LIVE Un avion și un elicopter Black Hawk s-au ciocnit în apropierea aeroportului din Washington / Acțiunea de salvare a celor 67 de persoane s-a transformat într-una de recuperare a cadavrelor, anunță autorităților / La bordul avionului s-ar fi aflat doi patinatori ruși, campioni mondiali / Reacția președintelui Trump

Un avion de pasageri s-a prăbușit în râul Potomac, în apropierea Aeroportului Național Reagan din afara Washingtonului, transmite CNN. Toate decolările și aterizările au fost oprite, transmite aeroportul. Avionul aparținea American Airlines și s-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk, conform Administrației Federale a Aviației, transmite NBC.

UPDATE 15:00 Autoritățile americane spun că operațiunea de salvare s-a transformat într-una de recuperare a cadavrelor, transmite Washington Post.

UPDATE 13:58 Un bărbat care locuiește de-a lungul râului Potomac a auzit momentul în care zborul American Eagle 5342 s-a ciocnit cu un elicopter militar american, noaptea trecută, și a descris sunetul ca pe ceva desprins dintr-un film sau dintr-o zonă de război, transmite NBC.

„Mă pregăteam să mă culc, eram întins, când am auzit „bang bang”, un sunet foarte neobișnuit, ceva ce nu auzi zilnic”, a declarat Abadi Ismail, în vârstă de 38 de ani.

„Este mai mult ca într-o zonă de război, ceva ce auzi în filmele de acțiune. Așa că asta mi-a atras atenția”, a adăugat el.

UPDATE 12:58 De ce este Aeroportul Național Reagan extrem de dificil pentru piloți, explicațiile specialiștilor:

Locația Reagan National face ca zborul către acest aeroport să fie una dintre cele mai complicate sarcini pentru piloții comerciali care zboară în SUA, a declarat un fost investigator al accidentelor din cadrul FAA, transmite CNN.

„Nu numai că este (unul dintre) cel mai aglomerat, dar este și cel mai complex aeroport”, a declarat David Soucie, analist de siguranță CNN.

„Există militar și comercial împreună. Există restricții de zbor cu privire la locul în care poți zbura, ce fel de apropieri trebuie să faci și există cerințe cu privire la cât de repede aceste avioane trebuie să intre și să iasă.”

Aeroportul se află chiar peste drum de Pentagon și peste râul Potomac din Washington, DC, care are un spațiu aerian foarte restricționat.

Cu toate acestea, dansul complicat al coordonării avioanelor pe traiectorii strânse deasupra orașelor mari cu mai multe aeroporturi este un lucru pe care, din punct de vedere istoric, Statele Unite l-au făcut foarte eficient, a declarat pentru CNN analistul aviatic australian Geoffrey Thomas.

UPDATE 12:56 Patinatorul artistic americano-rus Anton Spiridonov a confirmat că nu s-a numărat printre victimele accidentului de miercuri, în ciuda relatărilor contrare din presa rusă:

„Publicațiile de știri rusești m-au inclus pe o listă de presupuse persoane aflate în zborul de la Wichita la Washington D.C.”, a postat Spiridonov, care a câștigat o medalie de argint pentru Statele Unite la Jocurile Mondiale Universitare de Iarnă din 2023, pe Instagram peste noapte.

„NU am fost cu acest zbor, vă mulțumesc pentru grija tuturor pentru siguranța mea. Inima mea este alături de toate familiile afectate de această tragedie”, a adăugat el.

UPDATE 12:30 Străzile din jurul Aeroportului Național Reagan sunt închise joi dimineață în timp ce echipele de salvare caută în râul Potomac. Poliția din D.C. i-a sfătuit pe șoferi să găsească alte rute și nu a precizat cât vor dura închiderile, transmite Washington Post.

UPDATE 11:04

US Figure Skating (n.r. organismul național de conducere al patinajului artistic în Statele Unite) a confirmat că „mai mulți membri” ai comunității sale se aflau la bordul zborului American Airlines.

