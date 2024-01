Cât de curat crezi că e buricul tău și de ce ar trebui să te preocupe igiena lui mai mult decât crezi, ca să nu ajungi unul dintre cazurile grave de omfalită

Cât de mult ar trebui să te preocupe igiena buricului tău, ca să nu ajungi unul dintre cazurile grave? The Guardian îți oferă răspunsul la această întrebare într-un dialog imaginar despre omfalită, afecțiunea cauzată de depunerea de mizerie în buric.

Nume?

Piatră ombilicală.

Cunoscută și sub numele de?

Omfalită

Vârstă?

Poate dura mulți ani pentru a se forma.

Aspect?

Mică, neagră, fermă la atingere.

Ce este, un fel de formațiune asemănătoare unei fosile?

Da, exact.

Și unde aș putea găsi una? În vreun afloriment sedimentar antic de-a lungul coastei?

Nu, în buricul tău.

Mai spune o dată?

Omfalita, adică pietrele la buric, sunt adăpostite adânc în cele mai întunecate regiuni ale buricului tău.

Cine spune?

Dr. Sermed Mezher, care a postat recent un scurt videoclip intitulat „Well I’m Gonna Gonna Go Clean My Bellybutton Right Now #hygiene”. (Păi o să merg să-mi curăț buricul chiar acum #igienă)

Și cine este Mezher?

Este un YouTuber și medic care face videoclipuri care sunt, în general, comentarii la alte videoclipuri, în acest caz niște imagini cu o extracție de omfalită.

Simt că leșin.

Nu ești singurul – o mulțime de oameni sunt dezgustați de noțiunea de omfalită.

Din ce sunt făcute pietrele astea?

Mizerie compactată, piele moartă, sebum, fibre de îmbrăcăminte și alte resturi.

Ok, acum cred că o să mi se facă rău.

Și, deși în mod normal nu cauzează probleme, potrivit lui Mezher: „Pot începe să miroasă destul de urât.”

Gata, poftim, țineți-mă de păr.

Ceea ce Mezher nu menționează este că pietrele la buric sunt destul de rare.

Mi-aș fi dorit să începi cu informația asta

Potrivit WebMD: „Majoritatea oamenilor nu vor dezvolta niciodată una.”

De ce mai avem buricuri?

Ombilicul este cicatricea rămasă după ce cordonul ombilical este îndepărtat la naștere. Acestea vin în diferite forme – innies și outies – dar numai buricele excesiv de adânci sunt predispuse la omfalită.

Nu cred că al meu este neobișnuit, sau cel puțin nu credeam până în acest moment.

În orice caz, WebMD spune: „Fiind atent la curățarea buricului, veți preveni pietrele la buric”.

Ei bine, o să mă duc să-mi curăț buricul chiar acum.

O curățare cu un tampon de bumbac nu ar putea face rău, dar atâta timp cât te speli regulat, ar trebui să fii bine.

Ok, mă simt mai bine acum. Omfalita prezintă vreodată probleme serioase?

Foarte rar, pot provoca iritații, infecții și o secreție neplăcută, ceea ce ar putea necesita o îndepărtare chirurgicală.

Iar începi să mă enervezi.

Având în vedere cât de rare sunt aceste pietre, există un număr surprinzător de videoclipuri online cu ele fiind îndepărtate.

Interesant. Odată ce am văzut procedura, voi putea să o uit?

Mă tem că nu.

În acest caz, voi renunța la idee.