LIVE Luptă strânsă pentru Casa Albă: Votul s-a încheiat în toate cele șapte state swing / Proiecții: Trump – 216, Harris – 193 (Fox); Trump – 211, Harris – 153 (CNN) / Republicanii, aproape de a prelua Senatul / FBI: Rusia, în spatele unor amenințări cu bombă la secții de vot

Vicepreședinta democrată Kamala Harris și fostul președinte republican Donald Trump se înfruntă marți, 5 noiembrie, în alegerile prezidențiale din SUA, într-un scrutin istoric, cu implicații majore pentru întreaga lume.

Urmărește LIVE-ul G4Media din noaptea alegerilor și din zilele următoare pentru cele mai importante evenimente. De asemenea, intră pe secțiunea noastră specială, dedicată alegerilor din SUA, pentru cele mai recente știri și analize.

**************************



UPDATE 06:16 Situația actuală, ilustrată de Reuters:

UPDATE 06:04 Harris câștigă Washington (AP și Fox News) și Oregon (CNN, Fox News + CBS/BBC)

UPDATE 06:02 Trump câștigă Idaho; Harris în California – CNN

UPDATE 06:01 Harris obține un vot electoral în Maine – AP

Kamala Harris a câștigat unul dintre cele patru voturi electorale din Maine, relatează Associated Press.

Statul este unul dintre cele două, împreună cu Nebraska, care își alocă voturile în funcție de districtul congresional, iar celelalte trei voturi nu au fost încă numite.

UPDATE 06:00 Votul s-a încheiat în statele vestice California, Idaho, Oregon și Washington

UPDATE 05:53 Republicana Kelly Ayotte a câștigat cursa pentru guvernator în New Hampshire, o lovitură majoră pentru democrații din Granite State.

Fosta senatoare republicană l-a învins pe fostul primar al orașului Manchester, Joyce Craig.

Politico a scris că victoria lui Ayotte este o lovitură semnificativă pentru democrații care consideraseră New Hampshire cea mai bună șansă de a schimba un mandat de guvernator anul acesta.

Pentru Ayotte, aceasta a marcat punctul culminant al unei reveniri politice extraordinare, după ce și-a pierdut locul în Senat în 2016 cu aproximativ 1.000 de voturi. Și este o victorie pentru guvernatorul în exercițiu al statului, republicanul Chris Sununu, care a susținut-o pe Ayotte ca succesor al său și a făcut campanie intensă pentru ea până la capăt.

Ayotte s-a impus în ceea ce sondajele au arătat că a fost o cursă extrem de strânsă, în ciuda faptului că s-a confruntat cu un val constant de atacuri din partea democraților din cauza sprijinului ei din trecut pentru restricționarea accesului la avort (ea s-a angajat să respecte legea actuală a statului) și a oscilațiilor ei în sprijinirea fostului președinte Donald Trump.

Ayotte, care a fost și procuror general al statului, a condus o campanie construită în jurul avertismentelor că New Hampshire urmărește politicile mai liberale și impozitele mai mari ale vecinului său mai albastru, Massachusetts.

UPDATE 05:43 Trump este tot mai aproape de a câștiga Georgia

Cu mai mult de 90% din voturi numărate, Kamala Harris pare din ce în ce mai greu să se agațe de Georgia, transmite BBC.

Donald Trump având încă trei puncte procentuale avans, ea va trebui să se descurce foarte bine cu voturile urbane rămase.

S-ar putea să mai fie ceva timp până la numirea acestui stat, dar entuziasmul crește în rândul Partidului Republican și există un sentiment puternic că se va merge în direcția lor.

UPDATE 05:39 Colorado votează pentru consacrarea dreptului la avort

Alegătorii din Colorado au aprobat un amendament constituțional de stat prin care este consacată protecția avortului. Măsura abrogă interdicția finanțării avortului la nivel local și de stat și permite ca Medicaid și alte programe guvernamentale de asigurări de sănătate să acopere procedura. Avortul este deja legal în Colorado în toate stadiile sarcinii. Aceasta este a treia măsură electorală de stat care a trecut marți seara, relatează Associated Press.

UPDATE 05:37 Trump câștigă în Iowa și Kansas – CNN, AP și CBS/BBC

UPDATE 05:32 Senatorul republican Ted Cruz (Texas) a câștigat un nou mandat în Congres, învingându-l pe congresmanul democrat Colin Allred, potrivit NBC News.

Prognozele pre-electorale indicau că Cruz va câștiga un al treilea mandat în statul roșu, dar cursa electorală s-a intensificat în ultimele săptămâni, după ce Allred a cheltuit milioane de dolari pe reclame TV și digitale, atacându-l pe Cruz din cauza sprijinului său pentru interzicerea avortului la șase săptămâni.

