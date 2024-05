Cine sunt primarii care au atras finanțări-record din PNRR

Primarii USR au profitat din plin de fondurile europene din PNRR, programul făcut de USR pentru dezvoltarea României, singurul plan serios de modernizare pe care România l-a avut în ultimii 34 de ani.

28,5 miliarde de euro a avut România la dispoziție prin acest program, iar primarii USR au obținut finanțări-record pentru cumpărarea de autobuze electrice, pentru construirea, modernizarea și dotarea unor școli și grădinițe, pentru amenajarea de piste de biciclete, construirea de locuințe pentru tineri, implementarea unor sisteme moderne de colectare selectivă a deșeurilor etc.

Gândiți-vă așa: din cele 28,5 miliarde de euro pe care toată România le are la dispoziție până în 2026, adică toate primăriile, toate ministerele, întreg Guvernul României, primarii USR au luat deja peste 1 miliarad de euro.

Sectorul 1: Școli moderne și locuințe pentru tineri, cu bani din PNRR

Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1, a obținut o finanțare-record de peste 165 de milioane de lei din PNRR pentru construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri.

11 blocuri, cu 366 de apartamente, vor fi construite pe Șoseaua Odăi. Blocurile sunt imobile nZEB plus, cu performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero, fiind acoperit cu energie din surse regenerabile.

Pe lângă cele 11 blocuri, vor fi amenajate locuri de joacă, spații verzi, 400 de locuri de parcare și vor fi instalate stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

Clotilde Armand a obținut, de asemenea, o finanțare-record pentru dotarea școlilor din Sectorul 1: 41 de milioane de lei pentru modernizarea grădinițelor, școlilor și liceelor. Elevii vor beneficia astfel de cele mai bune condiții de studiu, în săli de clasă dotate cu cele mai performante echipamente.

Prin acest proiect, echipamentele IT depășite, mobilierul învechit și dotările din sălile de sport vor fi înlocuite în 53 de unități de învățământ din sector. Clotilde Armand a alocat un buget-record pentru educație în acest an, peste 530 de milioane de lei se vor investi în modernizarea școlilor și dotarea acestora cu tehnologie de ultimă generație.

Finanțări-record din PNRR obținute în Sectorul 2

Primarul Radu Mihaiu a obținut o finanțare-record de aproape 100 de milioane de lei din PNRR pentru instalarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor în Sectorul 2. Peste 100.000 de pubele pentru colectarea separată a deşeurilor pe 4 fracţii vor fi instalate la blocurile şi casele din sector, 2.500 de module pentru pubele la blocuri, pentru a nu mai fi vandalizate sau furate.

Radu Mihaiu a avut grijă să atragă bani din PNRR și pentru Educație. Școlile din Sectorul 2 vor fi de dotate cu mobilier modern, materiale didactice și echipamente digitale, printr-o finanțare de peste 57 de milioane de lei din PNRR. Tot cu bani din PNRR se construiesc două creșe, cu 100, respectiv cu 40 de locuri – prin două finanțări în valoare cumulată de 31 de milioane de lei. Finanțări de peste 64 de milioane de lei din PNRR au fost, de asemenea, obținute pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea mai multor școli din sector: școlile gimnaziale 145, 62, 66 și 28, Liceul Tehnologic „Nikola Tesla”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Grădinița nr. 7. Școala „Maica Domnului” din Sectorul 2 va fi transformată în școală verde, printr-o finanțare de 20 de milioane de lei din PNRR.

Tot cu bani din PNRR, printr-o finanțare de peste 35 de milioane de lei, va fi amenajată o rețea de piste de biciclete în Sectorul 2, cu o lungime de peste 36 de kilometri. Este cel mai mare proiect de investiții dedicat pistelor de biciclete din București – traseele de biciclete vor asigura conexiuni între cele mai importante zone ale sectorului.

