai respectați datorită tehnologiei”.

Aceste remarci sunt interesante și pentru că mai mulți foști agenți secreți și experți în securitate națională din Ungaria au amintit cazul de la sfârșitul anilor 2000, când au primit informații de la serviciile țărilor partenere că Spöttle s-a prezentat voluntar la ambasada americană și israeliană din capitala unei țări europene pentru a-și oferi cunoștințele și rețeaua de relații serviciilor secrete ale celor două țări străine.

„Noi numim asta «a dat-o în bară»”, a spus un fost agent secret care cunoștea cazul Spöttle. O altă sursă, care cunoștea și ea cazurile anterioare ale lui Spöttle, a adăugat, în legătură cu motivația fostului polițist: „Pe de o parte, dorea să fie recunoscut. Pe de altă parte, susținea mereu că nu are bani, că este falit, căutând mereu sponsori”.

Astfel, potrivit informațiilor primite de serviciile secrete maghiare, propagandistul guvernamental care astăzi răspândește narațiunile Kremlinului își oferea la acea vreme rețeaua de relații din Orientul Mijlociu chiar și CIA-ului și Mossadului.

Numai că americanii și israelienii au considerat că înregistrarea lui Spöttle era o provocare, așa că și-au informat partenerii maghiari. Serviciile maghiare l-au examinat mai atent pe fostul polițist german și au descoperit informații personale și legate de stilul său de viață, pe baza cărora au considerat că Spöttle nu era potrivit pentru niciun fel de colaborare.

Un fost agent secret a afirmat că, în cercurile de securitate națională maghiare, Spöttle era considerat încă de la început o persoană complet neserioasă, neprofesionistă și adeptă a teoriilor conspiraționiste.

De exemplu, în anii 1990, Spöttle a participat la evenimente dedicate celor care credeau în extratereștri și, potrivit relatărilor din acea perioadă, susținea că ființe extraterestre au luat legătura cu el de mai multe ori și l-au examinat. „Am luptat cu temerile mele timp de săptămâni întregi. Noaptea stăteam pe pat cu arma de serviciu, pregătit să ucid, dacă era cazul, dacă ființele cenușii ar fi apărut din nou la mine”, a citat Spöttle dintr-o declarație de atunci.

„Semnul Z nu se poate termina niciodată”

În interviul acordat Magyar Nemzet în urmă cu mai bine de două decenii, Spöttle avea încă o părere extrem de proastă despre serviciile secrete rusești. „Îi consideram o companie foarte josnică. Erau ca un ciocan. Loveau cu putere orice era suspect. Lucrau cu sânge rece, semnând astfel aproape fiecare acțiune a lor. Așadar, toți ne temeam de KGB, nu voiam să cădem în mâinile lor și nimeni nu îi respecta”, declara el în 2002.

În comparație cu aceasta, douăzeci de ani mai târziu, după invadarea Ucrainei în 2022, Spöttl a susținut deschis agresiunea rusă. La acea vreme, a făcut acest lucru în mod caracteristic pe platformele apropiate de Fidesz. Propaganda guvernamentală l-a descoperit pe Spöttle în 2015, în timpul crizei refugiaților, și a început să-l promoveze. De-a lungul anilor, pe lângă subiectele legate de migrație, Spöttle a început să se pronunțe din ce în ce mai mult și asupra conflictului ruso-ucrainean.

Totuși, potrivit corespondenței care a ajuns la Direkt36 și surselor care cunosc detaliile eșecului controlului de securitate națională, Spöttle primește în mod regulat sugestii de teme și narațiuni de la actori ruși, dintre care unii au legături cu serviciile secrete ruse.

De exemplu, pe 6 martie 2024, colonelul Oleg Szmirnov, atașatul militar al Ambasadei Rusiei la Budapesta și, totodată, agent al GRU, a trimis două materiale de propagandă în limba engleză către mai mulți destinatari. Documentele de câteva pagini, cu antetul Ambasadei Ruse din Budapesta și marcate ca „non-paper” („neoficiale”), aveau titlurile „Rolul țărilor occidentale în conflictul din Ucraina” și „Situația din jurul Ucrainei”.