Campania lui Allred l-a atacat, de asemenea, pe Cruz pentru vacanța petrecută la Cancun în 2021, pe fondul unei crize energetice în Texas după o furtună puternică de iarnă.

Cruz, în vârstă de 53 de ani, a ripostat, căutând în ultimele săptămâni ale campaniei să-l picteze pe Allred ca dorind să le permită băieților să ia parte la sporturi pentru fete.

De asemenea, senatorul l-a legat pe Allred de vicepreședinta Kamala Harris, numindu-i pe cei doi democrați “dos liberales” sau “doi liberali” în reclamele în limba spaniolă.

În cele din urmă, Team Allred a cheltuit peste 50 de milioane de dolari pe reclame în cursa electorală, între Ziua Muncii și Ziua alegerilor, potrivit AdImpact. Campania lui Cruz a cheltuit 26 de milioane de dolari în acel timp, cu alte 23 de milioane de dolari cheltuite de Truth and Courage PAC, un grup care îl susține pe Cruz.

În ultimele săptămâni ale cursei, Cruz s-a plâns, de asemenea, că nu are sprijin din partea conducerii Partidului Republican.

UPDATE 05:23 Bitcoin crește până la un nivel record, investitorii în criptografie pariind pe victoria lui Trump

Bitcoin a urcat marți la un nivel record de 75.060 de dolari, investitorii în criptomonede pariind că fostul președinte Donald Trump este pe cale să câștige Casa Albă în urma succeselor înregistrate în rândul statelor care au raportat primele victorii, notează Financial Times.

Cea mai mare criptomonedă din lume a depășit vârful anterior de 73.803,25 dolari, atins în martie, în urma unei creșteri de 7% în această lună, Până în prezent, în acest an, bitcoin a câștigat 74%.

Trump s-a poziționat drept candidatul pro-crypto, promițând să pună capăt unei represiuni de reglementare și curtând sprijinul public și financiar al principalilor investitori în criptografie din Silicon Valley, inclusiv Andreessen Horowitz și co-fondatorii Gemini Tyler și Cameron Winklevoss.

UPDATE 05:16 Republicanii au câștigat un al doilea loc în Senat

CBS News, citat de BBC, estimează că republicanul Tim Sheehy îl va învinge pe senatorul democrat Jon Tester în Montana.

Acest rezultat le-ar oferi republicanilor a doua răsturnare de situație din această noapte, ceea ce le-ar putea oferi o majoritate în Senat – dacă nu pierd niciunul dintre locurile pe care le dețin în prezent.

Mai devreme în cursul nopții, republicanul Jim Justice a câștigat cursa pentru Senat în Virginia de Vest.

Democrații continuă să apere o mână de alte locuri în această seară.

UPDATE 05:16 Harris câștigă Colorado – CNN și CBS/BBC

UPDATE 05:14 Unele secții de votare din Nevada au ore lungi de așteptare în timp ce urnele se închid

Mai multe secții de votare din Nevada au avut așteptări de peste o oră în timp ce urnele erau programate să se închidă la ora 22.00 ET, potrivit oficialilor electorali din stat, citați de CNN.

Alegătorii care se află la coadă până la ora programată pentru închiderea urnelor vor putea vota, în ciuda timpului lung de așteptare. În Nevada, rezultatele alegerilor nu vor fi publicate până când toate secțiile de votare nu se vor închide oficial.

În comitatul Washoe există nouă secții de votare în care se așteaptă peste o oră, potrivit directorului de comunicare al comitatului, Bethany Drysdale. În comitatul Nye, un funcționar al comitatului spune că coada estimată este de două ore și jumătate pentru cel puțin o secție de votare.

UPDATE 05:12 Donald Trump își petrece seara de alegeri la reșledința sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde echipa sa urmărește rezultatele, iar oaspeții săi beau șampanie în rochii de bal și smokinguri și se uită la marile ecrane unde se transmite Fox News, a scris Politico.

Printre cei care au fost reperați la clubul său se numără Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr., Caitlyn Jenner, Eduardo Bolsonaro, Nigel Farage, Dana White și congresmenii Byron Donalds și Marjorie Taylor Greene, potrivit participanților și postărilor de pe rețelele de socializare.

La fața locului se află și membrii familiei lui Trump: Donald Trump Jr., Eric și Lara Trump, Michael și Tiffany Boulos.

UPDATE 05:07 Moment istoric: Prima persoană transgender aleasă în Congresul SUA

UPDATE 05:03 Trump câștigă în Montana și Utah – CNN, CBS/BBC și Fox

UPDATE 05:00 Votul se încheie în Montana, Nevada și Utah

UPDATE 04:51 Cum arată proiecțiile marilor canale de televiziune până acum:

UPDATE 04:42 Yenul japonez scade față de dolar, iar volatilitatea alegerilor din SUA afectează perechea valutară

Yenul japonez a scăzut miercuri în raport cu dolarul, volatilitatea alegerilor din SUA afectând una dintre cele mai tranzacționate perechi valutare, scrie Financial Times.