„Acești sportivi, antrenori și membri ai familiilor se întorceau acasă de la tabăra națională de dezvoltare desfășurată în paralel cu Campionatul SUA de patinaj artistic din Wichita, Kansas”, a declarat organizația într-o declarație pentru CNN.

UPDATE 11:01

Doi patinatori ruși campioni mondiali, se aflau la bordul avionului de pasageri, a declarat agenția de stat rusă TASS, informează CNN.

Ar fi vorba de campionii mondiali ruși la patinaj artistic din 1994, Evgenia Shishkova și Vadim Naumov.

UPDATE 10:33

Un dezastru similar care a avut loc 43 ani în urmă, scrie CNN

La 13 ianuarie 1982, un avion Air Florida Flight 90 care pleca de pe Aeroportul Național din Washington spre Fort Lauderdale a lovit podul de pe strada 14 înainte de a se prăbuși în râul Potomac, acoperit de gheață, la scurt timp după decolare.

La bord se aflau 70 de pasageri și patru membri ai echipajului. Toți au murit, împreună cu patru persoane aflate în vehiculele de pe pod.

O investigație a National Transportation Safety Board a stabilit la momentul respectiv că accidentul a fost cauzat de mai multe defecțiuni – inclusiv incapacitatea echipajului de a îndepărta excesul de gheață și zăpadă de pe aripile și motorul avionului în timpul operațiunilor la sol.

Ancheta l-a tras la răspundere pe comandantul zborului pentru că nu a respins decolarea, chiar și după ce a fost informat cu privire la condițiile nefavorabile.

UPDATE 09:55

Înregistrarea audio a controlorilor de trafic aerian obținută de CNN surprinde momentul în care operatorii de control al traficului aerian întreabă elicopterul dacă zborul comercial operat de PSA Airlines este în raza lor vizuală.

Un controlor de trafic aerian a spus: „PAT 2-5 aveți CRJ-ul în vizor?”

Controlorul a spus apoi: „PAT 2-5 treceți în spatele CRJ”.

Alte înregistrări audio ale controlului traficului aerian cu puțin timp înainte de coliziune îl surprind pe pilotul elicopterului spunând: „PAT 2-5 are aeronava în vizor, solicită separare vizuală”. (n.r. se referă la o metodă prin care piloții sau controlorii de trafic aerian asigură distanța sigură între aeronave prin observarea directă a acestora, mai degrabă decât prin utilizarea mijloacelor electronice sau instrumentelor de navigație)

La mai puțin de 13 secunde mai târziu, înregistrările audio au surprins voci în fundal, inclusiv un „oooh” puternic, aparent de la turn, în momentul prăbușirii.

Turnul a alertat apoi un alt pilot cu privire la ceea ce a avut loc.

„Nu știu dacă ați prins mai devreme ce s-a întâmplat, dar a avut loc o coliziune pe capătul de apropiere al 3-3. Vom întrerupe operațiunile pentru o perioadă nedeterminată dacă doriți să vă întoarceți la poartă. Vă sugerez să vă coordonați cu compania. Anunțați-mă ce vreți să faceți”, spune controlorul, referindu-se la pista 33.

Înregistrarea audio a arătat, de asemenea, că un alt pilot a văzut incidentul și a confirmat cu un controlor de trafic aerian.

Un alt pilot a putut fi auzit spunând: „Da, eram în finală scurtă și am văzut rachete de semnalizare din partea opusă a Potomacului”.

Un controlor de apropiere a declarat ulterior: „Se pare că ambele aeronave implicate se află în râu”.

O serie de alte aeronave au făcut planuri de deviere către alte aeroporturi în urma incidentului, deoarece zborurile la DCA au fost oprite.

UPDATE 09:23

În prezent, aproximativ 300 de persoane lucrează la operațiunile de căutare și salvare pe râul Potomac, a declarat șeful DC Fire and EMS, John A. Donnelly Sr., în cadrul unei conferințe de presă la Aeroportul Național Reagan, notează CNN.

