LIVE Punctul de trecere a frontierei Rafah se va deschide miercuri, anunță MAE român / Porțile au fost deschise pe partea dinspre Gaza spre Egipt / Sute de oameni așteaptă să iasă din fâșie

Ora 10.38: Qatar a mediat un acord între Egipt, Israel și Hamas, în coordonare cu SUA, care va permite evacuări limitate din Gaza asediată, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă informată despre acord.

Acordul va permite deținătorilor de pașapoarte străine și unor persoane grav rănite să plece prin punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Egipt și Gaza, deși nu există un termen pentru cât timp va rămâne deschis pentru evacuare, a adăugat sursa.

Acordul nu este legat de alte chestiuni aflate în curs de negociere, cum ar fi ostaticii deținuți de Hamas sau pauzele menite să atenueze criza umanitară din enclava care suferă de penurie de alimente, apă, combustibil și medicamente, a precizat sursa.

Ora 10.14: Mulțimi de oameni așteaptă la punctul de trecere a frontierei Rafah după ce porțile au fost deschise pe partea dinspre Gaza spre Egipt, transmite BBC.

