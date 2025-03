Indian Wells a schimbat suprafața de joc. În trecut, Daniil Medvedev, fost lider ATP, spunea despre condiții că sunt „o rușine pentru acest sport”

Organizatorii de la Indian Wells au anunțat o modificare importantă pentru ediția din 2025 a turneului de tenis de câmp: schimbarea suprafeței de joc.

S-a trecut de la Plexipave la Laykold. Aceasta din urmă este suprafața de joc folosită și la Mastersul de la Miami, dar și la US Open, fiind considerabil mai rapidă decât Plexipave.

De-a lungul timpului, au existat jucători care să critice suprafața de joc de la Indian Wells, despre care s-a spus că este mult prea lentă pentru un teren de tip hard.

Competiția din deșertul californian a folosit Plexipave în ultimii 25 de ani.

„Laykold va aduce o nouă dinamică evenimentului, asigurându-se că jucătorii ATP și WTA au un mediu de joc optim pentru a fi cei mai buni. Terenurile Laykold oferă o consistență de 10 ori mai mare decât standardul acceptat în industrie”, transmit organizatorii americani.

În trecut, Daniil Medvedev a fost unul dintre cei mai aprigi contestatari ai suprafeței de joc de la Indian Wells.

„Este o rușine pentru sport acest teren. Ar trebui să ni se interzică să jucăm aici, o rușine pentru sport acest teren nenorocit. Și ei îi spun terenuri hard. Ce rușine să numești terenul ăsta îngrozitor un teren dur”, a punctat Medvedev după victoria cu Alexander Zverev din urmă cu două ediții de la IW.

Turneul de la Indian Wells are loc în perioada 5-16 martie 2025. Se dispută pe hard și va fi ediția cu numărul 51 la masculin și 36 la feminin.

Competiția de categorie ATP / WTA 1000 are loc în complexul Indian Wells Tennis Garden. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.

Big change at Indian Wells.

This year, Indian Wells has changed the surface provider from Plexipave to Laykold.

Laykold is the same one used in Miami and the US Open, which are typically quicker hard courts.

Traditionally, Indian Wells always had a slower and higher bounce due… pic.twitter.com/JMuA3jFFwM

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 2, 2025