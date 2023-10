Imprimanta Multifunctională CISS InkJet color HP Smart Tank 580 All-in-One – o soluție versatilă pentru familii și mici birouri (P)

Imprimantele multifuncționale au evoluat semnificativ în ultimii ani, iar HP Smart Tank 580 All-in-One este o opțiune deosebită pentru familii cu copii la grădiniță, școală sau facultate, dar și pentru cei care lucrează de acasă sau au o mică afacere. Cu un set complex de caracteristici, această imprimantă a fost proiectată pentru a face față unor volume mari de imprimare la un cost redus, dar și pentru a simplifica procesul de imprimare.

Conexiunea este una wireless, fiind nevoie doar să instalezi aplicația care te va ghida prin toți pașii necesari pentru a beneficia de opțiunile imprimantei. Tutorialul din aplicație include atât îndrumări text, cât și reprezentări vizuale și animate, astfel că instalarea se face fără probleme. Am pus și noi mâna pe această imprimantă câteva zile, iar primul aspect pe care l-am remarcat a fost conectivitatea: prin Wi-Fi, Bluetooth, dar și prin USB pentru cineva care preferă metoda tradițională.

Am folosit-o intens pentru pregătirea unei conferințe marca G4Media, dar și pentru câteva sarcini separate și ne-a fost foarte utilă pentru imprimarea și scanarea unor cantități mari de invitații și alte documente. Am reușit să scănăm documente și să le trimitem direct pe WhatsApp, fără să mai fie nevoie să le descarcăm, iar în aplicație am văzut și opțiunea de a salva documente în contul HP.

Mai jos sunt câteva dintre gândurile și impresiile noastre după testarea imprimantei și a aplicației HP Smart.

Imprimanta familiei

Indiferent dacă am avut nevoie să imprimăm fotografii, documente școlare sau proiecte complexe, HP Smart Tank 580 a făcut față cu brio solicitărilor. Calitatea de imprimare color este foarte bună, – culorile din fotografii sunt redate fidel, iar detalii importante ale unui proiect școlar pot fi scoase în evidență.

Iar în epoca digitală, când documentele se trimit pe mail, opțiunea de scanare a acestei imprimante a venit la fix. Am putut scana câte un document pe rând, dar și „în lot”, beneficiind și de opțiunea de a ajusta dimensiunea în cazul în care am avut nevoie să scanăm o singură parte a documentului.

Volum mare de imprimare la cost redus

Una dintre cele mai impresionante caracteristici ale acestei imprimante este sistemul CISS (Continuous Ink Supply System) care permite imprimarea la costuri reduse pe termen lung. Cu cerneala inclusă în cutie, cei de la HP estimează că se pot realiza până la 18.000 de pagini monocrom sau 6.000 de pagini color. Acest lucru poate elimina din grijile în legătură cu costurile constante de înlocuire a cartușelor, ceea ce constituie un avantaj semnificativ pentru familii sau micii antreprenori cu birou la domiciliu.

De asemenea, prin faptul că nu are cartușe, ci sticluțe de cerneală pe care le torni în rezervor, am putut să verific constant nivelul de cerneală rămas, acest lucru fiind posibil și din aplicație. Iar aplicația te „avertizează” dacă e ceva în neregulă cu imprimanta.

3 ani garanție extinsă

Prin oferirea unei garanții extinse de 3 ani pentru Smart Tank 580 reiese câtă încredere are HP în produsele sale. E liniștea de care avem nevoie în cazul unor eventuale probleme sau defecte ale imprimantei. E clar un alt avantaj, în special pentru cei care au nevoie de o imprimantă durabilă și fiabilă, pe care o poate folosi întreaga familie, cu mic, cu mare.

Easy print cu aplicația HP Smart

Aplicația HP Smart este un alt aspect de remarcat al acestei imprimante. Cu ajutorul aplicației, am putut imprima ușor și rapid de pe dispozitivele mobile sau de la distanță, ceea ce face imprimarea mai comodă și mai accesibilă. În pregătirea conferinței, am lăsat imprimanta într-o cameră separată și doar verificam din când în când, pe telefon, stadiul printării.

Aplicația se conectează la imprimantă și poate să ruleze câte un „diagnostic” dacă apare vreo problemă, de exemplu când nu sunt umplute rezervoarele de cerneală sau când sunt prea multe coli în suport.

Singura să-i spunem problemă pe care am întâlnit-o e faptul că aplicația utilizează opțiunea de locație – wi-fi și bluetooth – a telefonului, ceea ce va consuma mult din bateria telefonului.

Easy refill cu sticluțele de cerneală

Reumplerea rezervoarelor cu cerneală a fost întotdeauna o bătaie de cap pentru mine, ca utilizator de imprimante, dar HP Smart Tank 580 elimină această problemă. Cu sticluțele de cerneală ușor de utilizat, procesul de reumplere devine o sarcină simplă, fără complicații și fără pete, ceea ce contribuie la menținerea imprimantei în stare optimă de funcționare.

Am imprimat aproximativ 100 de pagini color, iar cantitatea de cerneală folosită a fost destul de mică, nefiind vizibilă diferența în recipiente. Și nici nu era neapărat nevoie să verific recipientele din imprimantă, întrucât am avut această opțiune în aplicația HP Smart.

În concluzie, imprimanta multifuncțională CISS InkJet color HP Smart Tank 580 All-in-One este o alegere excelentă pentru familii cu copii, pentru adepții muncii de acasă, dar și pentru micii întreprinzători care au nevoie de tot felul de documente imprimate pentru a-și ține afacerea pe roate.

Din experiența pe care am avut-o testând acest model, această imprimantă este o investiție bună pe timp îndelungat. În magazinele online, imprimanta costă in jur de 700 de lei.