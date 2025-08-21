O reţea de 31 de senzori, o dronă şi două staţii mobile vor monitoriza poluarea în judeţul Timiş şi în oraşul Zrenjanin din Serbia / Proiect european de peste 1,4 milioane euro

O reţea formată din 31 de senzori, o dronă, dar şi două staţii mobile vor monitoriza poluarea din judeţul Timiş şi oraşul Zrenjanin din Serbia. 20 de astfel de senzori vor fi montaţi în Timiş. Proiectul are o valoare de 1,4 milioane de euro, bani europeni, transmite News.ro.

La Consiliul Judeţean Timiş a fost lansat, joi, proiectul ”Blue Sky – Soluţia transfrontalieră la poluarea aerului”, finanţat prin Programul Interreg IPA România–Serbia 2021–2027. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de doi ani, în parteneriat cu autorităţi şi instituţii din Zrenjanin şi Timişoara.

Bugetul total al proiectului este de peste 1,4 milioane de euro, din care 85 la sută este finanţare nerambursabilă.

”Vor fi 31 de senzori de măsurare a poluării, dintre care 20 vor fi în Timiş şi 11 în Zrenjanin. Pe lângă aceasta mai avem 2 staţii mobile care vor fi utlizate la nevoie prin gestiunea partenerilor noştri de la Universitatea politehnica Timişoara. La Consiliul Judeţean avem achiziţionată o dronă care va măsura calitatea aerului în situaţiile dificile pe care le vom întâmpina. Achiziţiile sunt demarate, contractele sunt încheiate. În momentul în care se identifică situaţii de poluare se intervine cu staţiile mobile şi cu drona şi datele se transmit autorităţilor de mediu. Pe lângă senzori se pot face sesizări din partea autorităţilor şi a cetăţenilor. Avem şi o aplicaţie, datele din aplicaţie se pun la dispoziţia celor care doresc”, a declarat Alexandru Iovescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

În Timiş, cei 20 de senzori vor fi montaţi în urmăoarele locaţii: Timişoara, Lugoj, Buziaş, Ciacova, Sânnicolau Mare, Deta, Gătaia, Jimbolia, Recaş, Comloşu Mare, Fieni, Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc, Tomeşti, Orţişoara, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Beba Veche.