Copiii cuplului de spioni ruși sub acoperire în Slovenia și-au aflat naționalitatea abia în timpul zborului spre Moscova

Copiii a doi agenți de informații ruși plasați în Slovenia, care s-au numărat printre deținuții eliberați în cadrul unui schimb istoric de prizonieri, și-au descoperit naționalitatea abia când au fost transportați cu avionul la Moscova, transmite CNN.

Părinții lor, Artem Dultsev și Anna Dultseva, s-au numărat printre cei 24 de prizonieri schimbați în cadrul unei înțelegeri complexe, cu mai multe țări, în urma căreia au fost eliberați în schimb deținuți americani importanți și disidenți ruși.

Cei doi s-au dat drept un cuplu argentinian în Slovenia, unde au fost condamnați pentru spionaj. Cei doi copii ai lor s-au întors cu ei joi din Turcia.

Băiatul și fata „au aflat că sunt ruși abia când avionul a decolat din Ankara”, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Președintele rus Vladimir Putin i-a întâmpinat pe pistă în spaniolă, deoarece ei nu vorbeau rusa și nici nu știau cine este Putin, potrivit lui Peskov.

„Când copiii au coborât treptele avionului – ei nu vorbesc rusa – și Putin i-a salutat în spaniolă, le-a spus „Buenas noches”, a spus Peskov. „I-au întrebat ieri pe părinții lor cine îi întâmpină, ei nici măcar nu știau cine este Putin”.

După ce a coborât scările avionului, Dultseva, stăpânindu-și lacrimile, l-a îmbrățișat pe Putin, care se afla pe covorul roșu desfășurat pe pistă, ținând buchete de flori.

Schimbul masiv de joi a fost rezultatul unor ani de negocieri complicate în culise, la care au participat SUA, Rusia, Belarus și Germania, care au condus în cele din urmă Berlinul să accepte cererea-cheie a Moscovei – eliberarea asasinului rus condamnat Vadim Krasikov.

Un total de opt persoane, inclusiv Krasikov, au fost returnate Rusiei în schimbul eliberării a 16 persoane aflate în detenție în Rusia, inclusiv fostul pușcaș marin american Paul Whelan, reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich și alți doi americani.

Dultsev și Dultseva au pledat miercuri vinovați pentru spionaj în fața unui tribunal din Ljubljana și au fost condamnați la închisoare.

În timp ce trăia sub acoperire în Slovenia, Dultsev s-a dat drept un om de afaceri în domeniul IT pe nume Ludvig Gisch. După ce a pledat vinovat, el a fost condamnat la mai mult de un an și jumătate de închisoare. Dultseva s-a dat drept negustor de artă și proprietar al unei galerii de artă și purta numele Maria Rosa Mayer Munos. Și ea urma să fie deportată.

În timpul convorbirii cu jurnaliștii, Peskov a dezvăluit detalii suplimentare privind negocierile de schimb de prizonieri dintre Rusia și Statele Unite, afirmând că acestea s-au desfășurat în principal prin intermediul FSB și CIA.