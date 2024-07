„Escaladarea acoperișurilor este forma mea de artă” / Cuplul care sfidează moartea urcând pe cei mai înalți zgârie-nori din lume

Skywalkers, un documentar Netflix uluitor cu Angela Nikolau și Ivan Beerkus, îi urmărește pe „rooftoppers” în timp ce își riscă viața pentru artă pe cele mai înalte clădiri din lume.

Un cuplu tânăr stă față în față în soarele din zori. Bărbatul încearcă să o ridice pe ea, dar ea ezită.

„Nu-ți face griji, te țin eu”, o asigură el, în timp ce o ridică deasupra capului său, în postura devenită celebră în filmul Dirty Dancing.

Este un moment romantic intim, care este acum împărtășit cu restul lumii în noul documentar Netflix Skywalkers: A Love Story. Totuși, ceea ce face ca stomacul telespectatorilor să se zguduie la vederea acestui moment este faptul că are loc în vârful unei clădiri înalte de 678,9 m, pe o turlă care are o lățime de abia 1,8 m. Iar dacă Ivan Beerkus o scapă pe Angela Nikolau, ea va cădea în abisul de sute de etaje de dedesubt, luându-l cu ea.

Filmul care spune povestea acestei perechi de „rooftopperi” ruși (numele dat activității lor de a se cățăra pe structuri fără echipament de siguranță) este plin de momente în picaj, în care spectatorii pot simți că și ei sunt în pericol de a-și pierde echilibrul, la înălțime. Nikolau și Beerkus sunt primul „cuplu” din această scenă și, fără îndoială, acum cel mai faimos, mai ales după ce, în decembrie 2022, au susținut că au intrat (ilegal) și s-au cățărat pe turla celei de-a doua clădiri ca înălțime din lume, turnul Merdeka 118 din Malaezia, și au postat imagini care să dovedească acest lucru.

Skywalkers este parțial despre călătoria de a escalada acel zgârie-nori, dar pe parcurs Nikolau și Beerkus dau dovadă atât de artă vizuală, cât și de o aparentă nebunie în dorința lor de risc. Ei escaladează macarale acoperite de îngheț care atârnă deasupra unui oraș, admiră apusuri de soare și peisaje urbane din puncte de observație uimitoare pe care puțini oameni le vor împărtăși vreodată. Documentarul le atribuie un credit pentru „cinematografie extremă”, deoarece o mare parte din imaginile filmate cu drona din timpul ascensiunilor le aparțin. (Nu e de mirare că prima imagine pe care o veți vedea de fapt este un avertisment că „acest film conține activități extrem de periculoase și ilegale. Nu încercați să îl imitați”).

Povestea, co-regizată de americanul Jeff Zimbalist și rusoaica Maria Bukhonina, începe cu cuplul în adolescență, descoperind cum au început să escaladeze. „Rooftopping-ul” a fost o subcultură încă din anii 1990 (Zimbalist spune că a făcut-o în SUA când era tânăr), iar Ivan Beerkus, în vârstă de 30 de ani, s-a implicat în anii 2010 la Moscova, unde exista o scenă înfloritoare. (Unele dintre cele mai relatabile momente din film sunt cele în care părinții lui Beerkus îl imploră să își ia un loc de muncă „stabil”).

Beerkus spune în documentar: „cu cât urcam mai sus, cu atât îmi era mai ușor să respir” și spune pentru BBC că dorința sa de senzații tari face parte din identitatea sa. „Îmi dă inspirație, îmi dă motivație să trăiesc”, spune el. „Odată ce am descoperit asta, a fost ceva care a venit natural.”

Angela Nikolau este fiica unor artiști de circ și a urmat cursurile unei școli de arte. În timp ce ascensiunea Instagram și apoi TikTok în anii 2010 și 2020 a oferit rooftopperilor o platformă potențial profitabilă pentru postarea videoclipurilor, ea insistă că activitatea lor este pentru mult mai mult decât clicuri și faimă pe social media.

„Rooftopping-ul este forma mea de artă”, spune ea pentru BBC.

„M-a motivat faptul că am fost prima femeie care a făcut acest lucru și am fost întotdeauna interesată să fac ceva nou în spațiul artistic. De fiecare dată când înființăm o imagine, o dezvoltăm ca pe o operă de artă. Eu aleg culorile și ce voi purta. Ivan alege unde vor zbura dronele și cum va fi filmată imaginea. Realizăm o pictură în aer de fiecare dată când o facem.”

Oamenii ne spun adesea că, atunci când au văzut filmul, spun că ies din el simțindu-se mai vii decât de obicei – Angela Nikolau

Cu combinația sa de imagini uluitoare și tineri protagoniști atrăgători, Skywalkers: A Love Story are toate elementele pentru a fi un succes, la fel ca filmul din 2018 al National Geographic, Free Solo, despre încercarea alpinistului Alex Honnold de a cuceri o stâncă verticală de 900 m în Parcul Național Yosemite fără niciun echipament de siguranță. Mai în urmă, acesta amintește de documentarul Man on Wire (2008) al lui James Marsh, despre cascadoria lui Philippe Petit din 1974, care a realizat acrobații pe o sârmă întinsă între Turnurile Gemene din New York. Ambele filme au câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar, dar au fost și succese comerciale.

Există ceva deosebit de atrăgător în filmele în care apar cei care sunt gata să riște să cadă de la mare înălțime pentru noi, cei de la sol, care privim?

„Este ca un rollercoaster”, spune Nikolau. „Dacă te urci într-unul, experimentezi o serie de emoții. Și credem că filmul nostru va oferi acest tip de emoții pentru că nu este vorba doar despre cucerirea unei clădiri. Veți vedea părțile negative ale sportului, veți vedea pericolele acestuia, dar veți vedea și relația noastră care urcă și coboară.

„Oamenii ne spun adesea că, atunci când au văzut filmul, spun că ies din el simțindu-se mai vii decât de obicei. Așadar, poate că acest gen oferă adrenalina pe care o primești de la un rollercoaster – pentru a reporni și a te simți din nou viu.”

Free Solo a făcut, de asemenea, din relația lui Honnold și a soției sale de acum, Sanni McCandless, un punct central al narațiunii. Regizorii Skywalkers afirmă, de asemenea, că emoția filmului lor este primordială: ei susțin că nu este o poveste despre frica de a cădea de la înălțime, ci despre frica de a te îndrăgosti. Nikolau a fost abandonată de tatăl ei în copilărie și, frecvent, se luptă să aibă încredere în Beerkus.

„Povestea de dragoste a fost viziunea noastră de la început”, spune Zimbalist pentru BBC.

„Există o dorință împlinită în a vedea cum oamenii își depășesc limitele în moduri care ne uimesc. Este o sursă de inspirație. Dar nu am vrut să ne concentrăm pe acest lucru ca pe un spectacol care provoacă vertij, ci am vrut să îl direcționăm către teama de a te îndrăgosti și ce înseamnă asta. Am simțit că, dacă îl putem îndrepta spre asta, vom face ceva care va ajunge la publicul care poate nu va fi interesat de elementele vizuale ale filmului.”

„Nu avea niciun rost să ne ascundem

Povestea are multe părți care nu sunt plasate în vârful zgârie-norilor. Pe parcursul celor șapte sau opt ani necesari pentru realizarea filmului, cuplul se întâlnește și se îndrăgostește, apoi părăsește Rusia din cauza invaziei Ucrainei și a închiderii rețelelor de socializare, ceea ce înseamnă că nu au niciun mijloc de a obține un venit. Pandemia Covid-19 a închis industria turismului, iar ei și-au pierdut sponsorii. Au supraviețuit vânzându-și operele de artă unor ofertanți privați, dar escaladarea Merdeka, recunosc ei, a fost aproape un ultim pariu. Escaladarea acoperișurilor nu este o carieră cu longevitate, în toate sensurile cuvântului, iar filmul arată cuplul plângând oameni din comunitatea lor care și-au pierdut viața făcând acest lucru.

Angelei Nikolau nu îi este frică doar să aibă încredere: filmul o arată cu o frică fizică vizibilă în timpul cascadoriilor lor. Antrenându-se în Thailanda pentru evenimentul Merdeka, are un atac de panică și rămâne înghețată, „paralizată”, după cum spune ea, pe o structură de nici un metru lățime, deasupra unui oraș. Publicul se simte rău alături de ea în timp ce Beerkus îi mișcă membrele unul câte unul, astfel încât ea să fie în poziție șezândă, dar totuși vulnerabilă.

