Debut de vis pentru Cristi Chivu: Parma continuă în Serie A, contract nou pe 2 ani

Aflat la prima experiență din carieră de antrenor principal al unei echipe de seniori, Cristi Chivu a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, iar gruparea din Serie A este pregătită să-i ofere un contract pentru următorii doi ani de zile.

Parma a avut parte de un program infernal în ultima parte a sezonului din Serie A, dar gruparea antrenată de Chivu a reușit să se salveze în ultima etapă de la retrogradare.

Trupa lui Chivu a bifat victorii importante cu Bologna, Juventus și Atalanta și a obținut remize cu Inter, Fiorentina și Lazio.

Rezultatele excelente cu aceste nume mari din Italia i-au adus Parmei salvarea de la retrogradare.

În vârstă de 44 de ani, Chivu a primit, conform Parma Today, o ofertă de prelungire a contractului scandent la finalul stagiunii.

Astfel, sursa citată vorbește despre o înțelegere pentru următorii doi ani de zile pentru tehnicianul român.

Parma Today menționează că cele două părți ar fi bătut palma și că fostul internațional român va semna un contract până în 2027 cu formația din Serie A.

Există însă și o altă variantă pentru Chivu: ar fi dorit la Ajax Amsterdam, grupare unde a evoluat pe vremea când era jucător activ.

Ajax have put Cristian Chivu on the list of candidates for the managerial position after the dismissal of Farioli 🟡🔵#TalkativeParma | @PARMAZONE pic.twitter.com/sZ7WjkFlhm

— Parma Calcio Talkative (@Talkative_Parma) May 26, 2025