Cele mai bune hoteluri din lume în 2024, după un clasament de specialitate: Capella Bangkok din Thailanda, pe locul 1

Capella Bangkok din Thailanda a fost desemnat cel mai bun hotel din lume de către William Reed Business Media pe lista The World’s 50 Best Hotels . Clasamentul hotelurilor de lux a fost anunțată în luna septembrie în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor la Londra, marcând doar a doua ediție a listei, transmite portalul Statista.com.

Clasamentul s-a bazat pe răspunsurile a 600 de votanți anonimi din întreaga lume, inclusiv jurnaliști de turism, hotelieri și călători de lux experimentați.

Capella Bangkok, situat pe malul râului Chao Phraya, este un hotel destul de nou, care și-a deschis porțile în 2020. Acesta este dotat cu un restaurant de stele Michelin, un centru spa și șapte vile, fiecare cu propria piscină cu jacuzzi. Hotelul a urcat 10 locuri față de 2023, depășind câștigătorul de anul trecut, Passalacqua de pe lacul italian Como, care ocupă acum locul al doilea. Passalacqua este amplasat într-o vilă din secolul al XVIII-lea, cu grădini terasate și doar 24 de camere. Pe locul al treilea se află Rosewood Hong Kong, cu 65 de etaje, cu vedere la port, un stil modern și 11 restaurante.

Asia domină ediția din acest an a topului 50 Best, cu 19 hoteluri care își fac apariția în total, dintre care patru sunt în Bangkok, Thailanda. Europa are 13 hoteluri pe listă, cu patru proprietăți în fiecare dintre Franța, Regatul Unit și Italia, în timp ce America de Nord are nouă proprietăți prezentate. Cel mai performant hotel din SUA este The Carlyle (locul 30), care este situat în Upper East Side din New York și este cunoscut pentru estetica sa Art Deco. Barul său, Bemelmans, este renumit pentru jazz și martini.

William Reed este foarte cunoscut pentru prestigioasele sale liste 50 Best Restaurants și 50 Best Bars .

© Ifocus | Dreamstime.com