Jurnașiștii au comparat aceste materiale cu ajutorul inteligenței artificiale cu declarațiile ulterioare ale lui Spöttle, iar analiza conținutului a arătat o mare similitudine.

Materialele afirmau că războiul a fost provocat de Occident; Ucraina nu este autonomă, ci este folosită doar ca instrument; Zelenski este marioneta Occidentului; Occidentul a exploatat Ucraina, iar sprijinul militar nu face decât să prelungească suferința ucrainienilor. Spöttle a folosit aproape în totalitate aceleași argumente ca și materialul pregătitor trimis de Șmirnov.

Există o concordanță totală între materialul ambasadei și declarațiile lui Spöttle, potrivit cărora Crimeea și Donbas sunt definitiv teritorii rusești, iar Ucraina trebuie să renunțe la ele. De asemenea, există o concordanță și în ceea ce privește faptul că pacea poate fi obținută numai prin renunțarea la aceste teritorii, precum și prin demilitarizarea și „denazificarea” Ucrainei. În plus, atât materialul ambasadei ruse, cât și Spöttle critică NATO, al cărui scop presupus este confruntarea militară și reprezintă o amenințare pentru Rusia. Acestea sunt, de asemenea, afirmații care depășesc cu mult propaganda pro-rusă a guvernului Orbán.

Ulterior, pe 10 aprilie 2024, Spöttle i-a mulțumit lui Szmirnov într-un e-mail în limba engleză pentru că i-a permis să participe la Conferința internațională de securitate de la Moscova, organizată de Ministerul Apărării rus, în perioada 12-13 august 2024. „Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a da și a primi noi impulsuri în domeniul politicii și securității internaționale, precum și pentru a publica rezultatele în televiziunea și ziarele din Ungaria”, i-a scris Spöttle atașatului militar rus.

E-mailul de mulțumire al lui Spöttle către atașatul militar rus

Printre documentele care ne-au parvenit se află și o fotografie în care apare cartea de vizită a lui Spöttle, cu inscripția „Spottle Georg, Ungaria, delegat”.

În fiecare dimineață a celor două zile ale conferinței, Spöttle a postat videoclipuri din camera sa de hotel din Moscova și, deși a detaliat ce făcea în Moscova – de exemplu, întâlnirea sa cu Rodion Mirosnyik, consilierul lui Serghei Lavrov din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, care se află sub sancțiuni UE –, în niciunul dintre videoclipuri nu a menționat conferința Ministerului Apărării, la care a ajuns cu ajutorul lui Szmirnov.

Potrivit unei surse apropiate lui Spöttle, care cunoaște cazul controlului de securitate națională, este posibil ca propagandistul să fi încercat să-și păstreze secretă participarea la eveniment din cauza verificării care avea loc în acel moment.

Cu toate acestea, Spöttle a participat la aceeași conferință și în 2023, iar atunci a recunoscut acest lucru în mod public – de exemplu, într-un videoclip de la acea vreme, el a menționat că a luat cuvântul:

„Tema mea va fi, desigur, migrația, adică modul în care Ungaria se apără cu succes”.

Atunci a adăugat că la conferința ministerului Apărării din Rusia „omul dobândește noi experiențe, idei noi, impulsuri și, bineînțeles, prieteni noi, iar toate acestea sunt foarte importante”. Din fotografia postată de el, reiese că a participat și la o discuție restrânsă între experți.

Un alt document care ne-a parvenit arată că atât Spöttle, cât și un prieten apropiat care se înscrisese la cursurile de formare pentru diplomați ai Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei au primit invitații la recepția de rămas bun a lui Szmirnov din septembrie 2024, deoarece mandatul atașatului militar expirase. De asemenea, am primit o fotografie făcută de colonelul Szmirnov pe terasa restaurantului libanez Byblos din Budapesta, împreună cu soția sa și Georg Spöttle.

