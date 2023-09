“6G va fi gândit astfel încât să existe o integrare mai mare cu tehnologiile bazate pe AI”, Radu Manea, Delivery Director Luxoft (P)

Radu Manea, Delivery Director Luxoft, povestește despre ultimele noutăți în ceea ce privește tehnologia 6G, beneficiile acestei noi tehnologii și în ce măsură este compania Luxoft implicată în dezvoltarea acesteia.

Cum a arătat evoluția generațiilor de tehnologie mobilă în ultimii ani?

Societatea de astăzi mizează din ce în ce mai serios pe comunicațiile mobile care încep să deservească un număr crescător de servicii și aplicații pe care le folosim deja zilnic.

Există diverse comunități deschise și organizații de standardizare (ORAN Alliance, ONF, 3GPP, IEEE) care adaugă lună de lună noi specificații și capabilități de comunicații mobilă punând bazele unor noi servicii și aplicații, la granița dintre realitate și SF.

Există un fel de concurență între soluțiile WiFi (IEEE) (versiunea 6 este în piață, WiFi7 este în curs de standardizare) și comunicațiile mobile 5G/6G (3GPP).

Ce aduce nou tehnologia 6G față de tehnologia 5G?

Înainte de a vorbi despre avantajele 6G trebuie spus că tehnologia 5G nu este întru totul valorificată. Avantajele semnificative pe care 5G le are față de generația anterioară (4G sau LTE) nu sunt oferite de operatorii naționali pe scară largă întrucât investițiile în infrastructură sunt semnificativ mai mari față de viteza cu care se poate monetiza serviciul și recupera investiția. De exemplu, sectorul Industry 4.0 nu se grăbește să renunțe la Private LTE în favoarea Private 5G pentru a putea controla roboți industriali cu cerințe mai stricte de latentă (până la 5-10 milisecunde). De asemenea, densitatea de dispozitive incredibil de mare pe care 5G o poate suporta (IoT) nu este suficient exploatată. Putem spune că numărul de implementări 5G StandAlone este încă limitat, deși în creștere, la nivel mondial. Dar știința merge mai departe și 6G este, de asemenea, în curs de standardizare.

Principalele îmbunătățiri față de 5G se regăsesc în viteze de transmisie crescute (Tbps), densitatea de dispozitive conectate (5-10 milioane/km pătrat), o mai bună integrare cu rețelele de sateliți și cu tehnologia bazată pe Artificial Inteligence.

În ce domenii vom putea întâlni noua tehnologie?

Cum spuneam, noile servicii și aplicații bazate pe 5G penetrează chiar în acest moment aproape toate industriile moderne, începând cu mineritul, domeniul sănătății, fabricile de producție, etc. Dealtfel, nu există domeniu în care să nu existe o oportunitatea de inovare sau eficientizare prin intermediul comunicațiilor 5G. Singura limită este bugetul de care dispui. Dacă o rețea de spitale își dorește ca toate tomografele, indiferent de locație, să comunice instantaneu cu o aplicație de diagnosticare prin intermediul algoritmilor AI aplicați pe o hiper bază de data cu imagini medicale, își trebuie o conexiune 6G. Dacă un institut de proiectare dorește co-participarea într-un proiect de design a mai multor arhitecți aflați în țări diferite prin intermediul unei platforme „digital twin”, atunci, ați ghicit, îți trebuie o conexiune 6G. Sau dacă într-o metropolă mai mult de 2-3 milioane de dispozitive pe km pătrat trebuie conectate la internet, din nou, avem nevoie de 6G. Am numit doar câteva scenarii care vor deveni foarte comune în anii ce vor urma.

În ce măsură aplicatiile 6G vor beneficia de AI?

Într-adevăr, 6G va fi gândit astfel încât să existe o integrare mai mare cu tehnologiile bazate pe AI. De exemplu, am spus că densitatea de dispozitive conectate va crește, dar asta se va întâmpla într-o dependență de context mult mai pronunțată.. Dacă vom conecta 10.000 de becuri inteligente într-o soluție de power management instalată într-un hotel, prin intermediul 6G avem posibilitatea să optimizăm consumul fiecărui bec prin intermediul algoritmilor AI analizând paternuri derivate din context (dacă este zi sau noapte, dacă una dintre camere este ocupată sau nu, etc). În plus, dacă soluția este instalată într-o arhitectură edge computing, atunci ea va putea deservi în mod centralizat mai multe hoteluri. 6G poate introduce conceptul de „Federated Learning”, adică un model distribuit de Machine Learning care permite dispozitivelor IoT să-și antreneze modelele cu date partajate, fără transferul acestora într-o bază centralizată (acest model implică un alt concept, On-device AI).

Când va fi lansată a șasea generație de tehnologie mobilă?

A 6-a generație de comunicații mobile este încă în proces de standardizare și va fi disponibilă în jurul anului 2030.

Cum ajută compania Luxoft la dezvoltarea acestei noi tehnologii?

Compania Luxoft este implicată în parteneriat cu producători binecunoscuți de echipamente de comunicații mobile 4G/5G în conceperea și dezvoltarea de platforme și soluții Telecom, dezvoltare de software de communicații și servicii profesionale, atât în zona de RAN, cât și pe partea de Core. De asemenea, derulăm programe de lungă durată cu operatori naționali și furnizori de servicii mobile pentru automatizarea și orchestrarea serviciilor de rețea.