FIT-Finanțe pe Înțelesul Tuturor, un proiect Banca Transilvania. Sfaturi pentru antreprenori de la Deliric și Roxana Voloşeniuc: „Cât timp ești pasionat, poți să faci orice”

Un antreprenor trebuie să fie îndrăzneț, dar nu trebuie să se grăbească, trebuie să facă echipă cu alți oameni și să fie deschis la nou și la schimbarea planului inițial, iar pasiunea este calitatea esențială, spun Deliric și Roxana Voloșeniuc, ambii antreprenori, în podcastul FIT-Finanțe pe Înțelesul Tuturor, lansat de Banca Transilvania ca un program de educație financiară cu scopul de a crește gradul de alfabetizare financiară la nivel național.

În cadrul unui nou episod au fost invitați Deliric, rapper, antreprenor şi CEO al brandului PORC, și Roxana Voloşeniuc, cofondator al brandului de îmbrăcăminte pentru femei V:PM şi editor in chief & publisher Elle România.

Ei au discutat despre primul business înființat, riscurile meseriei de antreprenor, calitățile pe care trebuie să le aibă un antreprenor, tipul de firmă pe care îl poți alege – SRL sau PFA, învățămintele trase din greșeli, dar și cele mai mari greșeli pe care le-au făcut de-a lungul carierei de antreprenor, precum și sfaturi pe care și le-ar da lor înșiși.

„La ce vârstă v-ați creat primul business?”

„Aveam 28 de ani, în 2003, și am început să am tot felul de contracte de styling, de creare de imagine. Dar acest business nu putea fi scalat, așa că am început să să mă uit în alte zone în același domeniu. Evident, pentru că mi se pare că trebuie să cunoști domeniul respectiv dacă vrei să ai cât de cât o performanță. Și am venit cu ideea de a dezvolta un brand de eveningwear (haine de seară, n.r.). Când eram angajată mă enerva ideea de program și de faptul că, chiar dacă eram redactor-șef, aveai deasupra ta pe cineva. Salariul era fix. Și în antreprenoriat câștigurile pot să fie mai mari și totul depinde de tine”, spune Roxana Voloşeniuc.

„Am făcut mai multe firme de-a lungul timpului, am mai avut și fail-uri, mi-am înființat diverse firme pe parcurs, am încercat să fac o revistă, am încercat să organizez diverse evenimente.

Nu am putut să mă obișnuiesc cu ideea că trebuie să fac și mâine ce fac astăzi și am reușit să fiu angajat doar pentru jumătate de an într-o agenție de publicitate, unde m-am dus pentru că mi-am dorit să acumulez niște experiență care credeam că îmi lipsește. În rest, am lucrat ca freelancer și cred că asta m-a ajutat și să fiu cumva pregătit de ideea de a fi antreprenor, că trebuie să-ți asumi niște riscuri”, spune și Deliric.

Riscurile meseriei de antreprenor

Niciun plan pe care îl faci inițial nu va semăna cu cel la care ajungi, atât din punct de vedere al cheltuielilor, cât și din punct de vedere al energiei pe care ți-ai planificat să o dedici, afirmă Roxana Voloșeniuc.

Deliric consideră că pe cei mai mulți îi doboară stresul și faptul că nu au siguranța că sunt liniștiți și a doua zi. El consideră că tocmai din acest motiv trebuie să ai curaj să fii antreprenor mai de tânăr, când nu ai atâtea responsabilități.

Calitățile unui antreprenor

Pasiunea pentru ce face este calitatea esențială pentru un antreprenor, spun la unison cei doi.

„Eu tot ce am făcut, am făcut cu pasiune și cred că în primul rând ar trebui să văd că e pasionat de asta. Cât timp ești pasionat, poți să faci orice, pentru că atunci îți poți dedica foarte mult timp și nu simți neapărat că muncești”, spune Deliric.

„În primul rând cred că pasiunea este calitatea numărul unu, iar apoi expertiza ta în domeniul respectiv. Apoi cred că este important să descoperi acea nișă pe care tu prin cunoștințele și resursele tale o poți acoperi. Apoi să îți faci un business plan foarte realist prin care să-ți iasă că tu poți să faci profit”, spune Roxana Voloșeniuc.

Ai nevoie de capital la început?

Roxana Voloșeniuc afirmă că, în 2003, când a început prima sa companie, nu avea nevoie de niciun ban, pentru că era plătită pentru a presta niște servicii. „Dar apoi, când am vorbit despre modă, brandul de haine pe care l-am făcut atunci, într-adevăr, am avut nevoie de un capital. Cu aportul acesta a venit asociatul meu”, spune ea.

Deliric nu este convins că este o idee bună să-ți începi cariera de antreprenor fugind neapărat după fonduri. „Cred că poți să începi prin a face afacerea cu banii pe care i-ai strâns, start really small (începe mic, n.r.). Eu, de exemplu, am avut doar câteva mii de euro când am început Porc, erau bani pe care îi făcusem din muzică, din graphic design. Și de acolo am clădit ușor-ușor. Gândul inițial a fost să fac niște tricouri, care era doar o extensie a brandului cântărețului Deliric. După care am extrapolat un pic și m-am gândit că ar fi să fac mai bine un brand de sine stătător”.

O greșeală capitală?

„Când am avut ideea de a face o revistă de muzică cu alți doi prieteni, trebuia să avem o formă legală care să ne unească în acest business. Ne-am dus, ne-am făcut abonamente de telefon, ne-am uitat după un sediu, să închiriem un apartament. Și abia apoi am ajuns și la o firmă de distribuție și am înțeles, de fapt, cum funcționează și ce tiraj trebuie să ai. Aș zice este o greșeală să te apuci să fugi după formele care, dacă n-au fondul foarte puternic, sunt degeaba”, povestește Deliric.

Roxana Voloșeniuc a crezut că lucrurile sunt mai simple decât sunt de fapt. „Principala greșeală a fost să subestimez producția. Producția este foarte complicată. Și am mai subestimat faptul că astăzi este minunat că suntem pe online și că te poate vedea oricine și-n Australia și în Noua Zeelandă. Dar doar ca să te faci văzut pe online trebuie să cheltui enorm de mulți bani. Nu este suficient doar că ești acolo și produsul tău este frumos”, povestește ea.

Sfat pentru sine

Deliric s-ar sfătui pe sine să fie îndrăzneț, dar să nu se grăbească: „Nu trebuie să faci mâine milionul ăla de euro. Ia-o ușor, așa ai timp să înveți și să experimentezi un pic”.

Roxana Voloșeniuc s-ar sfătui să fie deschisă la nou: „Cred că toate planurile pe care ți le faci tu acasă sau înainte de a avea un business n-au nicio legătură cu momentul în care ești pe teren”.