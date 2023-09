ISW: Iarna nu va încetini contraofensiva Ucrainei / Se aşteaptă la un avans major al Ucrainei odată ce forţele sale vor ajunge la Tokmak

Apropierea iernii nu va opri neapărat înaintarea trupelor ucrainene în contraofensiva lor, arată Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în evaluarea sa din 23 septembrie, anunță News.ro.

„Deşi condiţiile meteorologice de sezon pot încetini mişcările terestre şi pot complica logistica, acestea nu vor opri definitiv operaţiunile ucrainene de contraofensivă”, scrie ISW.

NEW: ISW is now prepared to assess that Ukrainian forces have broken through Russian field fortifications west of #Verbove in western #Zaporizhia Oblast. 🧵(1/7)

Latest campaign assessment: https://t.co/my6TaNAzgu pic.twitter.com/HNBGW9XIZz

— ISW (@TheStudyofWar) September 24, 2023