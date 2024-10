Jurgen Klopp, criticat în presa germană după ce s-a alăturat grupului RedBull: „S-a vândut răului din fotbal”

Jurgen Klopp a luat decizia de a se alătura grupului RedBull, iar mai multe instituții de presă din Germania îl critică pe fostul antrenor al lui Liverpool. Decizia lui Klopp este una de neînțeles pentru jurnaliștii germani. Der Spiegel titrează că ReBull este „sinomim cu răul în fotbal”.

Fostul antrenor al echipei Liverpool a fost numit „director global de fotbal” la Red Bull, începând cu 1 ianuarie 2025. Această numire nu a fost bine primită în Germania, unde a fost întâmpinată cu indignare şi neînţelegere. Pentru editorialistul Spiegel Marcus Krämer, romantismul fotbalistic „a murit cu mult timp în urmă”.

Acesta din urmă remarcă marele salt al tehnicianului german de la Mainz, Dortmund şi Liverpool, cluburi foarte populare şi cu o istorie puternică, la multinaţionala Red Bull „considerată sinonimă cu răul în fotbal”.

Ea simbolizează afacerile din fotbalul de astăz. „Există o mare indignare şi absurdităţi şi mai mari”, scrie acesta.

„Klopp s-a prezentat la Liverpool ca The Normal One, spre deosebire de The Special One, Mourinho, ceea ce i-a adus laude”, plusează Der Spiegel.

„Astăzi, mulţi cred că el a adoptat ceea ce este obişnuit în această industrie: să urmeze banii. Această veste a provocat o mare nemulţumire în rândul fanilor”.

Potrivit t-online.de, Klopp „şi-a distrus propriul monument în câteva secunde”.

„Semnarea cu Red Bull îi prăbuşeşte faţada şi distruge tot ceea ce fanii săi cred că reprezintă”, continuă articolul.

„În ochii lor, Klopp face o înţelegere cu diavolul. Jürgen Klopp s-a vândut şi şi-a aruncat autenticitatea de necontestat pe apa sâmbetei, probabil pentru o mulţime de bani.

Imaginea sa de personaj carismatic în fotbalul german a fost grav afectată. Fanii fotbalului german, dintre care mulţi îl admirau, au rămas uimiţi. Acest om poate că nu iubeşte fotbalul atât de mult pe cât a pretins întotdeauna.”

Günter Klein, jurnalist la Münchner Merkur, a postat o serie de comentarii pe reţelele sale de socializare când a apărut ştirea.

„Klopp este la fel de fals ca dinţii săi”, a spus el. „A declarat că va vota întotdeauna cu stânga, se alătură unei companii ale cărei activităţi media au contribuit semnificativ la ascensiunea dreptei (…)

La un moment dat, Klopp îşi va da seama că Global Head of Soccer este un titlu fantastic, că nu există nicio treabă de făcut urgent şi că este doar o marionetă publicitară pentru Red Bull”, relatează News.ro.

Jürgen Klopp va prelua funcţia de Head of Global Soccer la Red Bull, începând cu 1 ianuarie 2025, a anunţat Red Bull. Este primul angajament al germanului după ce s-a retras din antrenorat după o perioadă de mare succes la conducerea tehnică a FC Liverpool.

Jürgen Klopp will become ‘Global Head of Soccer’ at Red Bull in January 2025. He’ll advise on coaching, philosophy, transfers, and more, with an option to manage Germany in the future.#jurgenklopp #trending #footballnews pic.twitter.com/sPFI9aw2vu