Yenul a slăbit cu 0,9% față de dolar miercuri dimineață, la puțin sub 153 pentru un dolar. A fost cea mai slabă monedă majoră din regiunea Asia-Pacific.

Indicele Nikkei 225, care se bazează pe exporturi, a crescut cu 1,3 %. Alte monede locale, inclusiv renminbi și dolarul australian, au slăbit, de asemenea, în raport cu dolarul american.

UPDATE 04:40 Alegătorii din New York aprobă un amendament constituțional care protejează avortul

Locuitorii din New York au aprobat un amendament care ar extinde limbajul antidiscriminare din Constituția statului într-un mod despre care susținătorii spun că ar proteja drepturile civile ale persoanelor care doresc sau au făcut avort, informează Associated Press.

Constituția statului interzicea deja discriminarea pe bază de rasă, credință sau religie. Opozanții au susținut că amendamentul ar putea oferi atleților transsexuali dreptul constituțional de a juca în echipe sportive de fete și femei. Aceasta este o altă victorie pentru Harris și pentru democrații din întreaga țară, care consideră avortul o problemă-cheie a campaniei.

UPDATE 04:37 Harris câștigă în New Hampshire – Fox News

UPDATE 04:26 Alexandria Ocasio-Cortez câștigă cu ușurință în New York

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D., N.Y.) a câștigat cu ușurință realegerea ca reprezentantă a districtului său solid albastru care se întinde pe părți din Queens și Bronx, scrie Associated Press, care a anunțat rezultatul la scurt timp după închiderea urnelor, potrivit Wall Street Journal. Ocasio-Cortez a învins-o pe contracandidata republicană Tina Forte.

Ocasio-Cortez, membră a grupării progresiste, a presat administrația Biden să joace un rol mai puternic în limitarea acțiunilor militare ale Israelului împotriva Hamas în Gaza. Ea a numit loviturile din Gaza „un genocid al palestinienilor”, o caracterizare respinsă de administrație.

UPDATE 04:23 Republicanii ar putea vedea un impuls în Pennsylvania de la un grup demografic rar întâlnit la urne: Amish.

Potrivit New York Post, locuitorii din așa-numitul “Pennsylvania Dutch” s-au înregistrat pentru a vota în “număr fără precedent” în acest an. Eforturile lor par să vină ca răspuns la un raid federal din ianuarie la o fermă locală de lapte crud din Bird in Hand, Pennsylvania, a declarat o sursă familiară pentru The Post.

Departamentul de Agricultură din Pennsylvania a efectuat un raid ferma lui Amos Miller pe 4 ianuarie, după relatări despre boli ale copiilor legate de produsele lactate crude achiziționate acolo, potrivit publicației locale Lancaster Farming.

Comunitatea Amish a văzut această mișcare ca un abuz al guvernului și a anunțat că votează pentru candidatul republican la președinție, Donald Trump, al cărui partid este în favoarea unei intervenții mai scăzute a guvernului.

“Acesta a fost impulsul pentru ei să spună “Trebuie să participăm,”” a spus sursa. “Este vorba despre vecini care îi ajută pe vecini.”

Numărul real al alegătorilor Amish a fost neclar marți seara, deși cai și cărucioare au fost văzute la locurile de votare în fotografiile transmise din regiune, a precizat New York Post.

UPDATE 04:19 Trump câștigă Ohio, Louisiana și 1/4 în Nebraska; Harris în New York – AP și Fox News

UPDATE 04:03 Sondajele arată că Trump a atras votul bărbaților de culoare și al celor hispanici

Donald Trump pare să fi atras un sprijin semnificativ din partea unui grup demografic puțin probabil: bărbații de culoare. Acesta l-ar putea ajuta să câștige cele două state swing din sud-estul Americii, Georgia și Carolina de Nord, a scris Politico.

Sondajele de la ieșirea de la urne arată că Trump câștigă aproximativ 20% dintre bărbații de culoare din ambele state și se impune cu două procente în rândul alegătorilor de culoare în general. Aceasta este o îmbunătățire semnificativă față de acum patru ani, când Trump a câștigat 11% dintre alegătorii negri din Georgia și doar 7% din Carolina de Nord.

Trump face, de asemenea, îmbunătățiri majore în rândul alegătorilor hispanici-americani, arată sondajele de la ieșirea de la urne. NBC News a anunțat că Trump este înaintea lui Harris la nivel național în rândul bărbaților latino – deși estimările la nivel de stat în cele două state swing în care alegătorii latino-american reprezintă cele mai mari procente, Arizona și Nevada, nu vor fi disponibile până la închiderea urnelor acolo.

