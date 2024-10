LIVE Dezbatere Maia Sandu – Alexandr Stoianoglo, moment decisiv pentru alegerile din Republica Moldova. Maia Sandu: Stoianoglo e un cal troian în care se ascund Ilan Șor și Igor Dodon, cei de la Kiev știu că sunteți omul Moscovei / Stoianoglo: Îi propun doamnei Sandu să semnăm împreună o declarație privind drumul european al Moldovei

G4Media transmite live text și video azi de la ora 10.00 prima dezbatere între Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, finaliștii alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Dezbaterea ar putea fi un moment decisiv al campaniei electorală, punctată de intervenția masivă a Rusiei în turul 1 în favoarea lui Stoianoglo, după cum au arătat instituțiile din Moldova.

Maia Sandu:

Nici un moldovean nu vrea să fie condus de cei care au furat resursele statului, cei care stau în spatele contracadnidatului

Banii alocați nu sunt ai lui Șor, Platon, ai lui Dodon: sunt bani veniți din altă parte. Noi știm cine se ascunde în acest cal troian. Această dezbatere nu e despre mine și Stoianoglo, ci o alegere între dezvoltare și stagnare, între stabilitate și destabilizare

Ce țară ne dorim? Aceste lucruri trebuie să le clarificăm

Alexandr Stoianoglo:

Eu propun dezvoltarea și pacea. Garantez că granițele vor rămâne deschise

Promit că în Moldova nu vor exista presiuni împotriva oponenților

Sunt un susținător ferm al cursului european. Îi propun doamnei Maia Sandu să semnăm împreună o declarație privind drumul european al Moldovei, care trebuie să continue

Întrebare Maia Sandu: În mandatul dvs. nu a fost sancționat nici un responsabil de marile furturi, ați eliberat infractori. Cum veți fi un președinte bun?

Răspuns Stoianoglo: Au fost trași la răspundere marii hoți. Atrag atenția la comisia de evaluare a mea, formată prin decretul dvs. Această comisie a făcut o eroare, pentru că în mandatul meu de procuror general au fost trimise în judecată marile dosare de furturi bancare, plus un deputat din Partidul Șor.

Întrebare Maia Sandu: De ce nu ați ținut cont de dosarele lui Veaceslav Platon (un mare acuzat de corupție din Moldova – n.red.) și el a putut să plece din țară?

Răspuns Stoianoglo: Pe cazul lui Platon putem reveni. E un fapt recunoscut că Rusia a încălcat dreptul internațional prin agresiunea din Ucraina. Era obligatoriu pentru Moldova să se alăture la sancțiunile europene?

Răspuns Maia Sandu: Sancțiunile sunt importante pentru a opri războiul. Moldova respectă sancțiunile pentru că altfel băncile ar fi fost sancționate și nu vrem ca cetățenii să nu mai poată face transferuri bancare. Când vorbim de gaze rusești, noi am asigurat cetățenii cu gaze, cu căldură și lumină. Gazele naturale care ajung în Moldova ajung prin Ucraina.

Răspuns Stoianoglo: Cel mai simplu e să vă justificați incompetența prin războiul din Ucraina. Știm că Turcia nu a aderat la aceste sancțiuni împotriva Rusiei

Întrebare Maia Sandu: Cum puteți ajuta dvs moldovenii, având în vedere condițiile dificile?

Răspuns Stoianoglo: Republica Moldova, din cauza incompetenței dvs. a fost prejudiciată cel mai mult. Țările din jur, în situații similare, au avut creșteri economice și au acordat ajutoare pentru cetățeni. Noi vom promova un model de economie legată cu inițiativa oamenilor, cu schimbarea structurii economiei, promovarea industriei. Noi continuăm tot ce a fost făcut corect de guvernarea dvs. și anulăm eșecurile dvs.

Răspuns Maia Sandu: Acestea sunt povești cu zâne. Arată că nu înțelegeți impactul războiului, nu știți care e structura demografică a acestei țări. Vă spun eu: numărul pensionarilor e aproape egal cu al angajaților. Noi am venit cu resurse suplimentare, am crescut pensiile de două ori, am crescut salariile, am pornit șantiere în toată țara.

Întrebare Alexandr Stoianoglo: Cu ce vă ocupați? Nu ați construit nimic în 4 ani

Răspuns Maia Sandu: Îi mințiți pe oameni, în toată țara se construiește, grădinițe, școli, spitale. Nu putem face mai mult pentru că nu ați ajutat la recuperarea miliardului de dolari furat din bănci. Dar e nevoie de miliarde de euro pentru reconstrucția țării și pentru apă, care e soluția dvs?

