Sute de oameni uciși în bombardamentul unui spital din Gaza/ Atacul are loc cu o zi înainte de vizita lui Joe Biden la Tel Aviv/ Palestina a anulat vizita președintelui SUA/ Armata israeliană: ”Nu lovim spitale”

Între 200 și 300 de persoane au fost ucise într-un atac asupra unui spital din centrul orașului Gaza, a anunțat marți Ministerul palestinian al Sănătății din Gaza într-un comunicat, precizând că multe persoane au rămas încă sub dărâmături. Autoritățile palestiniene susțin că este vorba de un atac israelian, transmite Times of Israel. Armata israeliană (IDF) susține că este încă neclară proveniența atacului. Bombardamentul are loc cu o zi înainte de vizita președintelui Joe Biden la Tel Aviv.

UPDATE 22:35 Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, și-a anulat întâlnirea programată pentru mâine cu Joe Biden, potrivit unor înalți oficiali palestinieni, transmite Sky News. Întâlnirea urma să aibă loc în Iordania.

UPDATE 22:33 Protestatarii s-au adunat în jurul ambasadei israeliene din Iordania și au dat foc.

UPDATE 22:30 IDF a transmis că nu vizează spitale, la două ore după explozia atribuită de Hamas Israelului:

„Un spital este o clădire extrem de sensibilă și nu este o țintă a IDF. IDF investighează sursa exploziei și, ca întotdeauna, acordă prioritate preciziei și fiabilității”, a declarat armata pentru Fox News.

Talya Lankri, un ofițer superior în rezervă și fostul șef adjunct al Consiliului Național de Securitate, afirmă de asemenea la postul de știri Channel 12 că „IDF nu lovește spitale. Nu este o țintă”.

Ea spune, prin urmare, că ea crede că ancheta FDI asupra incidentului „va arăta fie un fel de defecțiune tehnică, fie o lansare eșuată de un fel sau altul din interiorul Gaza”.

UPDATE 22:28 Organizația Mondială a Sănătății condamnă explozia și cere protejarea imediată a civililor și a serviciilor medicale din enclava palestiniană, transmite CNN.

Hamas susține că sute de locuitori din Gaza au fost uciși în acest atac, despre care IDF spune că încă investighează și nu a putut confirma imediat că a fost provocat de un atac aerian israelian.

UPDATE 22:25 Șeful Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, face apel la liderii occidentali să „oprească imediat această tragedie”, adăugând că „mecanismele arabe vor documenta aceste crime de război, iar criminalii nu vor scăpa nepedepsiți”. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan consideră presupusa lovitură drept „cel mai recent exemplu lipsit de cele mai elementare valori umane”. Șeful UE, Charles Michel, afirmă că țintirea infrastructurii civile din Gaza încalcă dreptul internațional.

Guvernul palestinian din Gaza a afirmat într-o declarație anterioară că lovitura asupra spitalului baptist Al-Ahli s-a soldat cu zeci de morți.

Hamas a publicat o declarație cu privire la atac, numindu-l „genocid”.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, Daniel Hagari, a declarat că IDF analizează atacul raportat, precizând că, având în vedere că a fost destul de recent, IDF nu este clar încă dacă spitalul a fost lovit de un atac al Forțelor Aeriene Israeliene (IAF) sau de o lansare eșuată a Hamas.

Sute de oameni sunt în stradă în Cisiordania pentru a protesta față de explozie. În Ramallah, înregistrări video arată protestatari care scandează:

Hundreds take to the streets in Ramallah shouting in „The people want the fall of the President," protesting Mahmoud Abbas' perceived inaction against the war between Israel and Gaza

