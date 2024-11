Bernadette Szocs a câștigat medalia de bronz la Turneul Campioanelor de tenis de masă

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cucerit, sâmbătă, medalia de bronz la Turneul Campioanelor de la Fukuoka, după ce s-a oprit în semifinalele tabloului de simplu, transmite News.ro.

Bernadette a cedat, la capătul unui meci extrem de disputat, în care a luptat exemplar, şi în care a revenit de la 0-3 la 3-3 la seturi, în faţa numărului 2 mondial, Manyu Wang (China).

Scorul final: 3-4 (6-11, 9-11, 5-11, 12-10, 11-7, 12-10, 4-11).