Răspuns Stoianoglo: Vom face un program de acțiuni pentru livrarea apei potabile și apei pentru agricultură. Am avut discuții cu un specialist în domeniu

Răspuns Maia Sandu: Nu ați susținut referendumul pentru aderarea la UE, de unde veți lua banii pentru apă? Nici cei care vă susțin nu au acești bani

Întrebare Alexandr Stoianoglo: De ce ați crescut datoria externă, așa cum v-au acuzat Vlad Filat și Andrei Năstase?

Răspuns Maia Sandu: E un neadevăr, datoria externă e la același nivel ca acum 4 ani. Dar investitorii ne spun că vor veni în număr mai mare când vom intra în UE. Dar dvs. ați boicotat referendumul, atunci cum să vină investitorii? Noi vrem pace, am reușit să menținem pacea în țară

Întrebare Alexandr Stoianoglo: Ați închis posturile TV fără o decizie judecătorească pentru a le reduce la tăcere

Răspuns Maia Sandu: Îmi pare rău că umblați cu falsuri. A crescut PIB în perioada de care vorbiți de la 11 miliarde dolari la 18 miliarde dolari.

Întrebare Maia Sandu: Președintele are atribuții importante. E clar pe partea de justiție. Pe politica externă, cum o să stabiliți o relație bună cu Ucraina?

Răspuns Alexandr Stoianoglo: Vom stabili relații bune de prietenie cu partenerii și mai ales cu vecinii noștri, Ucraina, România, dar și cu partenerii SUA, UE, Rusia, China. Eu susțin că relația noastră cu Ucraina va fi mai puternică decât acum. Eu nu am văzut nici o inițiativă legată cu pace, cu încetarea focului. Stabilim relații bilaterale avantajoase pentru Ucraina și Republica Moldova

Răspuns Maia Sandu: Cei de la Kiev știu că sunteți omul Moscovei. Nu ați găsit două cuvinte despre atacul cu bombă asupra spitalului ucrainean de copii bolnavi de cancer

Întrebare Alexandr Stoianoglo: Ce ați făcut pentru cei din diaspora?

Răspuns Maia Sandu: Tot ceea ce facem e pentru toți cetățenii moldoveni. Construcția de școli, grădinițe și licee, apeducte, canalizare, 3 miliarde investite în spitale – toate sunt și pentru ca cei plecați să revină

Întrebare Alexandr Stoianoglo: Diaspora din Rusia e împiedicată să trimită bani acasă.

Răspuns Maia Sandu: Guvernarea va revizui legislația

Întrebare Maia Sandu: Sunteți cetățean român, cum credeți că veți construi o relație cu cel mai important partener, România?

Întrebare Alexandr Stoianoglo: Aveți dreptate, România e cel mai important partener. Vă garantez că relațiile cu România se vor îmbunătăți. Într-adevăr, statul românesc a acordat un sprijin în cele mai grele momente. Dar nu am realizat cu România nici un proiect regional care să apropie Moldova de UE

Răspuns Maia Sandu: Cred că e o ofensă pentru cetățenii români să spuneți că nu avem proiecte regionale cu România. Cele mai mari proiecte sunt făcute cu România

Întrebare Alexandr Stoianoglo:

Context

Discuția dintre cei doi candidați este organizată fără un moderator care să intervină în discuţii. Candidaţii vor avea libertatea de a-şi adresa întrebări direct, iar discuţiile se vor desfăşura fie în limba română, fie în limba rusă.

Fiecare dintre candidaţi va fi însoţit de cinci membri ai echipei lor, precum şi de un cameraman şi un fotograf din partea staff-urilor. Reprezentanţii echipelor vor fi responsabili de monitorizarea timpului alocat fiecărei etape a dezbaterii. Dezbaterea va fi structurată pe trei segmente: un mesaj de salut către alegători, formularea a câte 10 întrebări reciproce şi o adresare finală către cetăţeni.

Maia Sandu și Alexandr Stoianoglu s-au clasat pe primele locuri în turul 1 al alegerilor prezidențiale din Moldova, organizat concomitent cu un referendum în care populația a fost întrebată dacă este de acord cu modificarea Constituției în vederea aderării la UE.

Maia Sandu a obținut 42,45% (656.354 voturi) în primul tur, iar Alexandr Stoianoglo – 25,98% (401.726 voturi).

Rezultatele la referendum au fost extrem de strânse: DA – 50,46% (751.235 voturi), NU – 49,54% (737.639 voturi). Autoritățile au anunțat că au documentat implicarea masivă a Rusiei, prin oligarhul condamnat Ilan Șor, pentru a crește procentul voturilor NU.