ASAP România, din nou la festivalul Electric Castle, cu ASAP Recycling Park. „Venim cu jocuri, cu distracție, cu premii și cu multe informații despre reciclare și colectare separată” – Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP România

ASAP România, programul de responsabilitate socială al Fundației The Institute, aduce pentru al treilea an consecutiv parcul eco de distracții ASAP Recycling Park la Electric Castle. După feedback-ul primit la edițiile anterioare, când peste 30.000 de persoane au descoperit jocurile și activitățile pe teme de mediu propuse, echipa programului e entuziasmată și plină de energie să îi întâlnească pe cei prezenți la festival, între 17-21 iulie, la Bonțida, și să le transmită un mesaj cu privire la comportamentul responsabil și grija față de mediu într-un mod distractiv – prin jocuri. Ce reprezintă parcul eco de distracții, ce premii se pot câștiga și de ce ASAP a ales această modalitate ludică de interacțiune cu publicul Electric Castle, într-un interviu cu Mihaela Tutunaru, coordonatorul programului ASAP, pentru G4Media.

1. Cum vă găsește vara lui 2024 pe voi, cei din programul ASAP România?

Ne găsește cu mult entuziasm și cu multă energie, asta pentru că vom participa pentru a treia oară consecutiv la Electric Castle, cu parcul nostru eco de distracții, ASAP Recycling Park, în parteneriat cu Lidl România.

Am avut și în iunie activități în program; dacă mă uit în urmă, chiar au fost ceva luni intense, dar acum că se apropie festivalul, nu am cum să nu mă concentrez pe participarea noastră la Electric Castle, pentru că e una dintre cele mai importante pentru noi din întreg anul. Vom avea o activare extrem de dragă nouă și credem și sperăm că așa e și pentru care vin an de an la festival; cel puțin asta am văzut în 2022 și 2023 – celor care-au trecut pe la ASAP Recycling Park le-a plăcut să afle mai mult despre sustenabilitate, despre reciclare, dar și să se distreze și să câștige premii cool 🙂

Nu știu dacă și-a făcut toată lumea planurile pentru vara asta, dar sper că ne vedem în număr cât mai mare la festival, să descoperiți ceea ce facem noi, ASAP România, de câțiva ani încoace 🙂

2. Ce pregătește ASAP România pentru ediția din acest an a festivalului Electric Castle?

Venim cu jocuri, cu distracție, cu premii și cu multe informații importante despre reciclare și colectare separată. Ne bucurăm că putem integra atât de natural valorile noastre într-un festival de așa anvergură, care are un mesaj atât de sugestiv – „Nature is our dance floor”, și mai ales că putem să transmitem un mesaj cu privire la comportamentul responsabil și grija față de mediu într-un mod distractiv – prin jocuri.

Ne-a bucurat enorm feedback-ul primit în 2022 și în 2023 cu privire la ce facem, i-am văzut pe oameni încântați și extrem de implicați în jocurile pe care le-am propus în cadrul ASAP Recycling Park, așa că am spus „Da! Hai din nou la Electric Castle” și iată-ne! 🙂 Între 17-21 iulie vom fi la Bonțida, unde între orele 12:00-20:00 îi așteptăm pe toți cei prezenți la festival să descopere activitățile propuse de noi și să câștige și premii. Pentru că da, pot primi și premii, și țin să menționez că sunt și ele foarte cool: tricou sau tote bag marca ASAP.

Cât despre jocuri, să mă întorc puțin la ele. Vom fi prezenți cu Roata Reciclării, un joc cu mare succes la public în anii anteriori, la fel ca și Adevăr sau Reciclare, cu întrebări sau provocări pe teme de reciclare. Vom avea și un super joc de memorie, prin care participanții trebuie să caute seturile de câte două ilustrații identice, imprimate cu obiecte ce pot fi reciclate, dar și unul la care distracția va fi nelipsită – Stand a bottle. Abia așteptăm să le jucăm pe toate și să retrăim atmosfera de festival! Cu siguranță va fi electrizant tot ce se va întâmpla acolo 🙂

3. Cât timp v-a luat să construiți ASAP Recycling Park?

Aproximativ o lună a durat construcția parcului eco. Poate că în acest an a fost puțin mai ușor pentru colegii mei având experiența celor 2 ediții anterioare. Sper să fi fost așa 🙂 Pentru că e multă muncă în spate și peste 20 de oameni implicați în această fază. Echipa se va extinde în timpul festivalului, să asigure logistica, desfășurarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrurilor etc.

