Distracție și mii de premii oferite în parcul eco ASAP Recycling Park, de la Electric Castle. Ce spun participanții despre activarea creată de ASAP România în parteneriat cu Lidl România

Cheful de joacă al participanților la Electric Castle a făcut ca parcul eco de distracții creat de ASAP România în parteneriat cu Lidl România să fie plin în fiecare zi de festival. Peste 8.000 de curioși au testat jocurile din cadrul ASAP Recycling Park, entuziasmați să se distreze, să afle informații despre reciclare, dar și să câștige. Peste 2.000 de premii au fost oferite celor prezenți.

Au fost, în total, 40 de ore pline de activități în parcul eco de distracții, pe durata celor 5 zile de festival. Din 17 până pe 21 iulie, copii, adolescenți și părinți, cu toții au venit cu aceeași bucurie și dorință de a se juca, dar și de a câștiga – un joc câștigat însemna puncte acumulate, acestea transformându-se ulterior în premii: tricou sau tote bag marca ASAP, precum și încălțăminte sport de la Lidl România. Voluntarii ASAP au fost în permanență alături de participanți pentru a le explica regulile jocurilor, totalul de puncte pe care îl pot acumula la fiecare joc, dar și câte puncte sunt necesare pentru a revendica cel puțin un premiu.

Jocul de memorie, printre cele mai îndrăgite de la ASAP Recycling Park

Fie că au antrenat agilitatea, memoria, îndemânarea sau cunoștințele în materie de sustenabilitate, jocurile propuse de echipa ASAP au stârnit curiozitatea participanților la ediția 10 a Electric Castle. Cunoscute publicului din anii anteriori sau organizate în premieră la această ediție, toate au avut o temă comună – reciclarea.

Jocul de memorie, de identificare a câte două ilustrații identice, imprimate cu obiecte ce pot fi reciclate, și Stand a Bottle au fost printre jocurile cele mai îndrăgite în acest an. Cozi mari de așteptare au fost și la celelalte jocuri, în fiecare zi: Baschet ASAP, Roata Reciclării și Adevăr sau Reciclare.

Ce spun participanții: „Ați creat o atmosferă frumoasă, ne distrăm și jucăm jocuri cool”

„E genială activarea! E prima dată când descopăr jocurile din parcul vostru eco și suntem super încântați și eu, și prietenul meu. Jocul de memorie și Stand a bottle ne plac cel mai mult și pare că ne și pricepem, pentru c-am strâns ceva puncte. Sperăm să obținem suficiente încât să câștigăm tricoul ASAP, câte unul pentru fiecare. Ni-l dorim mult, e foarte cool!”, a menționat Laura, participant la festival.

„Ați creat o atmosferă frumoasă, e și răcoare, datorită ventilatoarelor, ne distrăm și jucăm jocuri cool. Interesante temele, toate pe zona de reciclare. Am fost și anul trecut și abia aștept să câștig cât mai multe puncte, pentru c-am ochit încălțările Lidl și tricoul ASAP. Jocul de memorie e preferatul meu. Am încercat și la baschet, dar am ratat aruncările, așa cum mi s-a întâmplat și anul trecut”, a spus Matei, participant la festival.

„E foarte fain tot ce se întâmplă aici, pentru că poți juca jocuri pe care nu le regăsești zi de zi. Am fost și anul trecut și mă bucur că ați revenit la Electric Castle cu jocuri noi. Cel mai mult îmi plac Roata Reciclării și Stand a Bottle”, a precizat Toma, participant la festival.

Publicul Electric Castle, receptiv la mesajele de mediu

„Participanții la ediția 10 a festivalului Electric Castle au așteptat mult activarea ASAP, dovadă că unii dintre ei au venit chiar cu merch-ul câștigat anul trecut sau chiar cu puncte acumulate în 2023, în ideea de a le folosi acum, ceea ce ne-a surprins plăcut! Pentru noi, participarea, pentru al treilea an consecutiv, cu ASAP Recycling Park la Electric Castle înseamnă contact direct cu un număr mare de oameni, prin joacă, și oportunitatea de a le spune ce este ASAP. Prin interacțiunea cu ei, avem ocazia să luăm feedback în timp real și să urmărim impactul activităților noastre, ceea ce este minunat. A fost o ediție tare frumoasă și, din nou, publicul Electric Castle ne-a demonstrat că are și un comportament responsabil față de mediu, dar și că știe să se distreze”, a precizat Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

Toate informațiile despre activitățile organizate în cadrul programului ASAP se găsesc pe site-ul oficial și pe conturile de social media Facebook, Instagram și TikTok.

Parteneri media: Ambasada Sustenabilității în România, Hotnews, Rock FM.

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în peste 1.600 de școli din 36 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.