Alteori, mai prozaic, sunt văzuți certându-se în vârful unui turn în timp ce urcă în încercarea lor de a poza. Nikolau îl ceartă pe Beerkus că „mereu faci asta” și altă dată se plânge că nu i-a făcut încă o poză bună cu picioarele ei.

„La început, am vrut să evităm să arătăm camerelor ceva mai puțin decât o relație perfectă”, spune Nikolau. „Dar, în cele din urmă, ne-am obișnuit să petrecem atât de mult timp cu echipa și să-i vedem la prima oră dimineața și la ultima oră seara. Ne-am dat seama că nu are rost să ascundem ce este.”

Acum găsesc bucurie în faptul că oamenii inventează noi modalități de a ne acuza că suntem falși – Angela Nikolau

Faptul că relația lor, care a început în cadrul unei misiuni comerciale, este reală nu este pus la îndoială, dar sunt adesea acuzați că promovează știri sau imagini false, inclusiv imediat după urcarea lor pe Merdeka.

„Îmi plac criticii ăștia de canapea”, spune Nikolau în replică. „Îmi place când oamenii încep să spună, ‘oh nu, trebuie să fi fost ecran verde. Se vede că a existat o gresie și o podea. Poți spune că a fost photoshopată sau că poartă un ham de siguranță’.

„Asta ne aduce de fapt mai multe vizualizări și să fim văzuți de mai mulți oameni online. Acum mă bucur când oamenii inventează noi modalități de a ne acuza că suntem falși.”

Cu toate că documentarul este destul de simplu – cuplul vorbește în principal limba rusă, dar tehnologia înseamnă că narațiunea lor este în limba engleză, iar filmul creditează și „producătorii de povești” – Zimbalist spune că le-a spus celor interesați să susțină filmul că, în esență, Skywalkers a fost un film de gherilă. Cea mai mare parte din ceea ce făcea cuplul era ilegal, inclusiv intrarea în Merdeka 118. Documentarul îi arată cum au petrecut aproximativ 30 de ore în clădire, ascunzându-se de muncitorii din construcții și filmându-se. După ce au reușit să pozeze în vârful turnului, Zimbalist spune: „L-am pus pe Ivan să coboare cu avionul cardurile cu filmările, astfel încât, dacă erau prinși la coborâre, să nu mai aibă cardurile asupra lor”.

Cuplul s-a mutat recent la New York în căutare de noi oportunități. Este un oraș al zgârie-norilor, dar vor ei să continue activitatea de a se cățăra pe ei – mai ales că mult mai mulți agenți de securitate îi vor recunoaște, datorită acestui documentar? „Sperăm cu adevărat că, acum că filmul este difuzat la nivel internațional, mai mulți oameni vor dori să facă colaborări cu noi”, spune Ivan Beerkus.

„Ceva în spațiul comercial publicitar, poate. Ne-ar plăcea asta. Dar suntem nerăbdători să facem și alte lucruri. Angela este pictoriță, eu scriu muzică. Încercăm mereu să ne gândim la noi modalități creative de a continua să facem asta, în timp ce trăim din asta.”

Oricât de mult ar îndruma realizatorii filmului spectatorii către relația cuplului ca fiind povestea Skywalkerilor, sentimentul predominant de uimire din film provine din faptul că îi vedem lucrând sub o presiune mentală extremă la înălțimi mari. În scenele filmate pe vârful Merdeka 118, la înălțime și cu aproape nimic sub ei, Beerkus dă dovadă de o concentrare și o determinare de nezdruncinat pentru a profita de șansa de a obține filmarea.

„M-am simțit ca o șansă la un milion”, spune el. „Îmi curgea tot curajul, cred, și știam că nu o voi scăpa și eram pregătit să fac ceea ce am venit să facem. Mi s-a părut un moment perfect. Și când am ridicat-o pe Angela, îmi amintesc liniștea. Trebuie să fi fost vânt la înălțimea aceea, dar nu am simțit nimic și nu am auzit nimic. A fost cel mai perfect moment de liniște și zen.”