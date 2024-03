Garry Kasparov vine la Timișoara, la evenimentul Tech Talks, organizat de Universitatea Politehnica

Universitatea Politehnica din Timișoara lansează oficial ediția din acest an a evenimentului Tech Talks by UPT. Evenimentul se desfășoară sub genericul „AI for Humanity” în data de 17 mai la Cinema Timiș, transmite Radio Timișoara, citat de Rador.

Conferința își propune să exploreze impactul inteligenței artificiale asupra societății și modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a îmbunătăți viețile oamenilor.

Principalul invitat va fi Garry Kasparov, un nume legendar în lumea șahului, cunoscut pentru confruntările sale cu sisteme de AI precum Deep Blue al IBM.

Kasparov va analiza impactul progreselor din domeniul AI asupra vieții și libertăților fundamentale ale omului și va sublinia importanța unui cadru etic în dezvoltarea și utilizarea sa.

Lista vorbitorilor este completată de Andras Ferenczi, expert în inteligență artificială cu o vastă experiență în domeniul bancar. Acesta va discuta despre impactul AI asupra sectorului bancar și modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a îmbunătăți serviciile și experiența clienților.

Andreas Ekstrom, expert în tehnologia Google, va aduce o perspectivă asupra modului în care AI influențează dezvoltarea de software și codificarea.

Elias Bareinboim, profesor la Universitatea Columbia și director al Laboratorului de Inteligență Artificială Cauzală, va evidenția importanța înțelegerii relațiilor cauzale în dezvoltarea și implementarea sistemelor AI, cu accent pe impactul acestora asupra societății.

George Roth, AI Technology Evangelist la UiPath, lider global în automatizarea proceselor de afaceri și AI, va vorbi despre cum tehnologia AI poate fi utilizată pentru a automatiza procesele de afaceri și pentru a eficientiza operațiunile.

Corina Apachite va discuta despre progresele și provocările utilizării AI în industria auto și impactul acesteia asupra mobilității viitoare.

Mihai Drăghici, CEO PayByFace, o companie specializată în soluții de plată biometrice securizate, bazate pe AI, va oferi o perspectivă asupra modului în care inteligența poate fi utilizată pentru a inova în sectorul de start-up-uri și pentru a susține dezvoltarea de afaceri inovatoare.

Cornel Amariei, CEO și cofondator al DotLumen, o companie care dezvoltă soluții tehnologice accesibile bazate pe AI pentru persoanele cu deficiențe de vedere, va evidenția modul în care AI poate fi utilizată pentru a aduce soluții inovatoare și accesibile în domenii esențiale.