„La 8:58 (p.m. – ora locală), primele unități au ajuns la fața locului și au găsit un avion în apă și au început operațiunile de salvare”, a spus el. O alertă a fost lansată pentru prima dată la ora 20:48, a precizat el.

Donnelly a descris condițiile ca fiind întuneric, frig și vânt.

UPDATE 09:00

Aeroportul Național Reagan va fi închis joi până cel puțin la ora 11 a.m. ora locală, a declarat Jack Potter, președintele și directorul general al Metropolitan Washington Airports Authority, în cadrul unei conferințe de presă, relatează CNN.

Nu există niciun impact asupra celuilalt aeroport din zona Washington, Dulles International Airport, a mai spus oficialul.

UPDATE 08:34

Primarul Washington DC, Muriel Bowser, a confirmat joi dimineață că „ambele aeronave sunt în apă” și că 64 de persoane se aflau la bordul avionului American Airlines și trei în elicopterul militar.

„Accentul se pune acum pe salvarea oamenilor și pe asta se concentrează tot personalul nostru”, a spus Bowser.

Ea a refuzat să comenteze eforturile de recuperare sau despre ancheta, care, a spus ea, va fi condusă de National Transportation Safety Board.

Anterior, American Airlines a declarat pentru CNN că 60 de pasageri și patru membri ai echipajului se aflau la bordul avionului care s-a prăbușit.

UPDATE 08:30

John A. Donnelly Sr., șeful pompierilor din DC, a declarat că toate eforturile de căutare și salvare care au loc în acest moment sunt în apă și că condițiile sunt „periculoase”.

„Apa este întunecată, tulbure și este o condiție foarte dificilă pentru ei să se scufunde”, a spus el, adăugând că eforturile de recuperare vor dura probabil mai multe zile.

„Dacă vă puteți imagina, râul este o pată neagră mare pe timp de noapte, fără nicio lumină, cu excepția câtorva lumini de baliză”, a spus el, citat de CNN.

Donnelly a declarat că se așteaptă ca ancheta privind coliziunea să dureze mai mult.

UPDATE 08:12

Președintele Donald Trump a declarat joi dimineața că accidentul a fost o „situație care se pare că ar fi trebuit să fie prevenită”.

„Avionul se afla pe o linie perfectă și de rutină, în apropiere de aeroport. Elicopterul s-a îndreptat direct spre avion pentru o perioadă lungă de timp. Era o NOAPTE LUMINOASĂ, luminile avionului erau aprinse, de ce elicopterul nu a urcat, nu a coborât sau nu s-a întors? De ce turnul de control nu a spus elicopterului ce să facă, în loc să întrebe dacă au văzut avionul?”, Trump a scris pe platforma sa socială ”Truth”.

„Aceasta este o situație care pare că ar fi trebuit prevenită. NOT GOOD!!!”, a continuat președintele.

Nu a fost imediat clar dacă postul lui Trump s-a bazat pe informații despre care a fost informat oficial.

UPDATE 08:01

Operațiunea de căutare și salvare a supraviețuitorilor coliziunii aviatice de miercuri devine din ce în ce mai sumbră, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, informează CNN.

Sursa a descris imaginile de la salvatori ca fiind „uimitoare”, spunând că era greu să înțeleagă ce vedeau. Avionul, au spus ei, era desfăcut în mai multe bucăți.

Două surse din cadrul forțelor de ordine și o sursă familiarizată cu situația confirmă că niciun supraviețuitor nu a fost recuperat până în acest moment.

Potrivit sursei, oficialii se pregătesc ca aceasta să fie cea mai mortală catastrofă din DC din ultimele decenii, de când un zbor Air Florida s-a prăbușit pe podul de pe strada 14, care leagă Arlington, Virginia, și Washington, DC, în 1982.

Primarul Washington DC, Muriel Bowser, va lua parte la conferința de presă de la ora 12:30, precizează echipa sa.