Team Trump a curtat deschis alegătorii bărbați, inclusiv bărbații de culoare, pe tot parcursul campaniei. Succesul lui Trump cu acești votanți i-ar putea complica situația Kamalei Harris.

UPDATE 04:02 Proiecție CBS/BBC și CNN: Trump câștigă Texas, Wyoming, Dakota de Nord și Dakota de Sud; Harris în Delaware

UPDATE 04:00 Urnele se închid în trei state în curs de desfășurare

Urnele tocmai s-au închis în alte 15 state, printre care se numără și trei state swing:

UPDATE 03:56 Trump câștigă Miami-Dade, un comitat din Florida urmărit îndeaproape de analiști

Donald Trump este primul candidat prezidențial republican care câștigă comitatul Miami-Dade din Florida de la George HW Bush în 1988, relatează New York Times, citat de The Guardian.

Analiștii au urmărit îndeaproape comitatul, care include orașul Miami și a fost cândva un bastion democrat. Hillary Clinton a câștigat Miami-Dade cu o marjă de 30 de puncte în 2016, dar zona a trecut de atunci la dreapta, pe măsură ce Florida a trecut de la un stat oscilant la un stat solid roșu. Cu 95% din voturi înregistrate până în jurul orei 20.45, Trump a câștigat 55% din voturile din Miami-Dade, față de 44% pentru Harris.

Joe Biden l-a învins pe Trump cu șapte puncte în 2020 în cel mai populat comitat al statului. Unii experți au afirmat că rezultatul din Miami-Dade ar putea fi un indicator al performanței lui Harris în rândul alegătorilor latino-americani.

UPDATE 03:55 CBS: Democratul Josh Stein câștigă cursa pentru funcția de guvernator în Carolina de Nord

Democratul Josh Stein este pe cale să fie ales guvernator al Carolinei de Nord, potrivit unei proiecții a CBS, citată de BBC, după o cursă marcată de scandaluri.

În timpul campaniei au apărut acuzații conform cărora adversarul său republican Mark Robinson ar fi postat mesaje jignitoare pe panoul de mesaje al unui site pornografic, inclusiv descriindu-se drept un „nazist negru”. Robinson a negat cu fermitate acuzațiile.

Carolina de Nord este unul dintre statele swing, pe care îl urmărim îndeaproape în alegerile prezidențiale din SUA.

Democrații au deținut deja funcția de guvernator, dar o victorie în cursa pentru funcția de guvernator va fi văzută ca un prim rezultat pozitiv pentru partid în contextul ambițiilor lor mai largi din această seară.

UPDATE 03:53 Elizabeth Warren, realeasă în Massachusetts pentru al treilea mandat de senator

Elizabeth Warren a fost realeasă pentru un al treilea mandat de senator, reprezentând statul Bay. Ea l-a învins pe contracandidatul republican John Deaton, potrivit Associated Press, care a anunțat rezultatul imediat după închiderea urnelor, potrivit Wall Street Journal.

Democrată liberală proeminentă, Warren a pledat mult timp pentru politici progresiste precum anularea datoriilor studenților, oferirea de facultăți gratuite și impunerea unor taxe mai mari pentru cei bogați. Ea a renunțat la cursa prezidențială din 2020 după ce campania sa axată pe politici nu a avut mare priză la alegătorii primari.

UPDATE 03:49 Clădire guvernamentală din Pennsylvania, folosită ca secție de vot, este căutată de câini după o amenințare cu bombă

O amenințare cu bombă a determinat evacuarea unei clădiri guvernamentale din West Chester, Pennsylvania, unde se află o secție de vot, a declarat marți seara un oficial electoral, relatează CNN.

„A existat o amenințare cu bombă la Centrul de servicii guvernamentale din West Chester, PA”, a postat Josh Maxwell, președintele Consiliului electoral al comitatului Chester, pe platforma de socializare X. ”Serviciile pentru alegători se află acolo, iar buletinele de vot în persoană sunt livrate după ora 20:00. Buletinele de vot trimise prin poștă sunt cercetate și numărate într-o altă locație.”

Clădirea este în prezent cercetată de câini și va fi repusă în funcțiune în scurt timp dacă nu se găsește nimic, a precizat Maxwell într-o altă postare.

Aceasta este doar una dintre multele amenințări cu bombă raportate în mai multe state în schimbare în ziua alegerilor. Georgia și Arizona au raportat, de asemenea, amenințări cu bombă necredibile, oficialii de acolo declarând că suspectează că amenințările provin din Rusia.

Matt Smitreski, 33 de ani, rezident în West Chester, a declarat pentru CNN că a ajuns la clădirea serviciilor pentru alegători la sfârșitul zilei pentru a evita cozile, dar a fost refuzat temporar.

