Atelier „Totul despre șerpi” la Reptiland București, organizat de LearnGate pentru copii de 6-15 ani / Atelier gratuit de robotică și programare 3D (Parteneriat)

LearnGate organizează noi ateliere pentru copii. Atelierul de biologie „Totul despre șerpi”, are loc Reptiland București sâmbătă, pe 21 octombrie 2023. Sunt așteptați să se înscrie copii cu vârste între 6 și 15 ani, însoțiți de părinți. Un alt atelier este pentru pasionații de tehnologie, arhitectură, design sau programare – „Get ready for New Tech” – este oferit gratuit de DN 1 Value Center Balotești.

Atelierul LearnGate „Totul despre șerpi” va avea loc la 21 octombrie în spectaculosul muzeu al naturii Reptiland București.

După o vizită în muzeul unic în România, unde pot vedea zeci de specii de plante exotice și zeci de specii de reptile, copiii sunt așteptați la atelierul susținut de îndrăgitul biolog și zoo-educator Bogdan Matei.

Vino pentru o experiență atât captivantă, cât și educativă, la un atelier de biologie care egalează calitatea atelierelor susținute la cele mai mari muzee din lume.

Atenție, locuri limitate!

Află detalii și înscrie-te aici: Atelier „Totul despre șerpi”

Atelier gratuit de robotică și programare 3D “Get ready for New Tech”

Unde: DN1 Value Centre, Calea București 2bis, zona Food Court

Când: duminică, 15 octombrie, de la ora 11.00 (atelierul va dura 2 ore)

Intrarea liberă!

DN1 Value Centre oferă copiilor un nou atelier gratuit: “Get ready for New Tech”.

În cadrul acestul atelier copiii vor putea interacționa cu noi tehnologii precum 3D Printing și roboți și vor afla informații interesante despre cum pot utiliza noile tehnologii în viața lor.

Atelierul este produs de ECDL România în colaborare cu LearnGate.

Nu pierde ocazia de a afla lucruri interesante despre robotică și imprimarea 3D! Află informații despre eveniment aici: Atelier “Get ready for New Tech”.