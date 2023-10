LIVE Netanyahu a convocat pentru prima dată cabinetul de urgență extins/ Armata Israelului: ”Pentru o ofensivă o nevoie de decizie politică”/ ”Peste 100 de ținte militare” lovite în diferite părți ale Gazei, inclusiv cartierul general al Hamas/ Ostaticii „cel mai probabil ținuți în subteran”

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) spun că au atacat „peste o sută de ținte militare” în diferite părți ale Gazei peste noapte de sâmbătă, inclusiv cartierul general al Hamas, transmite CNN. Prioritatea principală a Israelului este salvarea ostaticilor din Gaza, în ciuda dificultăților implicate în lupta într-o zonă urbană dens populată, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF pentru CNN, locotenent-colonelul Jonathan Conricus. El dezvăluie că ostaticii sunt „cel mai probabil ținuți în subteran în diferite locații”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit cu secretarul general al ONU António Guterres, în contextul crizei din Gaza, urmând ca asistența umanitară să fie imediat triplată la peste 75 de milioane de euro. Von der Leyen a punctat că UE prijină dreptul Israelului de a se apăra împotriva teroriștilor Hamas și că va avea grijă ca banii să fie folosiți în ajutorul civililor, cel mai probabil și prin intermediul Egiptului care în prezent refuză să-i primească pe refugiații din Gaza, solicitând ajutor financiar pentru a-i prelua pe civili.

Pe de altă parte, armata israeliană continuă să avertizeze că Hamas se folosește de civilii din Gaza, împiedicându-i să evacueze zona și să-și saleveze viețile. Ei lansează un nou apel către civili să se îndrepte spre sud. Armata israeliană continuă să mute trupe și materiale către Gaza.

Principalele evenimente ale zilei de duminică, 15 octombrie:

Ora 17:00 Cel puțin 12 jurnaliști au fost uciși și opt răniți în primele opt zile ale războiului dintre Israel și Hamas, potrivit Comitetului pentru protecția jurnaliștilor. În plus, doi jurnaliști ar fi dați dispăruți, scrie Haaretz.

Ora 16:15 ”Pentru o ofensivă este nevoie de decizie politică”/ Premierul Netanyahu a convocat pentru prima dată cabinetul de urgență și anunță ”demolarea Hamas”. Detalii, aici.

Ora 15:45 Cinci rachete antitanc au fost trase duminică din Liban asupra forțelor israeliene, transmite Haaretz. Un om din Israel a fost ucis, iar Israelul a ripostat cu lovituri de artilerie în cursul dimineții, în timp ce tensiunile continuă să crească la granița cu Libanul.

Ora 15:00 Ministrul israelian al comunicaţiilor a declarat că încearcă să obţină o închidere a biroului local al Al-Jazeera şi a acuzat postul de ştiri din Qatar de incitare şi propagandă pro-Hamas şi de expunere a soldaţilor israelieni la un potenţial atac din Gaza, relatează Reuters. Propunerea de închidere a Al Jazeera este examinată de oficialii israelieni din domeniul securităţii şi de experţi juridici, a declarat duminică Shloma Karhi, adăugând că va prezenta propunerea cabinetului în cursul zilei.

„Acesta este un post care incită, acesta este un post care filmează trupele în zonele de comasare (din afara Fâşiei Gaza), care incită împotriva cetăţenilor Israelului – o portavoce de propagandă”, a declarat Karhi pentru postul de radio al armatei din Israel.

Ora 14:40 Armata israeliană continuă să mute trupe și materiale către Gaza, relatează BBC, care are o echipa de jurnalisti la fața locului. Echipa BBC a filmat în zona de la granița Gazei. Fumul se ridică din partea de nord a Fâșiei Gaza și există focuri de artilerie constantă în Gaza de la tunurile israeliene. „Dar nimic din ceea ce am văzut aici în această dimineață nu se simte ca în pragul acțiunii. Poate că armata israeliană mai are nevoie de câteva zile”, transmit jurnalistii.

