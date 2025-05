Intervenţia de la Praid, cea mai lungă din ultimii ani a pompierilor din Harghita / „Am avut în total opt motopompe, dar din ele s-au defectat. Unele au rezervoarele sparte, partea de motor e defectă…”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita gestionează la Praid cea mai lungă intervenţie din ultimii ani, după ce ploile abundente au dus la creşterea debitului pârâului Corund şi au provocat infiltraţii în mina de sare, transmite Agerpres.

De trei săptămâni, la faţa locului acţionează permanent pompieri militari, specialişti ai Apelor Române, angajaţi ai salinei, dar şi localnici.

Prim-adjunctul şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, col. Ovidiu Dudu, a declarat, luni, presei, la şedinţa Colegiului Prefectural Harghita, că din cauza funcţionării intense, o parte dintre motopompele remorcabile de mare capacitate s-au defectat şi au fost retrase la Detaşamentul de Pompieri din Odorheiu Secuiesc pentru a fi reparate.

„Am avut în total opt motopompe, dar din ele s-au defectat. Noi am încercat să le reparăm acolo la faţa locului, nu am reuşit, şi am retras din ele la Odorheiul Secuiesc. Unele au rezervoarele sparte, partea de motor e defectă, şi acolo încercăm să le reparăm”, a spus col. Dudu.

ISU Harghita ţine permanent legătura cu conducerea salinei Praid, pentru suplimentarea numărului de motopompe, dacă situaţia o va impune.

Din noaptea de 5 spre 6 mai, la Praid se află permanent personal de la ISU Harghita, în ture succesive, precum şi motopompele de mare capacitate, unele fiind aduse de la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele învecinare.

„Din punctul ăsta de vedere cred că este una dintre cele mai lungi intervenţii. (…) Efective nu au fost aşa multe angrenate, dar de lungă durată, (…) avem acolo permanent atât personal cât şi motopompe. Am avut şi zece subofiţeri, acum am redus, sunt patru subofiţeri care merg în fiecare dimineaţă, se schimbă şi rămân permanent acolo. Şi îi sprijină pe cei de la Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi pe cei de la Salina Praid”, a punctat col. Dudu.

Datele furnizate de ISU Harghita arată că, în prezent, la faţa locului, pe pârâul Corund, funcţionează patru motopompe de mare capacitate, două aparţinând ISU Harghita şi câte una de la ISU Braşov şi ISU Neamţ.

Iniţial, în cursul zilei de duminică, au fost puse în funcţiune trei motopompe, două la Praid şi una în localitatea Ocna de Jos, pe un afluent al pârâului Corund, dar aceasta a fost relocată luni la Praid, pe pârâul Corund.

De asemenea, luni a mai fost adusă la faţa locului, pe pârâul Corund, o motopompă aflată în rezervă la Detaşamentul din Odorheiu-Secuiesc.

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Harghita, prefectul Petres Sandor, le-a mulţumit angajaţilor ISU Harghita, ABA Mureş, angajaţilor Salinei Praid, precum şi localnicilor, pentru intervenţia la faţa locului, din ultimele săptămâni, „pentru a limita proporţiile catastrofei de acolo”.

Prefectul a spus că previziunile meteo sunt nefavorabile pentru zilele următoare, iar debitele de apă vor fi crescute şi şi-a exprimat speranţa că soluţiile temporare găsite de specialişti să funcţioneze.

„Sperăm că efortul depus de colegii noştri să nu fi fost în zadar şi acele soluţii temporare să ţină pe această perioadă şi contăm foarte mult pe sprijinul specialiştilor de la Mediu şi de la Ape, pentru a demara şi susţine în condiţii bune investiţia menită să rezolve această situaţie”, a spus Petres Sandor, în şedinţa Colegiului Prefectural Harghita.

Săptămâna trecută, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a prelungit starea de alertă la nivel local pentru o perioadă de 15 zile, până în 6 iunie, în urma situaţiei de la Salina Praid, unde s-au produs infiltraţii după ce precipitaţiile abundente au dus la creşterea debitului pârâului Corund.

Potrivit informaţiilor furnizate recent de Instituţia Prefectului, la faţa locului sunt dislocate mai multe pompe de mare capacitate, „în scopul descărcării albiei de debitele excesive în cazul creşterii debitului pârâului Corund prin cele două braţe impermeabilizate”, iar constructorul este mobilizat pe şantier şi „lucrează la un nou canal”.

Totodată, este asigurată monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenului de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Salina Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita.

Judeţul Harghita se află, până în data de 28 mai, sub incidenţa unei informări meteo, fiind prognozate cantităţi de apă însemnate 40-90 l/mp, intensificări ale vântului şi răcire accentuată.

Problemele la Salina Praid au apărut pe 5 mai, în contextul precipitaţiilor abundente care au determinat creşterea nivelului pârâului Corund şi infiltrarea apei în salină.

Accesul turiştilor în subteran a fost suspendat preventiv şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a declarat stare de alertă în localitate.