Primarul Radu Mihaiu a obținut, de asemenea, finanțări de sute de milioane de lei din PNRR pentru renovarea energetică a zeci de blocuri din Sectorul 2. Din peste 16 milioane de lei din PNRR se vor construi locuințe nZEB pentru tineri.Timișoara: Înnoirea flotei de transport public, cu bani din PNRR

Și primarul USR Dominic Fritz a obținut finanțări-record din PNRR. Cu 75 de milioane de euro din PNRR se înnoieșteflota de transport în comun cu 17 tramvaie, 30 de autobuze electrice și 33 de troleibuze. Cu banii obținuți din PNRR și din alte surse de finanțare, primarul Dominic Fritz înlocuiește întreaga flotă de 150 de autobuze, troleibuze și tramvaie din Timișoara.

O finanțare de peste ⁠21 de milioane de euro din PNRR a fost, de asemenea, obținută pentru construirea unui Campus de Învățământ Dual. Tinerii din zona Timișoarei vor putea învăța astfel o meserie, cu ajutorul firmelor și al mediului universitar. Noul campus le va oferi acestora atât spații de cazare și burse, cât și laboratoare și ateliere cu echipamente moderne.

Școlile din Timișoara vor fi dotate cu mobilier modern, echipamente IT și dotări specializate pentru fiecare profil, printr-o altă finanțare din PNRR obținută de Dominic Fritz, de 17 milioane de euro. Vor dispărea astfel diferențele dintre școlile centrale și cele din cartierele Timișoarei, fiecare copil va avea aceleași condiții moderne în clasă.









Două finanțări de 7 milioane de euro au fost obținute și pentru dezvoltarea infrastructurii Spitalului pentru Copii „Louis Țurcanu”, pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, respectiv pentru creșterea capacității de reacție a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în privința infecțiilor asociate asistenței medicale.

În Timișoara va fi înființat un Centru cu Aport Voluntar pentru colectarea selectivă a deșeurilor, printr-o finanțare de ⁠6 milioane de euro, obținută de Dominic Fritz din PNRR.

Finanțări-record atrase din PNRR la Brașov

Și Brașovul se modernizează cu bani din PNRR. Primarul Allen Coliban a obținut o finanțare-record de 142 de milioane de lei din PNRR pentru achiziția a 50 de autobuze electrice. Pe lângă cele 50 de autobuze, prin proiect vor fi finanțate 18 stații de încărcare rapidă și 50 de stații de încărcare lentă. O finanțare din PNRR de peste 11 milioane de euro a fost obținută și pentru 23 de autobuze electrice noi, precum și pentru opt stații de încărcare rapidă și 23 de stații de încărcare lentă.

Peste 6,5 milioane de lei se vor folosi pentru 70 de stații de încărcare pentru autobuze și mașini electrice și 6,3 milioane de lei pentru dezvoltarea sistemului e-ticketing pentru transportul în comun metropolitan. Mulțumită acestor finanțări din PNRR, Brașovul va rămâne nr. 1 în România la transport în comun ecologic.

O finanțare din PNRR de peste 30 de milioane de euro a fost obținută și pentru instalarea a 275 de insule informatizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Alte 74 de ecoinsule au fost achiziționate din bugetul local. Obiectivul acestora constă în colectarea și reintroducerea în circuitul de producție a unei cantități cât mai mari de materiale reciclabile.

Allen Coliban a obținut, de asemenea, o finanțare de 104 milioane de lei din PNRR pentru construirea unui campus de învățământ dual. Campusul va avea un centru educațional cu 10 săli de clasă, 10 ateliere tehnologice/de practică digitale, bibliotecă, un cămin pentru elevi/studenți cu o capacitate de 400 de locuri, o cantină și o sală de sport cu caracter multifuncțional.









Cu bani din PNRR se construiește și primul campus preșcolar de după 1989, în cartierul Tractorul, compus dintr-o creșă medie, de 70 de locuri, și o grădiniță de 240 de locuri, printr-o finanțare de aproape 14 milioane de lei pentru creșă și de 12,6 milioane de lei pentru grădiniță. Și în cartierul Bartolomeu-Avantgarden se construiește o creșă cu șapte grupe cu bani din PNRR – un proiect de 17 milioane de lei.