„Erau o mulțime de grupuri de oameni care stăteau afară. Nu m-am gândit la nimic, așa că am mers în fața clădirii”, a declarat Smitreski. „Cei de la pază mi-au spus că nu pot intra din cauza unei amenințări cu bombă și că trebuie să rămân la curent cu orele suplimentare pentru a mă întoarce să votez.”

UPDATE 03:46 Florida respinge amendamentul privind dreptul la avort, limitând și mai mult accesul în sud

Alegătorii din Florida resping amendamentul privind dreptul la avort și mențin în vigoare interdicția de 6 săptămâni a guvernatorului Ron DeSantis, inițiativa nereușind să atingă pragul necesar de 60%, transmite AP. Măsura s-a confruntat cu o luptă dificilă în statul profund roșu în care Trump, un rezident al Floridei, a declarat în timpul campaniei că va vota împotriva acesteia.

UPDATE 03:42 Aproape toate regiunile din Florida s-au deplasat spre dreapta

În comparație cu 2020, aproape toată Florida s-a deplasat spre dreapta în timpul acestui ciclu de alegeri prezidențiale, remarcă AP.

Județul Miami-Dade a înregistrat cea mai mare creștere, cu o deplasare spre dreapta de 18 puncte procentuale. Aceasta a fost suficientă pentru a muta comitatul de pe coloana democraților în 2020 pe cea a republicanilor în acest an.

UPDATE 03:40 Harris câștigă Delaware, New Jersey și Illinois – proiecție Associated Press (Trump – 101, Harris – 71)

UPDATE 03:38 Republicanii, tot mai aproape să pună mâna pe Senat

UPDATE 03:34 Walz a chemat studenții la coadă la secția de votare din Pennsylvania

Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a sunat la o secție de votare din Pennsylvania pentru a vorbi cu studenții care așteptau la coadă pentru a vota în această seară, a declarat un oficial al campaniei Harris pentru CNN.

Walz a vorbit prin difuzor cu studenții de la secția de votare din Bethlehem, Pennsylvania, încurajându-i să rămână la coadă și mulțumindu-le pentru că și-au exercitat dreptul la vot, a declarat oficialul.

Studenții, care așteptau la coadă de mai multe ore, i-au spus lui Walz că sunt hotărâți să își facă vocea auzită. Ei și-au exprimat entuziasmul cu privire la participarea la aceste alegeri și și-au încurajat prietenii și colegii să rămână la coadă și să voteze, a spus oficialul.

UPDATE 03:31 Votul s-a încheiat în Arkansas / Trump câștigă – proiecție CBS/BBC și CNN

UPDATE 03:28 Democratul Andy Kim din New Jersey devine primul american de origine coreeană ales în Senat

Andy Kim a câștigat cursa pentru Senat din New Jersey, făcând din congresmanul democrat primul american de origine coreeană ales în camera superioară a Congresului, relatează Associated Press.

Kim îl înlocuiește pe colegul său democrat Robert Menendez, care a demisionat din funcție după ce a fost condamnat pentru luare de mită. George Helmy, de asemenea un democrat, a fost numit în locul lui Menendez, dar nu a candidat pentru un mandat complet.

UPDATE 03:26 Trump spune la un post de radio că dacă va câștiga în Pennsylvania, „vom câștiga tot”

Fostul președinte Donald Trump a declarat marți seară că, dacă va câștiga Pennsylvania, va câștiga „tot”, în timp ce a sunat la o emisiune radio din Philadelphia și a continuat să îndemne alegătorii republicani să rămână în liniile de votare, relatează CNN.

„Dacă câștigăm Pennsylvania, câștigăm tot”, a declarat Trump la Rich Zeoli Show pe Talk Radio 1210 WPHT din Philadelphia.

„Vom face această țară mai mare ca niciodată, dar trebuie să stați la rând. Și nu-i lăsați să vă încetinească. Aveți un drept legal absolut și votați pentru că dacă vom câștiga Pennsylvania, dacă vom câștiga bunul și vechiul Commonwealth, vom câștiga totul. Vom câștiga totul”, a spus Trump.

UPDATE 03:22 Lisa Blunt Rochester devine prima femeie de culoare senator în Delaware

Democrata Lisa Blunt Rochester a câștigat cursa pentru fotoliul de senator al statului Delaware, devenind atât prima femeie, cât și primul afro-american care reprezintă statul în camera superioară a Congresului, scrie AP, citat de The Guardian.

Rochester este în prezent congresmenă la nivel local în acest stat și a spart aceleași bariere când a fost aleasă pentru prima dată în 2016.

