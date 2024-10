Când nimeni nu te internează cu diagnosticul de paraplegie, găsești soluții la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”

A ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” după numeroase încercări în multe alte spitale.

”Cu diagnosticul de paraplegie, nimeni nu te primește în spital. Trebuie să aibă și specialiști, ca să se ocupe de tine. Am încercat și nu am găsit. Am luat decizia să mă internez la Spitalul ”Sfântul Sava”, despre care toți medicii pe care i-am întrebat au avut numai cuvinte de laudă. Toți mi-au spus că aici e singurul loc unde sunt șanse să mă recuperez”, povestește Ileana Safta, pacienta Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

O cădere de la 6 metri a declanșat calvarul doamnei Safta.

”Întâi am fost operată pentru fractură de coloană, coaste rupte, cap spart. Aici, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, sunt specialiști extraordinari și la kinetoterapie, și la fizioterapie și masaj. Te simți minunat aici”.

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, pachetele de recuperare medicală intensivă, în regim de internare, conțin exerciții efectuate 7 zile din 7, inclusiv pe perioada weekendului și a sărbătorilor legale.

Recuperarea medicală este asigurată pentru orice tip de afecțiune – recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare neurologică, recuperare după AVC și recuperare după orice tip de intervenție chirurgicală.

Programul intensiv de recuperare medicală include zilnic mai multe ședințe de kinetoterapie, ședințe de fizioterapie și masaj terapeutic, în funcție de diagnosticul și starea pacienților.

Internarea se face în saloane cu 1,2 și 3 paturi. Sunt incluse 3 mese pe zi, cu hrană proaspăt preparată în bucătăria spitalului.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” deține peste 180 de echipamente de ultimă generație, deosebit de performante în recuperarea medicală, unele în exclusivitate pentru România, pe care lucrează 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, angajați permanent.

Supravegherea medicală este asigurată 24 ore/24, inclusiv prin monitorizare video și medic de gardă.

În doar 6 ani de funcționare, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” a devenit un centru de excelență, cu peste 10.000 de pacienți repuși pe picioare, mulți dintre aceștia fiind internați în stare gravă și cărora nu li se mai acorda nicio șansă de a mai putea merge vreodată.

Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov