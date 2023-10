LIVE Stare de război în Israel: ”S-a infiltrat un număr nedeterminat de teroriști”, transmite armata după atacul cu 5000 de rachete/ Israelul ripostează cu zeci de avioane împotriva țintelor Hamas din Fâșia Gaza/ Jihadul Islamic s-a alăturat operațiunii: ”Abia a început”

În Israel a fost introdusă alerta de război după ce mii de rachete au fost lansate de luptătorii Hamas care trec granița cu parapanta, informează Sky News. Imagini filmate cu telefoane mobile arată, de asemenea, luptători Hamas care încearcă să ajungă în Israel pe mare cu ajutorul unor bărci mici, iar într-o evoluție extrem de neobișnuită, mai mulți luptători palestinieni par să fi trecut granița cu ajutorul parapantelor, ajungând în orașul Sderot, unde s-au auzit schimburi de focuri.

UPDATE 11:27 Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul Hamas împotriva Israelului:

Romania 🇷🇴 strongly condemns this morning rocket attacks against Israel. We stand in full solidarity with Israel 🇮🇱 in these terrible moments. Our thoughts are with the families of victims and with those who are under fire.

UPDATE 11:07 Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, și-a exprimat solidaritatea cu Israelul.

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.

This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.

The EU expresses its solidarity with Israel in these difficult moments.