Ora 13:36 Germania emite un avertisment de călătorie pentru Israel, teritoriile palestiniene și Liban. Cetățenii germani sunt sfătuiți să nu călătorească în Israel, teritoriile palestiniene și Liban, iar dacă se află deja în aceste teritorii să se înregistreze la guvernul german.

„Situația continuă să fie extrem de volatilă”, se arată în comunicat. „Echipa de criză a Guvernului monitorizează situația pe teren foarte îndeaproape”, relatează CNN.

Ora 13:32 Cinci senatori americani și-au exprimat „sprijinul între partide” pentru Israel într-o întâlnire cu președintele israelian Isaac Herzog . Senatorii americani au călătorit în Israel.

Într-o declarație duminică, președinția israeliană a declarat că „senatorii au subliniat sprijinul între partide pentru Statul Israel” în timpul întâlnirii de la baza militară Kirya din Tel Aviv.

Grupul i-a inclus pe liderul majorității din Senatul SUA, Chuck Schumer, și colegii democrați, Mark Kelly din Arizona și Jacky Rosen din Nevada. Și Mitt Romney din Utah și Bill Cassidy din Louisiana i-au reprezentat pe republicani în această călătorie călătorie, informează CNN

Ora 13:2o Gruparea teroristă Hezbollah a transmis într-un comunicat că a atacat Israelul ca răspuns la uciderea unui jurnalist colaborator Reuters și a doi civili în vârstă, relatează CNN. Hezbollah a spus că a lovit orașul Shtula din nordul Israelului, ucigând un israelian. Medicii israelieni au spus că un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost ucis în atacul grupului susținut de Iran și alți doi, de asemenea, bărbați în vârstă de 40 de ani, au fost răniți.

Hezbollah a susținut că a atacat „poziții militare” cu rachete ghidate de precizie. Armata israeliană a spus că a lovit teritoriile libaneze și că au fost împușcături din Liban către o poziție militară israeliană la graniță.

Issam Abdallah, videograful care avea o colaborare cu Reuters și care a fost ucis, se afla cu un grup de alți jurnaliști care purtau veste de presă etichetate clar, când un bombardament israelian a lovit poziția lor în apropierea orașului de graniță libanez Alma Chaab, potrivit videoclipului analizat de CNN. Jurnaliști de la organizațiile internaționale de știri Al Jazeera, Agence France Presse și Reuters s-au numărat printre victime, potrivit declarațiilor lor. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis sâmbătă că analizează incidentul.

Ora 12:30 Ultimele informați din această dimineață, potrivit unui bilanț BBC:

Trupele israeliene se adună lângă Gaza înaintea unei ofensive terestre preconizate

Un nou ordin de evacuare pentru trecerea în siguranță a civililor din nordul Gaza către sud este deschis până la ora locală 13:00 (10:00 GMT)

Între timp, Ministerul de Externe al Marii Britanii le spune cetățenilor britanici din Gaza să se pregătească în cazul în care punctul de trecere a frontierei Rafah în Egipt este deschis. Un convoi de ajutoare așteaptă de ore întregi să intre în Gaza prin acest punct de trecere

În altă ordine de idei, un civil israelian a fost ucis și alți doi răniți în nordul Israelului de o rachetă din Liban, spun serviciile de urgență israeliene.

Pe măsură ce tensiunea la granița dintre Israel și Liban crește, Hamas spune că trei dintre luptătorii săi s-au infiltrat în Israel prin graniță și au fost uciși ulterior.

Peste 1.300 de persoane au fost ucise în Israel începând cu weekendul trecut, în timp ce numărul ostaticilor israelieni reținuți în Gaza este de 126.

Peste 2.300 de oameni au fost uciși în campania de bombardare a Israelului asupra Fâșiei Gaza, lansată în urma, spun autoritățile palestiniene.

Ora 11:54 Luptătorii libanezi din Hezbollah au lansat duminică o rachetă asupra unui sat israelian de la graniţa de nord cu Libanul, omorând o persoană şi rănind alte trei, informează Reuters. Medicii israelieni anunţaseră iniţial că două persoane au fost rănite în atacul asupra Shtula, o comunitate agricolă care se învecinează cu gardul de frontieră, aflată vizavi de comunitatea libaneză Ayta a-Shab. O înregistrare video din Shtula postată pe X arată un soldat care verifică un bărbat care nu se mişcă şi e plin de sânge, îmbrăcat în civil.