O finanțare de peste 25 de milioane de lei din PNRR a fost obținută pentru construirea a 60 de locuințe pentru familiile de tineri din municipiul Brașov – clădiri nZEB plus, al căror consum de energie este aproape egal cu zero și care produc o bună parte din energie din surse regenerabile. Tot prin acest proiect vor fi amplasate și trei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Patru trasee noi de biciclete vor fi create în Brașov, complementare proiectului major de piste pentru biciclete Calea Verde, cu o finanțare de 19 milioane de lei din PNRR. Obiectivul asumat de Primărie în acest domeniu este ca, în câțiva ani, fiecare brașovean să aibă în apropierea locuinței o pistă de biciclete.

O finanțare de 40 de milioane de lei din PNRR a fost obținută pentru reabilitarea termică a cinci blocuri și pentru instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei și a unor stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Bacău: transport metropolitan și școli moderne, cu bani din PNRR

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a obținut o finanțare de peste 93 de milioane de lei din PNRR pentru modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău. Achiziția de autobuze a fost deja finalizată, iar în următoarele luni băcăuanii vor avea pentru prima dată în istoria orașului 48 de autobuze full electrice, nepoluante.

Primarul USR a obținut, de asemenea, peste 42 de milioane de lei din PNRR pentru dotarea școlilor din oraș cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Sute de săli de clasă, laboratoare, săli de sport și ateliere școlare vor fi dotate cu aceste echipamente. Cu bani din PNRR se renovează și Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, printr-o finanțare de peste 29 de milioane de lei.

O finanțare de peste 16 milioane de lei a fost obținută pentru instalarea unor insule digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 200 de astfel de insule vor fi instalate în Bacău, de care vor beneficia peste 40.000 de familii.

Finanțări de peste 19 milioane de lei din PNRR au fost, de asemenea, obținute pentru renovarea mai multor blocuri din Bacău.









Întorsura Buzăului: Transport public și piste de biciclete, cu bani din PNRR

Finanțări importante din PNRR au fost obținute și la Întorsura Buzăului (jud. Covasna) de primarul USR Raul Urdă. Cu bani din PNRR vor fi cumpărate trei microbuze electrice și un autobuz electric, printr-o finanțare de 1,3 milioane de euro. După trei decenii, locuitorii din Întorsura Buzăului vor avea din nou transport public. Și nu orice fel de transport public, ci unul verde.

Peste 1,1 milioane de euro au fost obținute de primarul USR pentru reabilitarea a două licee: „Nicolae Bălcescu” și „Mircea Eliade” și 875.000 de euro pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din Întorsura Buzăului.

Primarul Raul Urdă a obținut fonduri din PNRR și pentru amenajarea de piste de biciclete – peste 642.000 de euro, iar o finanțare de 900.000 de euro din PNRR a fost obținută pentru renovarea blocurilor.

Milișăuți: Școli moderne cu bani din PNRR

Primarul Vasile Cărare construiește în Milișăuți (jud. Suceava) blocuri nZEB pentru specialiști și pentru tineri, cu finanțări obținute din PNRR de peste 12 milioane de lei. Va fi construit, de asemenea, un centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar, printr-o finanțare de 4,5 milioane de lei.

Se reabilitează și corpul B al Școlii Gimnaziale „Bădeuți”, cu 1,8 milioane de lei din PNRR, proiect intrat deja în etapa de execuție a lucrărilor. Se reduce astfel costul facturilor la energie. O finanțare de 1,6 milioane de lei din PNRR a fost obținută și pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din Milișăuți.

Finanțări din PNRR au fost obținute la Milișăuți și pentru reabilitarea sediului Primăriei (1,1 milioane de lei), actualizarea PUG-ului orașului (un milion de lei), instalarea unui sistem video stradal (1,6 milioane de lei) etc.