UPDATE 03:19 AP: Senatorul republican Scott a fost reales în Florida, limitând opțiunile democraților pentru păstrarea majorității

Republicanul Rick Scott a fost reales în funcția de senator al Floridei, a anunțat Associated Press, citată de The Guardian, împiedicând democrații să obțină o victorie surprinzătoare în statul din ce în ce mai republican, care i-ar fi putut ajuta să își păstreze majoritatea în camera superioară a Congresului.

Democrații au o majoritate de 51 de locuri în Cameră, dar au pierdut anterior locul din Virginia de Vest deținut de senatorul independent Joe Manchin, care se retrage. Partidul a sperat că candidata sa, Debbie Mucarsel-Powell, l-ar putea înlătura pe Scott în Sunshine State și i-ar putea oferi un alt loc, însă aceste speranțe au fost spulberate.

Încă mai au o șansă de a păstra majoritatea, dar este nevoie de realegerea lui Sherrod Brown în Ohio și Jon Tester în Montana, sau de o victorie surprinzătoare a lui Colin Allred în Texas. Toate acestea sunt state roșii.

UPDATE 03:04 Proiecții AP, CNN și CBS/BBC: Trump câștigă în Florida, Carolina de Sud, Tennessee, Missouri, Mississippi și Oklahoma / Harris în Districtul Columbia, Connecticut, Alabama, Maryland, Rhode Island, Illinois (doar Fox) și Massachusetts – Trump – 111, Harris – 72 (Fox) / Trump – 105, Harris – 27 (CNN)

UPDATE 03:00 Secțiile de vot s-au închis în următoarele state din estul SUA:

UPDATE 02:56 Procurorul general republican Patrick Morrisey va fi următorul guvernator al statului Virginia de Vest, relatează Associated Press, citată de The Guardian.

Victoriile reprezintă o razie a Partidului Republican într-un stat care a fost timp de decenii un bastion democrat, dar care a devenit recent unul dintre cele mai republicane din țară și care, în ultimele două alegeri prezidențiale, i-a oferit lui Donald Trump unele dintre cele mai mari marje de victorie.

UPDATE 02:50 Doi lucrători electorali din Missouri au murit în timpul inundațiilor extreme de marți dimineața, au spus oficialii, citați de ABC News.

Cei doi, un bărbat de 70 de ani și o femeie de 73 de ani din Manes (Missouri), s-au înecat după ce vehiculul lor a fost măturat de ape de pe o autostradă din districtul Wright, potrivit Missouri State Highway Patrol. Incidentul a fost raportat în jurul orei 4 și jumătate dimineața, lângă Beaver Creek.

Victimele au fost găsite după circa patru ore, au declarat autoritățile de stat. Cei doi erau angajați electorali.

“Aceasta este o pierdere teribilă pentru districtul Wright,” a declarat grefierul districtului, Wright Loni Pedersen. “Acest cuplu au fost oameni minunați care și-au donat timpul pentru a-și servi comunitatea. Ne vor lipsi foarte mult atât ei, cât și serviciul pe care ei l-au oferit biroului meu.”

Alte două vehicule au fost măturate de pe drumuri din cauza apei rapide și mari din apropierea Beaver Creek, au spus autoritățile. Trei persoane au reușit să scape înotând până la țărm, a spus poliția.

UPDATE 02:48 Republicanii au câștigat un loc în Senat în Virginia de Vest

Republicanii au câștigat primul lor loc în Senat, după ce guvernatorul Jim Justice l-a învins pe candidatul democrat Glenn Elliott în Virginia de Vest, scrie Financial Times.

Justice va prelua un loc rămas vacant în urma pensionării lui Joe Manchin, care a părăsit Partidul Democrat la începutul acestui an pentru a deveni independent.

Republicanii trebuie să câștige un singur loc pentru a prelua controlul asupra camerei superioare a Congresului.

Democrații și aliații lor independenți se află în defensivă în 23 de state, în timp ce republicanii luptă pentru menținerea puterii în 11.

UPDATE 02:37 Acuzațiile de ingerință rusă sunt „calomnii răuvoitoare”, afirmă ambasada Rusiei în SUA

Ambasada Rusiei în SUA susține că acuzațiile privind interferența Rusiei în alegeri nu sunt altceva decât „calomnii malițioase”, potrivit unor relatări citate de Sky News.

„Toate insinuările privind ‘mașinațiunile rusești’ sunt calomnii răuvoitoare, inventate pentru a fi utilizate în lupta politică internă a Statelor Unite”, a declarat ambasada, citată de agenția rusă de știri de stat RIA.

FBI a declarat mai devreme în această seară că are „cunoștință de amenințări cu bombă la secțiile de votare din mai multe state, multe dintre acestea părând să provină din domenii de e-mail rusești”.

