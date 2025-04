Donald Trump Jr., declarații la București: Eu și tatăl meu creăm o mare oportunitate pentru afaceri și locuri de muncă în România și în Europa de Est / Cred că aveți un potențial foarte mare de renaștere a afacerilor în Europa de Est

Donald Trump Jr., fiul președintelui american, a fost luni la București în cadrul turneului său de afaceri numit Trump Business Vision în regiune. El a anunțat într-un interviu pentru România TV că ”eu și tatăl meu creăm o mare oportunitate pentru afaceri și locuri de muncă în România și în Europa de Est”, fără să dea însă detalii despre proiectele vizate.

Donald Trump Jr., care este și vicepreședinte executiv al holdingului de afaceri Trump, a lăudat programatorii români, dar și mediul de afaceri.

„România are programatori incredibili pe partea de software, sunt multe oportunități. Sunt oameni care vor să muncească din greu, au cunoștințe, nu vor să ia vacanțe de 3 luni ca în vestul Europei. Așadar, cred că este o mare oportunitate în Europa de Est”, a spus el la RTV.

”În ceea ce privește Europa de Vest, americanii pe care îi cunosc nici nu se gândesc să investească acolo. Prea multe reglementări, nimeni nu vrea să muncească, nu aduc nicio valoare banilor investiți. Cred că aveți un potențial foarte mare de renaștere a afacerilor în Europa de Est, care tradițional era privită de sus de către Vest. Știu asta foarte bine pentru că am crescut în Cehoslovacia și am văzut asta când am mers în celelalte părți ale Europei. Acum este foarte diferit și cred că există multe oportunități aici”, a mai spus Donald Trump jr.

”Cred că politica trebuie să implice și afacerile, deoarece aceste țări trebuie să își câștige propriul trăi. Sunt cu totul în afară politicii acum, lucrez doar în mediul privat, sunt încă activ și popular pe social media, unde îmi fac opiniile auzite. Ai nevoie de ambele. Realitatea este că am văzut în Statele Unite politicieni care nu au avut niciodată afaceri și, cu toate acestea, iau decizii de trilioane de dolari. Ei nu au avut niciodată viața oamenilor și a familiilor lor care să depindă de succesul lor. Doar apar de nicarieri și obțin un loc de muncă la guvern și stau acolo pentru totdeauna, își impun puterea, dar iau decizii lucide. Cred că este nevoie de ambele, eu și tatăl meu creăm o mare oportunitate pentru afaceri și locuri de muncă în România și în Europa de Est, avem nevoie de un om care știe să ia decizii, să înțeleagă cum funcționează totul ca să poată face asta și să rupem dependențele pe care le avem față de cei care nu ne sunt tocmai aliați”, a mai spus fiul președintelui SUA.

G4Media a scris în exclusivitate încă din 8 aprilie despre vizita în România a lui Donald Trump jr, fiul cel mare al președintelui Statelor Unite. Omul de afaceri Adrian Thiess, unul dintre organizatorii evenimentului de la București, a confirmat pentru G4Media.ro venirea lui Trump jr.

Donald Trump jr. nu a avut întâlniri cu nici un politician român și nici nu a mai făcut vreo referire publică la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, decizie pe care o criticase anul trecut.

Vizita la București a lui Trump jr este parte dintr-un turneu est-european, care include mai multe capitale din regiune, printre care Budapesta (Ungaria), Belgrad (Serbia) și Sofia (Bulgaria).