UPDATE 07:33 CEO-ul American Airlines, Robert Isom, spune că se va îndrepta spre Washington, DC, pentru a evalua coliziunea avionului și pentru a sprijini angajații, transmite CNN.

Compania aeriană a înființat, de asemenea, o linie telefonică de asistență pentru prieteni și familie la 1-800-679-8215.

UPDATE 07:29 NBC transmite că două avioane s-au evitat la limită pe pistă în luna mai: Unul fusese autorizat să decoleze, iar celălalt fusese autorizat să aterizeze pe o pistă transversală. În aprilie, două avioane aflate la sol aproape s-au ciocnit. În niciunul dintre aceste incidente nu a avut loc nicio coliziune și nu au existat răniți.

UPDATE 07:07 Nu există niciun indiciu de criminalitate sau terorism în accident, a declarat un înalt oficial FBI de la biroul din Washington. FBI este pregătit să acorde asistență, a spus oficialul citat de NBC.

UPDATE 07:05 Pista principală a aeroportului Reagan este utilizată pentru 90% din zboruri și a fost numită „cea mai aglomerată pistă din America”, cu peste 800 de decolări și aterizări zilnice, potrivit autorității locale pentru aeroporturi, transmite presa americană.

Președintele Autorității aeroportuare metropolitane din Washington a declarat în 2023, când a pledat împotriva propunerii de suplimentare a zborurilor, că aeroportul „funcționează la capacitate maximă”.

Autoritatea a declarat că aeroportul are un coridor restricționat pentru decolări și aterizări și că „piloții clasifică în mod obișnuit DCA printre cele mai dificile aeroporturi din țară”, distanța fiind necesară pentru menținerea siguranței.

UPDATE 06:53 Black Hawk-ul armatei americane care s-a ciocnit miercuri cu un avion de pasageri se afla într-un zbor de antrenament în momentul incidentului, a declarat pentru CNN șeful media al Joint Task Force-National Capital Region, Heather Chairez.

Batalionul 12 Aviație, cu baza la Fort Belvoir, asigură transportul cu elicopterul și „suportul tehnic de salvare” pentru Regiunea Capitalei Naționale.

Nu este clar de unde a decolat Black Hawk înainte de coliziune.

UPDATE 06:48 Un martor ocular citat de NBC care conducea spre casă în apropierea aeroportului a povestit ce a văzut în momentul accidentului:

Ari Schulman a spus că a văzut ceea ce părea a fi un avion care aterizează, dar apoi s-a uitat înapoi câteva momente mai târziu și a văzut că „arăta foarte, foarte greșit”.

UPDATE 06:46 O sursă citată de CNN spune că avionul este ”făcut bucăți în apă”, iar elicopterul este, de asemenea, în apă, în apropiere.

UPDATE 06:43 Președintele Trump a transmis că a fost „pe deplin informat cu privire la teribilul accident” și că monitorizează situația. „Dumnezeu să le binecuvânteze sufletele”, a spus Trump citat de Washington Post.

UPDATE 06:40 Într-o declarație citată de Washington Post, American Airlines a precizat că la bordul zborului American Eagle 5342, care se îndrepta de la Wichita, Kansas, către Aeroportul Național Reagan, se aflau 60 de pasageri și patru membri ai echipajului. Aeronava, operată de PSA Airlines, era un CRJ-700.

UPDATE 06:36 Poliția a scos mai multe cadavre din apă, potrivit oficialilor și persoanelor familiarizate cu situația, care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizate să discute despre incident, transmite Washington Post.

UPDATE 06:32 Purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a emis miercuri seară o declarație pe X în care se declară „profund întristat” de coliziunea în aer a unui avion de pasageri cu un elicopter Black Hawk al armatei americane în apropierea Aeroportului Național Reagan:

I’m deeply saddened to learn about the horrific tragedy at Reagan National Airport.

Please join me in praying for everyone involved as well as our first responders.

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 30, 2025