UPDATE 02:34 Trump câștigă în Virginia de Vest – proiecții CNN, Fox News și CBS, citată de BBC

În Virginia de Vest sunt în joc patru voturi electorale, notează CNN.

UPDATE 02:33 Două studente din Pennsylvania au stat la coadă timp de 6 ore pentru a vota

Potrivit CNN, Julia McKenna și Anna Seftenberg de la Lehigh University din Pennsylvania, care votau pentru prima dată, au așteptat șase ore pentru a vota marți.

Ele au spus că au ajuns la vot la Centrul de Arte Banana Factory în jurul orei 10 dimineața și nu au ajuns la urne decât în ​​jurul orei 16:00.

“Mă așteptam la maximum 2 ore” a spus McKenna. “A fost mult.”

Când CNN a contactat ofițerul pentru informații publice din districtul Northampton, Becky Bartlett, pentru a înțelege de ce cozile au fost atât de lungi, ea a spus că prezența la vot în acest an este mare. Oficialul a explicat, de asemenea, că unul dintre cele trei aparate de vot de la Centrul de Arte Banana Factory s-a stricat mai devreme în cursul zilei. Cu toate acestea, oficialii au adăugat încă trei – așa că în prezent există cinci aparate de vot în locație.

Bartlett a confirmat pe oricine care este la coadă să voteze la ora 20:00 va ajunge să voteze, în ciuda aglomerației.

UPDATE 02:40 Votul s-a încheiat în statul swing Carolina de Nord, și în statele Ohio și Virginia de Vest

UPDATE 02:30 Biden nu va participa la petrecerea din noaptea alegerilor organizată de Harris

Președintele Biden nu va participa la petrecerea de vizionare din noaptea alegerilor a vicepreședintelui Kamala Harris, potrivit relatărilor mass-media, citate de Fox News.

„În această seară, președintele și Prima Doamnă vor urmări rezultatele alegerilor la reședința Casei Albe împreună cu colaboratori de lungă durată și cu personalul de conducere al Casei Albe”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Washington Examiner. „Președintele va primi actualizări regulate cu privire la situația curselor din întreaga țară”.

Harris va urmări rezultatele de la universitatea sa, Howard University, din Washington D.C.

Biden a făcut o campanie limitată pentru Harris, dar a produs totuși câteva gafe stânjenitoare, inclusiv faptul că a părut să-i numească pe susținătorii fostului președinte Trump „gunoi” în timpul unui apel virtual de campanie în octombrie.

UPDATE 02:27 Marjorie Taylor Greene, realeasă în Congres

Republicana Marjorie Taylor Greene, considerată de stânga americană o radicală de dreapta, a câștigat cu ușurință un nou mandat în camera inferioară a Congresului de la Washington.

Ea l-a înfrânt pe democratul Shawn Harris, un general de armată în retragere, în cursa din districtul 14 din Georgia.

Rezultatul nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării în districtul rural care ocupă colțul cel mai de nord-vest al Georgiei, unde Trump a câștigat alegerile în 2020 cu peste 37 de puncte.

Analiștii cred că Greene, care și-a centrat cariera politică în jurul sprijinului său ferm pentru fostul președinte, a primit un impuls din faptul că Trump candidează din nou la Casa Albă.

UPDATE 02:24 Situația actuală ilustrată de Axios:

UPDATE 02:15 Pluralitatea alegătorilor din Georgia citează economia drept preocuparea principală

Aproximativ 4 din 10 alegători din Georgia consideră economia principala lor problemă, conform rezultatelor inițiale ale sondajului CNN realizat la ieșirea de la urne.

Mai puțin de 3 din 10 alegători din Georgia spun că starea democrației este problema lor principală, aproximativ 14% au afirmat că avortul și aproximativ 10% s-au referit la imigrație, cu mai puțin de 5% spunând politică externă. Acesta este un contrast cu națiunea în ansamblu, unde democrația este problema principală citată de alegători. (https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/nbc-news-exit-poll-voters-express-concern-democracy-economy-rcna178602)

O majoritate a alegătorilor din stat, aproape 6 din 10, declară că dezaprobă modul în care președintele Joe Biden se achită de sarcinile sale de lider al Americii, rezultat similar cu cele din alte anchete de opinie.

Alegătorii din Georgia sunt, de asemenea, divizați aproape egal dacă au mai multă încredere în vicepreședinta Kamala Harris sau în fostul președinte Donald Trump pentru a gestiona o criză.

UPDATE 02:09 Progresistul Bernie Sanders a fost reales în Senat

Independentul Bernie Sanders, un adevărat „icon” printre progresiști, a câștigat un al patrulea mandat reprezentând Vermont în Senatul SUA, relatează Associated Press, citată de The Guardian.

Congresmanul republican Jim Banks va fi următorul senator al statului Indiana, înlocuindu-l pe Mike Braun, care, potrivit AP, tocmai a fost ales guvernator al statului.

