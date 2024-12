2024: Anul în care turismul a revenit complet după pandemie / Cele mai mari trenduri de călătorii pentru 2025

Anul 2024 a marcat o recuperare completă a turismului, conform unui raport McKinsey din mai 2024. Aceasta vine după o scădere de 75% a călătoriilor în 2020, cauzată de pandemia globală. De asemenea, se estimează că turismul intern va crește anual cu 3%, iar cheltuielile pentru călătorii au reprezentat 9% din PIB-ul global din acest an, relatează WWD.

Priceline, Fora Travel, American Express și Bread Financial au analizat tendințele din turismul anului 2024 și au făcut previziuni pentru anul următor.

Priceline a lansat primul său raport de tendințe, intitulat „Where to Next?”, care evidențiază că generația Z joacă un rol important în conturarea turismului din 2025. Studiul, realizat de Current Forward pentru Priceline, a chestionat peste 3.700 de adulți din SUA, inclusiv 3.039 de persoane care au călătorit cel puțin 100 de mile cu avionul sau mașina în ultimul an și 690 de mame cu copii sub 18 ani.

Deși mulți oameni continuă să reducă cheltuielile pentru a se descurca financiar, 27% dintre respondenți au declarat că ar prefera să renunțe la cafea decât la călătorii.

Raportul de iarnă al Bread Financial avertizează că „inflația este adevăratul Grinch al călătoriilor” în acest sezon. 86% dintre turiștii de iarnă au spus că inflația le afectează major planurile de călătorie, iar soluțiile includ reducerea cheltuielilor (27%), utilizarea cardurilor de credit (22%) și lucrul peste program pentru venituri suplimentare (21%).

Raportul Priceline a arătat că, pentru 2025, cei care își doresc să cheltuiască mai mult pe călătorii sunt motivați de dorința de a profita de viață („viața este prea scurtă” – 42%) și de optimismul față de viitor (39%). În ciuda inflației, 69% dintre respondenți intenționează să se concentreze pe călătoriile interne.

Bread Financial confirmă această tendință, arătând că 75% dintre turiștii de iarnă vor rămâne în SUA. Totuși, 52% dintre generația Z și Millennials planifică o parte din călătoriile lor de iarnă în afara țării, demonstrând că generațiile mai tinere conduc trendul călătoriilor internaționale.

Potrivit Priceline, generația Z, adesea considerată cea mai singuratică generație, prioritizează călătoriile în 2025 pentru a crea conexiuni noi, prietenii și chiar povești de dragoste. 74% dintre aceștia își aleg destinațiile de călătorie pe baza posibilităților de a întâlni oameni noi.

Printre cele mai căutate destinații pe site-ul de călătorii se numără Vanves (Franța), Algarve (Portugalia), Tbilisi (Georgia), Field (Canada), Penang (Malaezia), Querétaro (Mexic), Torrey (Utah), Chincoteague Island (Virginia), Stowe (Vermont) și Friday Harbor (Washington).

Tenisul și pickleball-ul, sporturi din ce în ce mai populare, devin și ele surse de inspirație pentru turism. Generația Millennials este cu 80% mai interesată să-și planifice vacanțele în jurul tenisului și cu 87% mai interesată de pickleball. 73% dintre Millennials sunt mai predispuși să participe la turnee de tenis importante, cum ar fi BNP Paribas Open (California), Australian Open și Miami Open, în timpul călătoriilor lor din 2025.

Dolomiții, cunoscuți pentru hotelurile lor spa, Marocul, Thailanda (locația sezonului 3 din „The White Lotus”), insulele mediteraneene mai puțin cunoscute, precum Formentera și Sardinia, și New York-ul sunt printre destinațiile recomandate.

Alte tendințe includ croazierele de lux cu The Ritz Carlton Yacht Collection și Four Seasons Yachts, călătoriile solo în orașe precum New Orleans, Seattle sau Roma și destinațiile aventuroase precum Kenya, Bhutan sau Patagonia din Chile.

Un sondaj Resy arată că 67% dintre respondenți ar călători într-un oraș nou pentru mâncare. American Express adaugă că 70% dintre Millennials și generația Z călătoresc pentru a încerca restaurante populare sau pentru tururi culinare locale, arătând cât de importantă a devenit gastronomia în planificarea vacanțelor.

„2025 va fi anul călătoriilor intenționate”, a declarat Lesley Klein, vicepreședinte de strategie la Priceline. Turiștii vor căuta experiențe autentice în comunități mai mici și în destinații mai puțin frecventate, dorind să trăiască precum localnicii și să creeze conexiuni noi.