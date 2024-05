63 de persoane reţinute în urma protestelor din Georgia / Șeful diplomației europene cere respectarea dreptului la întrunire paşnică

Poliţia georgiană a reţinut 63 de participanţi la protestele de masă împotriva guvernului, a anunţat miercuri ministrul adjunct de interne, Alexander Darakhvelidze, transmite dpa, transmite Agerpres.

În timpul nopţii, forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene, bastoane şi tunuri cu apă pentru a dispera zecile de mii de manifestanţi.

Protestul este îndreptat de mai multe săptămâni împotriva planurilor guvernului de a preveni presupusa influenţă străină asupra societăţii civile georgiene.

Dezbaterea în a doua lectură a proiectului de lege în acest sens va continua miercuri în parlamentul Georgiei, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Tensions rise in Georgia.

Darkest days

are ahead. Pray for us. Help us expose the Russian government for what

they are internally.

Sanction these fuckers!!!! pic.twitter.com/ySZc3ypkRu

—

General George Fella 🇬🇪🇺🇦 (@jezko_fella) April

30, 2024