Ce mai vreau să subliniez este că pentru acest parc eco vom refolosi cele mai multe dintre materialele produse anterior, ceea ce am făcut și în 2023, în ideea de a-i motiva și pe alții să adopte un comportament sustenabil și să folosească cât mai puține resurse.

4. De ce ați ales jocurile ca modalitate de a-i face pe participanții la festival să fie mai responsabili față de mediu?

Mereu am susținut că latura ludică e extrem de importantă și că e benefic să ne păstrăm curios copilul din noi, să-i oferim și momente în care să se joace, să se distreze.

Jocurile ne ajută să asimilăm mai ușor informațiile, iar acesta e un fapt care ni se tot dovedește de ceva ani încoace, în toate activitățile și workshopurile pe care le desfășurăm în întreaga țară, în special cu adolescenții, ei fiind publicul nostru țintă. Tinerii sunt extrem de receptivi la ce le transmitem, foarte dornici să afle, să împărtășească cu cei dragi și cu colegii informațiile și să se implice cât mai mult în acțiunile de mediu.

Mai mult, după fiecare activitate a noastră, cerem feedback-ul participanților și mereu ni s-a transmis cât de utile sunt jocurile – participanții țin minte mai ușor informațiile, își amintesc contextele în care le-au asimilat sau discuțiile purtate pe baza lor. Iar acest feedback a venit și de la cele două ediții anterioare ale Electric Castle, când am fost prezenți tot cu parcul nostru eco de distracții, ASAP Recycling Park.

Sigur că și evenimentul contează – Electric Castle fiind un festival unde lumea vine să cânte, să danseze, să se simtă bine și să trăiască muzica, e clar că trebuie să te adaptezi și să găsești ideile potrivite de a transmite mesajele dorite – iar noi am ales jocurile.

5. Fiind deja la a treia participare la Electric Castle, cum simțiți publicul festivalului în raport cu sustenabilitatea? Au oamenii un comportament responsabil?

Publicul Electric Castle are simț civic și ne place asta! E și un motiv important pentru care am decis să fim și în acest an prezenți la festival, pentru că știm că mesajele noastre sunt auzite și că vom reuși, cu fiecare persoană care va trece pe la „spațiul nostru de joacă”, să mai schimbăm ceva în ce privește grija față de mediu.

Poate că data viitoare când cineva va vedea o sticlă aruncată la întâmplare nu va mai fi nepăsător, ci o va pune în coșul dedicat acelui recipient, altcineva se va gândi de două ori înainte să cumpere pungi de plastic atunci când e la supermarket, iar alții poate că vor da informația mai departe și către cei apropiați și așa, cu gesturi aparent mici, se va produce o îmbunătățire în viitorul nostru și al planetei.

Altfel spus, îmi doresc ca parcul eco de distracții pe care îl readucem în inima festivalului să fie pentru fiecare exact „cârligul” de care are nevoie, ori în a conștientiza impactul nostru, al tuturor, față de mediu, ori în a duce o viață mai sustenabilă sau în a deveni curioși despre ce facem, ce obiective avem prin programul nostru și să decidă astfel să se distreze jucând împreună cu noi activitățile propuse.

6. Ce urmează pentru programul ASAP după festival?

De obicei, în luna august ne luăm timp să așezăm lucrurile pentru toamnă, așa că asta se va întâmpla – organizare și planuri pentru ce va să vină.

Vom alege o serie nouă de ambasadori elevi care să fie mesageri ai reciclării în școlile lor, dar vom anunța și noile cursuri pentru profesori, va urma un concurs BANDA ASAP, o ediție specială de această dată, și vom desfășura și un alt eveniment în parteneriat cu Lidl România, pe lângă Electric Castle – proiectul România Limpede, un maraton de 5 zile în care vom curăța apele Dunării.

Acestea sunt doar câteva dintre cele ce urmează, însă mai sunt și altele despre care vă vom spune la momentul potrivit. Pentru noutăți, vă invităm să ne urmăriți pe conturile noastre de social media Facebook, Instagram și TikTok sau pe site-ul oficial ASAP România. Promitem că veți găsi toate informațiile despre ce facem 🙂