Judd Trump, principalul favorit, în avantaj după prima sesiune a semifinalei cu Mark Williams de la CM snooker

Judd Trump, liderul mondial și principalul favorit, îl conduce cu 5-3 pe Mark Williams (locul șase mondial) după prima sesiunea a semifinalei contând pentru Campionatul Mondial de snooker.

Veteranul Willliams (triplu campion mondial) a condus o singură dată pe tabela de la Crucible, după chiar primul frame (1-0), iar de la acel moment Trump a trecut la conducerea partidei.

Judd s-a distanțat după ce de la scorul de 3-3 a câștigat ultimele două frame-uri ale primei sesiuni.

Trump a bifat în total 488 de puncte față de cele 444 ale adversarului.

Cel mai mare break al lui Judd a fost de 109 puncte, în timp ce Mark se poate lăuda cu unul de 116 puncte.

