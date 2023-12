Fostul primar al municipiului Giurgiu a revenit în PSD şi va fi candidatul partidului la alegerile locale din 2024 / În 2020, a candidat din partea PRO România

Nicolae Barbu, fost primar al municipiului Giurgiu în perioada 2012-2020, a revenit în filiala PSD Giurgiu şi va fi viitorul candidat al partidului pentru primărie în alegerile din 2024, transmite Agerpres.

„Îi urez domnului Barbu bun revenit în PSD, vreau să vă anunţ că este iar membru al PSD şi că va fi viitorul candidat al PSD la Primăria municipiului Giurgiu, îndrăznesc să spun că va fi viitorul primar al municipiului Giurgiu (…) Cred că acest anunţ este surprinzător pentru unii având în vedere că, poate, nu au fost cele mai bune relaţii între mine şi domnul Barbu, am greşit şi eu, nu o să mai repet greşelile din trecut, cred că m-am maturizat, cred că şi domnul Barbu deja regretă că a părăsit PSD în 2020. Vrem să refacem acea echipă pe care am avut-o în anii trecuţi şi care a performat”, a declarat, vineri, preşedintele organizaţiei judeţene PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina.

Liderul judeţean al PSD a mai spus că sondajele de opinie au arătat că Nicolae Barbu poate fi candidatul partidului la funcţia de primar al municipiului Giurgiu, i-a mulţumit acestuia că a revenit în PSD şi i-a promis că, de data aceasta, vor face „o super echipă împreună”.

„Mă bucur că revin în PSD, poate că a fost doar o trecere aşa, de moment, către un partid care provenea din PSD, care avea nucleul şi toţi membrii tot din PSD, în partidul Pro România. Nu am să revin la ce s-a întâmplat în 2020, am explicat cu alte ocazii, dar pot să vă spun că nu o să regretaţi această decizie pentru că, întotdeauna, indiferent din ce parte au venit tentaţiile, prima dragoste nu se uită şi dacă primul partid a fost PSD unde mi-am început ucenicia în politică, nu aveam cum să revin în alt partid şi nu aveam cum să merg către o altă doctrină. În 2020 am avut foarte multe ispite, atunci puteam să merg la PNL şi eram primar, rămâneam la PSD şi eram primar, am ales o variantă care cred că a fost benefică pentru mine, pentru sănătatea mea, pentru familia mea, mai puţin pentru binele oraşului”, a declarat şi Nicolae Barbu.

El a arătat că un mare câştig al ultimilor ani când nu a mai fost primar al municipiului Giurgiu este faptul că şi-a întărit relaţiile şi legăturile familia şi, drept urmare, copiii lui s-au întors la Giurgiu pentru că „au simţit acea siguranţă”.

Nicolae Barbu a candidat din partea Pro România în alegerile din 2020, însă a fost abia a treia opţiune a giurgiuvenilor, care l-au preferat pe candidatul PNL, Adrian Anghelescu. Totodată, candidatul PSD, Marian Măroiu, a obţinut locul al doilea.