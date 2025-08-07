Un nou studiu confirmă legăturile istorice ale monarhiei britanice cu sclavia

Un nou studiu arată că regele George al IV-lea, care a rămas pe tronul imperiului britanic timp de un deceniu până în 1830, a profitat în mod personal de munca sclavilor de pe plantaţiile din Grenada, o descoperire care, susţin istoricii, creşte presiunea pe monarhia britanică de a-şi recunoaşte legăturile istorice cu sclavia, transmite joi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Cercetătoarea independentă Desirée Baptiste a descoperit un document din 1823 – 1824 în Arhivele Naţionale de la Londra în care este specificată plata sumei de 1.000 de lire sterline (echivalentul a aproximativ 103.132 de lire în prezent) de la două domenii ale Coroanei din Grenada unde au muncit sute de sclavi în secolele XVIII şi XIX.

Suma a fost vărsată în fondurile private ale regelui George al IV-lea şi a contribuit la „stilul său de viaţă opulent”, a declarat Baptiste, cercetătoare a colonialismului şi a traficului transatlantic cu sclavi.

Cercetarea lui Baptiste a fost verificată de profesorul Edmond Smith de la Universitatea din Manchester şi de dr. Nick Draper, fondator al proiectului Moştenirea proprietăţii britanice de sclavi de la University College London.

Profesorul Edmond Smith, care coordonează un studiu de doctorat cu privire la rolul familiei regale în comerţul şi deţinerea de sclavi, a precizat că cu cât sunt descoperite mai multe dovezi, cu atât profiturile realizate de monarhia britanică din sclavie vor deveni mai clare. Această plată „ar putea fi doar vârful aisbergului” a comentat el.

Palatul Buckingham nu a răspuns încă solicitărilor Reuters de a comenta această descoperire.

Regele Charles al III-lea a susţinut studiul condus de Smith, în urma unui raport din 2023 al ziarului The Guardian care dezvăluia că, în 1689, regele William al III-lea a primit 1.000 de lire sterline în acţiuni la Compania Regală Africană, care a traficat mii de africani înrobiţi în cele două Americi.

„Aceste dovezi se potrivesc cu modelele pe termen lung de exploatare colonială de către familia regală britanică, inclusiv cu eforturile repetate de a găsi noi fluxuri de venit din coloniile din Caraibe”, a spus Smith.

Regele Charles al III-lea şi-a exprimat regretul faţă de sclavie într-un discurs adresat liderilor Commonwealth-ului în 2022. Însă Baptiste a spus că niciun monarh britanic nu a recunoscut public că regalitatea britanică a deţinut şi a profitat cândva de pe urma sclavilor din Caraibe.

Cercetarea lui Desirée Baptiste, din cadrul studiului său independent „Slaves the Property of His Majesty: George IV and Grenada”, vine pe fondul unui impuls global tot mai mare privind recunoaşterea şi acordarea de reparaţii pentru practicarea sclaviei, în special în Caraibe şi Africa. Cu toate acestea, unii lideri europeni au fost acuzaţi că se opun chiar şi deschiderii conversaţiei, mai notează Reuters.