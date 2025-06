Emma Răducanu s-a retras de la Berlin Open

Emma Răducanu nu va participa turneul Berlin Open, săptămâna viitoare, din cauza unei probleme la spate, relatează BBC, conform News.ro.

Jucătoarea în vârstă de 22 de ani, care luni îşi va recâştiga statutul de numărul unu britanic, se confruntă cu această problemă de la participarea la turneul de la Strasbourg, luna trecută, înainte de Roland Garros.

Fosta campioană a US Open a solicitat un time-out medical în timpul meciului din sferturile de finală pierdut în faţa lui Zheng Qinwen, vineri, la Queen’s.

„Problema persistă de câteva săptămâni şi am mai avut probleme cu spatele şi înainte”, a spus ea. „Este doar o vulnerabilitate a mea. Ştiu că trebuie să am grijă de ea. Trebuie să las spatele să se odihnească. Are nevoie de îngrijire adecvată şi atentă.”

Răducanu a preferat să joace la Berlin în loc de Nottingham, după ce a primit un wildcard pentru turneul WTA 500, care începe luni şi la care vor participa nouă dintre cele mai bune zece jucătoare din lume.

Ea o va depăşi pe Katie Boulter în clasamentul WTA după actualizarea acestuia.

Turneul de la Eastbourne se va desfăşura în perioada 23-28 iunie, iar Wimbledon va începe la 30 iunie.

Răducanu a învins-o pe Jessica Pegula la Eastbourne anul trecut, obţinând prima sa victorie împotriva unei jucătoare din top 10, înainte de a ajunge în turul patru la Wimbledon.