Conform informațiilor disponibile din surse rusești, colonelul Oleg Alekszejevics Szmirnov a urmat o pregătire în domeniul blindatelor și a servit în astfel de unități, a studiat la Universitatea Tehnică de Stat din Moscova, apoi a fost detașat la Praga ca atașat militar rus între 2011 și 2021, înainte de a fi trimis în Ungaria.

O sursă guvernamentală cehă a confirmat pentru Direkt36 că, potrivit informațiilor lor, Șmirnov este ofițer al serviciului secret militar rus, GRU. S-a mutat de la Praga la Budapesta în septembrie 2021 și, la mijlocul lunii septembrie, a participat deja la programele organizate pentru atașații militari străini care servesc în Ungaria. Jurnaliștii nu au informații despre momentul în care a intrat în contact cu Spöttle.

Cu toate acestea, Georg Spöttle a răspândit imediat dezinformări pro-Kremlin în declarațiile sale de după izbucnirea războiului în februarie 2022, de exemplu în emisiunea Pesti Srácok. De exemplu, el a acuzat „banderistii” ucraineni de uciderea civililor ucraineni, sugerând că și masacrul de la Bucsa ar fi putut fi comis de ucraineni.

În aceeași emisiune, el a discutat și teoria conspirației potrivit căreia Statele Unite ar fi operat în Ucraina laboratoare secrete în care se dezvoltau arme biologice împotriva Rusiei. Mai târziu, în noiembrie 2022, în ziarul Magyar Hírlap, el a afirmat că o parte din ajutorul militar occidental trimis Ucrainei este deturnat de ucraineni, care vând armele grupurilor criminale, iar acestea pot ajunge chiar și în mâinile teroriștilor jihadiști. (Acest interviu a fost publicat și în limba rusă de un așa-numit Z-blogger, adică un site de propagandă care susține invazia rusă.)

De la invadarea Ucrainei în februarie 2022, Georg Spöttle a apărut în mod constant în numeroase organe ale mass-media de propagandă ale guvernului maghiar, inclusiv în medii cu o audiență mult mai mare decât Pesti Srácok.

Este un invitat recurent, de exemplu, în calitate de expert, în articolele Magyar Nemzet, în mass-media de stat, în emisiunea matinală TV2 Mokka, la Hír TV, în podcastul Ultrahang, legat de Hit Gyülekezete, sau chiar la Origo, unde are propria rubrică.

În legătură cu aderarea Ucrainei la UE, de exemplu, el a declarat pentru Origo, în urmă cu câteva luni, că acest lucru ar putea duce la apariția în Ungaria a mafiei ucrainene, implicată în prostituție, trafic de persoane și droguri (Viktor Orbán și guvernul maghiar au început să alerteze asupra pericolelor „mafiei ucrainene” abia câteva săptămâni mai târziu, la sfârșitul lunii mai).

Conținutul site-ului Spöttle este rezumat în mod regulat de Mandiner, proprietatea Mathias Corvinus Collegium (MCC) – care, în plus, analizează uneori și aparițiile site-ului Spöttle în mass-media rusă.

Expert în Rusia

Spöttle apare de câteva ori pe lună în propaganda rusă controlată de Kremlin. Din analiza acestor articole reiese că rolul lui Spöttle este întotdeauna acela de a confirma, în calitate de expert străin, narațiunile Kremlinului și mesajele propagandistice destinate publicului rus.

În aceste articole, el este întotdeauna menționat ca vengerszkij, adică expert și analist politic maghiar, dar este citat și în legătură cu subiecte internaționale, nu doar cu chestiuni legate de Ungaria. Astfel, de exemplu, el a evaluat pentru agenția de știri rusă RIA Novosti interviul americanului Tucker Carlson cu Putin, crearea alianței Patriotes pentru Europa (de mai multe ori), iar în februarie anul acesta, alegerile din Germania și evoluția relațiilor germano-ruse.