Ora 11:35 Guvernul Statelor Unite își va evacua cetățenii din Israel în Cipru pe mare, a anunțat Ambasada SUA în Israel conform CNN.

Doar cetățenii SUA și membrii familiei lor apropiate vor fi eligibili pentru trecere. Nava va pleca luni din Haifa, un oraș din nordul Israelului. Călătoria este de așteptat să dureze aproximativ 10 până la 12 ore.

Conform anunțului Ambasadei, cetățenii americani și familiile lor vor fi responsabili pentru aranjarea propriei călătorii la Haifa și a propriilor locuri de cazare și pentru călătoria mai departe din Cipru.

Ora 11:20 Trupele israeliene acționează intens în zona barierelor din Gaza, transmite BBC. Incursiunile aeriene sunt adesea urmate de explozii care se aud în depărtare. „Ne aflăm la aproximativ șapte mile (11 km) de firul care marchează începutul teritoriului pe care Hamas îl controlează. Sute de mii de trupe israeliene au preluat poziții înaintea unei incursiuni la scară largă despre care guvernul spune că urmează să se întâmple. Nu cunoaștem semnificația creșterii activității aeriene aici și nici nu putem spune când va începe cu seriozitate această operațiune anunțată”, transmite reporterul BBC.

Ora 11:10 IDF a postat pe rețeaua X în această dimineață un nou anunț pentru oamenii din Gaza cu privire la o rută sigură pe care ar putea-o folosi, mergând de la Beit Hanoun în nord spre Khan Younis în sud. Se spune că această rută nu va fi vizată de atacuri între orele 10:00 și 13:00, ora locală (07:00 și 10:00 GMT).

Dr Natalie Roberts, directorul executiv al organizației caritabile Medici fără frontiere din Marea Britanie, spune că evacuarea spitalelor din Fâșia Gaza cu un preaviz de câteva ore este o „sarcină imposibilă”, relatează BBC. Israelul a cerut populației din Gaza să părăsească nordul teritoriului înaintea unei ofensive terestre așteptate. „Oricum, nu au unde să meargă”, a spus doctorul Roberts. „Spitalele din sud sunt complet copleșite și nu există curent electric în Fâșia Gaza acum”. Roberts spune că spațiul devine o problemă în regiunile sudice ale Gazei. „Există un sentiment de, nu doar disperare, ci și panică. „Nimeni nu știe dacă li se va permite să se întoarcă acasă după aceea.”

Ora 11:00 Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat că întâlnirea sa cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a fost „foarte productivă”, relatează CNN. Blinken l-a întâlnit pe Prințul Moștenitor la reședința sa privată pentru puțin mai puțin de o oră, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Cel mai înalt diplomat american a făcut un turneu în Orientul Mijlociu, vizitând mai întâi Israelul și întâlnindu-se cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, într-o demonstrație de sprijin a Israelului, la câteva zile după atacurile mortale ale Hamas în Israel.

După plecarea sa din Tel Aviv, joi, Blinken a călătorit în Iordania și Qatar. În prezent, el se află în Arabia Saudită și este de așteptat să călătorească în Emiratele Arabe Unite și Egipt, în timp ce încearcă să întărească apărarea țării și să împiedice extinderea sau răspândirea conflictului.

Ora 10:00 Familiile ostaticilor americani îl îndeamnă pe Joe Biden să „acționeze pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”, relatează CNN. Un grup de 12 familii numite „Familii de ostatici americani-israelieni din Gaza” l-a îndemnat pe președintele american să folosească „toate mijloacele și resursele de care dispune” pentru a se asigura că cei dragi sunt eliberați.

„Cu cetățenii americani ținuți ostatici de teroriștii Hamas în Gaza, America are responsabilitatea de a face tot posibilul pentru a le asigura eliberarea”, a spus grupul într-un comunicat.

