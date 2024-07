Edi Iordănescu nu mai e antrenorul naționalei / FRF ”înțelege și respectă decizia lui de a face o pauză” / Mesajul antrenorului: ”Prin sacrificiul acestor băieți minunați am inspirat și vom inspira generații”

Edward Iordănescu, al cărui contract expiră la finalul lunii iulie, nu va continua pe banca echipei naționale a României, anunță FRF pe site-ul oficial. Antrenorul a declarat după încheierea parsursului naționalei la EURO 2024 că simte nevoia unei pauze, pentru a sta alături de familie.

”După o campanie în Liga Națiunilor, în 2022, care a reprezentat o etapă de pregătire a preliminariilor pentru EURO 2024, FRF a decis continuarea colaborării, iar în campania de calificare pentru turneul final din Germania echipa națională a încheiat pe primul loc, neînvinsă și cu doar 5 goluri primite în cele 10 partide”, se precizează pe site-ul FRF.

La EURO 2024, sub conducerea lui Edi Iordănescu, România a câștigat grupa, depășind Belgia, Slovacia și Ucraina. În primul meci al turneului final, tricolorii au reușit cea mai categorică victorie din istoria participărilor la turneele finale, mondiale și europene, învingând Ucraina cu scorul de 3-0.

România a fost eliminată ulterior de Țările de Jos, scor 3-0.

”Ca urmare a discuțiilor avute, Federația Română de Fotbal înțelege și respectă decizia lui Edward Iordănescu de a face o pauză. În același timp, îi mulțumește acestuia pentru munca depusă, pentru dedicarea sa în această perioadă plină de provocări și pentru rezultatele obținute la Echipa Națională și îi urează mult succes în viitoarele sale proiecte, având convingerea că Edward Iordănescu va continua să aibă un impact pozitiv în fotbalul românesc și în viitor”, se mai precizează pe site-ul FRF.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Edi Iordănescu a transmis că a luat această decizie pentru a-și păstra cuvântul dat familiei sale.

”Am promis familiei mele, în momentele grele prin care am trecut din acest parcurs, când ea a suferit și m-a susținut dincolo de toate, că îmi voi îndeplini și datoria față de ea, după ce îmi voi face deplin datoria față de echipa națională și față de România.

Acum e momentul să îmi țin cuvântul și față de familia mea.

Misiunea mea ca selecționer al echipei naționale s-a încheiat”, a scris Iordănescu.

El a scris și despre faptul că nu banii l-au determinat să accepte postul de selecționar și a transmis faptul că ”Generația de Suflet” va putea fi mai departe un model de inspirație pentru viitoarele generații.

Mesajul lui Edi Iordănescu:

Am început cu încredere totală un drum ce părea imposibil pentru cei mai mulți și mi-am asumat cu toată inima această misiune în care am investit tot ce am avut mai bun ca om și ca antrenor.

Am construit o echipă performantă, demnă de tradiția și renumele României, și sunt mândru că am avut șansa să pot lucra alături de fotbaliști cu un caracter extraordinar și cu un potențial deosebit.

Am trăit împreună momente pentru istorie, încărcate cu emoții incredibile. Am fost fericit și onorat că putem produce fericire pentru milioane de români. Sunt convins că prin sacrificiul acestor băieți minunați am inspirat și vom inspira generații, iar copiii noștri vor crește având modele românești de urmat.

Dar nu a fost mereu un drum al sărbătorii. Ci și al sacrificiilor. Iar cele făcute de mine nu contează. Însă pentru cele făcute de familia mea sunt dator să îmi țin acum promisiunea.

Pentru că am promis că ne vom califica la EURO. Și ne-am calificat. Câștigând o grupă, fără înfrângere.

Am promis că mergem la EURO să ne batem cu toată ființa și să facem românii mândri de această echipă. Așa am făcut. Mai mult decât atât, la turneul final din Germania, spiritul echipei naționale a unit românii de pretutindeni și a arătat încă o dată chipul adevărat al României, redobândind prin sacrificiu și demnitate respectul întregii lumi.

Dar, în același timp, am promis familiei mele, în momentele grele prin care am trecut din acest parcurs, când ea a suferit și m-a susținut dincolo de toate, că îmi voi îndeplini și datoria față de ea, după ce îmi voi face deplin datoria față de echipa națională și față de România.

Acum e momentul să îmi țin cuvântul și față de familia mea.

Misiunea mea ca selecționer al echipei naționale s-a încheiat.

Generația de Suflet a ajuns să își știe singură drumul. L-am construit împreună, am adus principii și valori care nu pot să dispară peste noapte, am consolidat împreună o disciplină a muncii, un spirit de luptă și o mentalitate care vor rămâne. Sunt cele mai mari câștiguri, dincolo de performanța sportivă!

Acești jucători au un potențial fantastic, sunt sigur că și-l vor împlini iar eu voi fi cel mai mândru să urmăresc acest parcurs. Din postura de suporter numărul unu al lor, prin orice provocări vor avea, așa cum le-am fost alături prin orice provocări, până acum, ca antrenor.

Ca să nu existe nicio speculație inutilă, voi fi la fel de realist și transparent cum mă știți:

Am primit multe oferte în toată această perioadă de timp, pe toată durata mandatului meu de selecționer al României, dar, așa cum v-am spus mereu: nu am negociat nici măcar o secundă cu cineva! Am avut o relație perfectă cu echipa FRF, am fost sprijinit, ascultat, înțeles și m-am bucurat de colaboratori excepționali din toate zonele de activitate. Îi mulțumesc președintelui Răzvan Burleanu pentru că am avut șansa unei colaborări totale cu un partener extraordinar, care prin înțelepciune și dialog a susținut munca mea. Aportul său și al echipei FRF în obținerea performanțelor a fost unul fundamental. Nu am venit la echipa națională pentru bani. Nu plec de la echipa națională pentru bani. Am ales drumul foarte greu în momentul poate cel mai greu. Iar acum trebuie să aleg drumul firesc după ce am încheiat împreună un parcurs fericit. Voi reveni cu detalii despre parcursul meu la momentul potrivit.

În prima mea declarație publică în calitate de selecționer al României, în ianuarie 2022, vă mărturiseam că îmi doream din tot sufletul ca românii, atunci când pleacă de la stadion, să fie împăcați cu gândul că jucătorii naționalei au dat totul.

Astăzi plec eu, împăcat cu gândul că m-am ținut de cuvânt.

Cea mai mare onoare pentru mine a fost și va rămâne faptul că am putut să antrenez naționala țării mele, să reprezint România și românii.

Am antrenat poate cea mai iubită generație a echipei naționale, una care și-a câștigat prin muncă și dăruire această dragoste. Iar cuvintele, dragi suporteri români, sunt prea puține că să îmi exprim recunoștința față de dragostea voastră!

Hai, România! Oricând și pentru totdeauna!

Edward Iordănescu

Palmaresul lui Edward Iordănescu la Echipa Națională:

Meciuri disputate: 28

Victorii: 10

Remize: 10

Înfrângeri: 8