Spöttle difuzează detalii din diverse interviuri video pe propriul canal TikTok, unde a strâns până acum 22.000 de urmăritori și 330.000 de like-uri. Un proiect jurnalistic european de investigație publicat în vara anului 2024 – care a analizat conținutul dezinformativ de extremă dreapta și pro-rus distribuit pe TikTok, cu participarea Átlátszó – l-a identificat pe Spöttle, printre alții, ca unul dintre principalii distribuitori de astfel de teorii conspiraționiste pe TikTok în limba maghiară.

Între timp, Spöttle a vizitat de mai multe ori Rusia și teritoriile ucrainene ocupate de ruși. Nu numai că a relatat în detaliu despre aceste călătorii în diferite medii de propagandă maghiare, dar a și postat cu acuratețe pe pagina sa de Facebook despre locurile vizitate.

În august 2023, pe lângă conferința de la Moscova, a vizitat Mariupolul ocupat de ruși, de unde a scris o postare despre ucrainenii naziști care atacau civilii și a făcut poze cu eleve, iar în podcastul Ultrahang a transmis din Donbas un „reportaj cutremurător”.

Când, în august 2024, Spöttle s-a întors din nou în Rusia, a călătorit și în Cecenia, la Groznîi, și a vizitat Universitatea Spetsnaz din Rusia V. V. Putin, unde a pozat în compania unor arme și a unor soldați înarmați pe poligonul de tragere.

Universitatea Spetsnaz a fost fondată în 2013 de Ramzan Kadirov, liderul Republicii Cecenia, în orașul Gudermez, inițial sub numele de „Centrul de pregătire a forțelor speciale internaționale”, iar ulterior universitatea a preluat numele președintelui rus Vladimir Putin.

La sfârșitul lunii aprilie 2024, liderul cecen l-a numit pe propriul său fiu de 16 ani, Adam Kadirov, în funcția de președinte al consiliului de administrație al universității. Universitatea, creată pentru unitățile speciale și dotată cu diverse terenuri de antrenament speciale, formează în mod continuu voluntari pentru front de la începutul atacului asupra Ucrainei.

Mai mulți foști agenți secreți și surse familiarizate cu cazul Spöttle au declarat în mod unanim pentru Direkt36 că, fără implicarea sau aprobarea GRU și a Serviciului Federal de Securitate (FSB), un cetățean al unui stat membru al UE și al NATO nu poate ajunge în astfel de locuri în timpul războiului actual.

Între timp, potrivit postărilor sale pe rețelele sociale, Spöttle s-a întâlnit în mod regulat cu politicieni de frunte ai Fidesz, postând selfie-uri comune de la diferite evenimente și studiouri – printre care și cu Viktor Orbán, de la care (conform unei alte postări) a primit anterior o felicitare de ziua de naștere.

De la Tusványos la CPAC Hungary, el a participat la numeroase evenimente apropiate de guvern. Despre acesta din urmă, în 2023, a postat o fotografie comună cu ministrul apărării Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care supraveghează și Serviciul Național de Securitate Militară (KNBSZ), printre sarcinile căruia se numără și contracararea spionilor ruși GRU.

Propaganda rusă răspândită de Spöttle în mass-media maghiară nu pare să rămână fără efect. De exemplu, în martie 2025, ministrul de externe Péter Szijjártó a declarat că, în timp ce face sport, György Nógrádi, expert în politica de securitate apropiat guvernului, ascultă podcasturile lui Georg Spöttle.

„Îl ascult pe Georg, care vorbește despre situația geopolitică, iar asta îmi ocupă exact timpul necesar pentru o alergare. Așadar, aș dori să felicit emisiunea, pentru că îmi place foarte mult”, a declarat Szijjártó. Ministrul de externe a făcut această declarație la câteva luni după ce, în urma unui control de securitate națională efectuat în propriul minister, au ieșit la iveală legăturile lui Spöttle cu serviciile secrete ruse.