„Îndemnăm pe președintele Biden să folosească toate mijloacele și resursele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că răniții primesc îngrijiri medicale urgente salvatoare de vieți înainte de a fi prea târziu și să acționeze pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”.

Grupul s-a întâlnit săptămâna trecută cu Biden și secretarul de stat Antony Blinken și au spus că sunt recunoscători pentru „angajamentul declarat de a-i aduce acasă pe cei dragi”.

Ora 08:59 Forțele de Apărare Israelului (IDF) spun că au atacat „peste o sută de ținte militare” în diferite părți ale Gazei peste noaptea de sâmbătă, inclusiv cartierul general al Hamas și complexele militare, zeci de lansatoare, posturi antitanc și posturi de observare, transmite CNN. IDF a spus că zonele Zaytoun și Khan Yunis au fost printre cele atacate. Se spune că și sediul militar al organizației Jihad Islamic Palestinian a fost distrus.

Billal al Kedra, comandantul forțelor Nukhba din Khan Yunis, a fost ucis sâmbătă seara, a declarat IDF, susținând că el a fost responsabil pentru crimele din Kibbutz Nirim, când Hamas și-a lansat atacul asupra Israelului weekend-ul trecut.

Ora 08:03 În Egipt, un convoi de ajutor așteaptă de ore întregi să intre în Gaza prin trecerea Rafah, transmite BBC. Imaginile arată o coadă lungă de camioane care transportă provizii din Egipt și Turcia care așteaptă în orașul Arish, lângă trecere. În ultimele zile, punctul de control a fost închis din cauza bombardamentului aerian al Israelului asupra Fâșiei Gaza, care ar fi afectat partea palestiniană a trecerii. Acest lucru a împiedicat oamenii să părăsească sau să intre în Gaza prin punctul de control. De asemenea, ajutorul a fost blocat la graniță, iar agențiile de ajutor au îndemnat autoritățile să lase convoaiele să treacă.

Hamas, Israel și Egipt exercită toate grade de control asupra cine și ce poate trece prin punctul de control, ceea ce înseamnă că este adesea închis și procesarea poate fi lentă.

Ora 07:50 Israelul va începe „operațiuni militare semnificative” doar după ce civilii vor pleca, transmite Armata Israelului (IDF). „Lucrul important pe care să ne concentrăm aici este că vom începe operațiuni militare semnificative numai după ce vom vedea că civilii au părăsit zona”, a spus Lt. Col. Jonathan Conricus. „Este foarte important ca oamenii din Gaza să știe că am fost foarte, foarte generoși cu timpul. Am avertizat amplu, mai mult de 25 de ore… Nu pot să subliniez mai mult decât suficient pentru a spune că acum este timpul ca cei din Gaza să plece.

Ora 07.30 Prioritatea principală a Israelului este salvarea ostaticilor din Gaza, în ciuda dificultăților implicate în lupta într-o zonă urbană dens populată, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului (IDF), Jonathan Conricus, pentru CNN. „Știm că Hamas are o rețea elaborată de tuneluri atât în ​​scop defensiv, cât și ofensiv, ceea ce cu siguranță va agrava complexitatea luptei și suntem pregătiți pentru asta”, a spus el. „Luptele vor fi lente. Progresele vor fi lente și vom fi precauți, dar suntem foarte hotărâți să ajungem la teroriștii Hamas care se ascund în prezent sub civilii noștri în sistemul de tuneluri pe care îl au”.

Conricus a spus că operațiunile și raidurile care au fost efectuate cu o zi și jumătate în urmă au recuperat „un fel de informații utile”, dar niciun trup de israelieni care au fost capturați nu a fost recuperat. IDF nu va viza civilii din Gaza a dat asigurări Conricus. „Dar din nou, trebuie să ne amintim… vom lupta cu un inamic nemilos care nu are probleme să folosească tot ce este disponibil… civilii ca scuturi umane și să folosească infrastructura civilă în scopuri militare”, a adăugat el. El i-a îndemnat din nou pe civilii din Gaza să părăsească zona:„Ia-ți lucrurile, mergi spre sud”.