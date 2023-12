Decorațiunile de Crăciun de La Mița Biciclista Stabiliment Creativ, un dar pentru București și bucureșteni în luna decembrie (P)

Casa istorică a Miței Biciclista este pregătită să anunțe sezonul sărbătorilor de Crăciun. Inaugurarea decorațiunilor și ornamentelor de pe fațada art-nouveau a casei din Piața Amzei va fi însoțită de un weekend plin de momente artistice.

Astfel, La Mița Biciclista Stabiliment Creativ creează o tradiție, ca an de an, să întâmpine oficial iarna și să bucure locuitorii Bucureștiului cu un spectacol de design unic care să pună și mai mult în valoarea ideea de recuperare și valorificare a clădirilor istorice din București.

Împodobim casa din strada Biserica Amzei din dorința de a transmite că înfrumusețarea orașului stă în puterea fiecăruia dintre noi. Și marcăm acest îndemn cu multe momente care vor aduce tuturor bucurie și un puternic sentiment de comunitate.

Programul special se va desfășura tot weekendul, începând de vineri, de la ora 12:00.

Vineri, 1 decembrie, Ziua Națională cu spectacol LIVE

Ziua Națională a României este marcată cu aprinderea luminițelor casei La Mita Biciclista și de lansarea decorului special de Crăciun din acest an. Începând cu ora 19:00, casa La Mița transmite un mesaj sonor către Bucuresti și toată țara, printr-un spectacol popular românesc: maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică va aduce magie și bucurie cu toaca sa.

Sâmbătă, pe 2 decembrie, sărbătoarea continuă la Casa Mița Biciclista Stabiliment Creativ, cu un invitat special ce va veni de la Timișoara, unul dintre cei mai cunoscuți DJ din România.

“Prin evenimentele de 1 decembrie din acest an, ne dorim sa creăm un simbol al readucerii aminte a ceea ce înseamnă acasă. La Mița Biciclista e acel loc al Bucureștiului unde ești binevenit, unde te simți ca acasă, acel loc unde mereu visezi să te întorci. Lansăm un Manifest pentru înfrumusețarea orașului, de care Bucureștiul are atâta nevoie. Casa Mița Biciclista este un cadou oferit bucureștenilor și aici vom continua să construim povești de aducere aminte și de intersectare a comunităților urbane, artistice și culturale. A istoriei, a arhitecturii, a oamenilor simbol pentru România, a frumosului. ”, spune Edmond Niculușcă.

Fațada Casa Mița Biciclista, decorată de cel mai apreciat artist floral din Europa

Creatorii fațadei de Crăciun din acest an sunt cei mai buni floriști și designers din Europa, sub coordonarea lui Mantas Petruskevicius, un artist floral și designer de evenimente recunoscut în toată lumea pentru talentul ieșit din comun și pasiunea pentru crearea unor concepte de decor unice, ce stau sub semnul armoniei și eleganței.

Pentru decorarea fațadei La Mița Biciclista, s-au folosit 11 lămpi speciale de 2,5 m înălțime, aproape 50 de acadele bastonaș gigant, de peste 2 m înălțime fiecare, peste 200 m ghirlande de brad, peste 2000 m ghirlande de lumină led și 6 brazi de 4 m înălțime.

Pe tot parcursul weekend-ului, Expoziția “Monica Lovinescu. Vocea care ni s-a dat.”, o incursiune emoționanță în trecutul nostru recent și o expoziție manifest pentru libertatea cuvântului și curaj, se poate vizita în continuare atât prin acces general, cât și în cadrul vizitelor ghidate: https://lamitabiciclista.iabilet.ro/.