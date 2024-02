VIDEO Oameni care inspiră România. Emilia Șercan: Românii au ieșit mai mult în stradă pentru principii decât pentru bani / România Educată a lui Iohannis a dat cele mai mari lovituri ideii de integritate

Emilia Șercan a devenit coșmarul plagiatorilor: premieri, miniștri, rectori, generali. Dar anul trecut, după ce a dezvăluit plagiatul lui Nicolae Ciucă, a fost ținta unei operațiuni de compromitere, iar procurorii au închis rapid dosarul, fără explicații. După o luptă juridică, Emilia Șercan a ales să protesteze solitar în fața Parchetului General, iar lumea a urmat-o.

De ce a ales protestul și nu greva foamei, așa cum mărturisește că s-a gândit în primă fază? Pentru că ”trebuie să luptăm. Democrația ne spune că avem două instrumente principale. Avem votul pe care îl exercităm o dată la 4 ani, dar și protestul. Am arătat în momente sensibile, în momente când credeam că totul e pierdut, am arătat faptul că putem să ieșim. Românii au ieșit mai mult în stradă pentru principii decât pentru bani. România a adunat peste 300.000 de oameni într-o singură seară în Piața Universittății pentru un principiu”.

Vezi mai jos interviul – reportaj cu Emilia Șercan despre plagiatori, integritate, protest și controlul societății civile asupra Puterii.

O producție G4Media.ro / Inquam Photos / Filmare și montaj: Octav Ganea

G4Media.ro în parteneriat cu Inquam Photos lansează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunilor lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.

Cu toții au performat în domeniilor lor, au cariere de succes, dar au făcut ceva mai mult decât jobul care ar fi putut să le asigure o viață linișită. S-au implicat activ – și nu doar pe rețelele sociale – încercând să schimbe ceva în jurul lor.

Toți acești oameni mai au ceva în comun: sunt liberi, atașați de valori democratice și implicați în comunitate. Seria videoreportajelor a început cu o poveste despre proteste: Tudor Chirilă: There is no planet B și va continua cu un documentar despre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Dăruiește Viață.