Finanțări-record din PNRR și în comunele administrate de primarii USR

În Dumbrăvița (jud. Timiș), primarul Horia Bugarin a obținut o finanțare de 34 de milioane de lei din PNRR pentru construirea unei școli noi – o școală verde, modernă, cu 13 săli de clasă, trei laboratoare, cantină, bibliotecă, o sală multifuncțională și teren de sport.Cu o finanțare de un milion de lei din PNRR va fi modernizată și școala în care învață în prezent copiii din Dumbrăvița. Banii vor fi investiți în echipamente IT și mobilier nou pentru zeci de săli de clasă: table inteligente, sisteme audio, imprimante multifuncționale și scannere. Laboratorul de informatică va fi dotat cu 30 de laptopuri, iar 12 clase vor avea mobilier nou.

O finanțare-record din PNRR – 37 de milioane de lei, cea mai mare finanțare pe fonduri europene din istoria comunei – a fost obținută pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Rețeaua de apă potabilă va fi extinsă cu 7 kilometri, iar canalizarea cu aproape 23 de kilometri.

Finanțări din PNRR au fost obținute și pentru crearea unui centru de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar (4,5 milioane de lei), pentru amenajarea unor piste de biciclete (2,2 milioane de lei) și pentru reabilitarea Primăriei (750.000 de lei).

Și primarul Marian Arhire din Sânpetru (jud. Brașov) a obținut finanțări importante din PNRR pentru modernizarea comunei pe care o administrează.

Un centru de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar va fi construit în Sânpetru printr-o finanțare de peste 778.000 de euro din PNRR. Platforma de colectare va respecta toate standardele actuale privind tehnologia utilizată și protejarea mediului.

O finanțare de 2,2 milioane de lei din PNRR a fost obținută pentru înființarea a două stații de încărcare pentru autovehicule electrice și pentru achiziționarea unor automate de bilete pentru transportul public.

De asemenea, școala gimnazială din Sânpetru și două grădinițe vor fi modernizate și dotate cu mobilier nou și echipamente IT, printr-o finanțare de 944.753 de lei din PNRR.

Primarul Andrei Tița reabilitează școala din Cenad (jud. Timiș), cu o finanțare de 3,5 milioane de lei din PNRR, ceea ce va duce la reducerea costurilor pentru energie. Școala gimnazială din Cenad va fi, de asemenea, dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, printr-o altă finanțare obținută tot din PNRR.

4,5 milioane de lei din PNRR se vor folosi pentru înființarea și dotarea unui centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar în comuna Cenad și 2 milioane de lei pentru amenajarea unei piste de biciclete și instalarea a două stații de reîncărcare pentru mașini electrice.

Și primarul Vasile Popa din comuna Gârbovi (jud. Ialomița) a obținut 3,7 milioane de lei din PNRR pentru renovarea grădiniței din localitate, 4,5 milioane de lei pentru renovarea școlii și 986.000 de lei pentru dotarea acestora cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT.

Primarul Mircea Deac a obținut 1,7 milioane de lei din PNRR pentru instalarea de stații de autobuz inteligente, panouri de informare și sisteme de monitorizare a traficului în comuna Cernești (jud. Maramureș). Cu 1,9 milioane de lei din PNRR, Primăria Cernești va reabilita termic școala generală din Ciocotiș, pentru reducerea facturilor la energie. Va fi reabilitată, de asemenea, clădirea dispensarului uman din comună, cu o finanțare de 500.000 de lei din PNRR.

Primarul Ciprian Grosu din comuna Rediu (jud. Iași) a obținut o finanțare de 360.000 de euro din PNRR pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale. Primarul USR a depus, de asemenea, spre finanțare prin PNRR un proiect de 3,7 milioane de euro pentru construirea unei școli noi, cu 12 săli de clasă, în localitatea pe care o administrează.