UPDATE 02:04 Harris câștigă în Vermont – proiecție CNN și CBS, citată de BBC

UPDATE 02:03 Trump câștigă în Indiana – proiecție CNN, CBS și Fox News

Era de așteptat ca acest stat să voteze pentru Trump, notează BBC.

În mare parte rurală și cu orientare republicană, Indiana are o zonă metropolitană majoră: Indianapolis, care găzduiește cursa auto Indy500 în fiecare an din 1911.

UPDATE 02:02 Proiecții CNN și Fox News: Trump câștigă în Kentucky

Fostul președinte Donald Trump va câștiga Kentucky, potrivit proiecțiilor CNN și Fox News.

Sunt opt voturi electorale în joc în Kentucky. Este nevoie de cel puțin 270 de voturi electorale pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2024.

Cine a câștigat în 2020: Trump a câștigat statul, iar președintele Joe Biden a câștigat alegerile generale.

UPDATE 02:00 Urnele se închid statul swing Georgia, precum și în statele Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Vermont și Virginia.

UPDATE 01:59 Guvernatorul republican al statului Vermont spune că a votat pentru Harris

Phil Scott, guvernatorul republican din Vermont, a declarat reporterilor din fața secției sale de votare că a votat pentru Harris în detrimentul lui Trump, candidatul partidului său la președinție, scrie Associated Press.

Scott a declarat că „nu a fost ușor să fii guvernator republican în funcție și să votezi împotriva candidatului partidului tău”, potrivit înregistrării video de la NBC 5. Dar Scott a spus că „a ajuns la concluzia că trebuie să pun țara mai presus de partid”.

Scott a votat pentru președintele Joe Biden în 2020.

UPDATE 01:54 Un bărbat din Pennsylvania, acuzat de amenințări online cu moartea la adresa lui Joe Biden și Hillary Clinton

Procurorii federali au acuzat un bărbat din Pennsylvania că a făcut amenințări online pentru uciderea președintelui Joe Biden și a lui Hillary Clinton, relatează CNN.

Bărbatul, Gregory Mitzel, ar fi postat amenințările la câteva ore după prima tentativă de asasinat împotriva lui Donald Trump. Într-o postare pe Facebook, în aceeași zi cu atentatul la viața lui Trump, Mitzel ar fi scris: „Hei, Hillary, ai ratat următorul (n.r. – glonț) care vine pentru tine și Joe”.

Într-o postare din ziua următoare, potrivit documentelor judiciare, Mitzel a scris: „Joe, vei fi doborât, tu și Hillary veți fi doborâți. Veți fi în vizor. Mulțumesc”. Iar în alta, el ar fi scris: „Următorul pas în acest proces trebuie să fie ca cineva să-i tragă un glonț în cap lui Joe Biden”.

Procurorii susțin, de asemenea, că Mitzel l-a amenințat cu moartea pe procurorul adjunct care se ocupa de ancheta privind amenințările sale la adresa lui Biden.

Mitzel se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv amenințarea cu moartea președintelui și amenințarea unui funcționar federal.

UPDATE 01:52 Ce știm despre controversa legată de documentele cu care pot vota americanii?

UPDATE 01:25 Aliații lui Trump îi îndeamnă pe bărbați să voteze

Aliații lui Trump au părut îngrijorați de prezența la vot în rândul bărbaților astăzi, îndemnându-i să voteze în timp ce ziua alegerilor se apropia de final, transmite Associated Press.

„Dacă știți bărbați care nu au votat, duceți-i la urne”, a postat pe X, la ora 17:58, Stephen Miller, un consilier de lungă durată al candidatului republican.

If you know any men who haven’t voted, get them to the polls.

Charlie Kirk, liderul grupului conservator Turning Point, părea îngrijorat mai devreme în cursul zilei. „Prezența la vot este mixtă și nu este acolo unde ne dorim”, a scris el pe X. ”Avem nevoie de mai mulți oameni care să voteze. Nu putem lăsa prezența la vot să se stabilizeze”.

La ora 16:11, el a dat o notă mai pozitivă: „Oamenii sosesc”, a postat el. „Prezența la vot este în creștere”.

UPDATE 01:24 Un judecător de la Curtea Superioară a comitatului Fulton din Georgia a aprobat prelungirea programului pentru cinci secții de votare din comitat, care au fost evacuate pentru scurt timp mai devreme astăzi din cauza unor amenințări false, relatează Washington Post. Secțiile de votare se vor închide la ora 19:00 în Georgia. Prelungirea variază de la 19:10 pentru o secție de votare din Fulton County la 19:45 pentru o alta.

UPDATE 01:09 Primele secții de votare din SUA s-au închis în statele Indiana și Kentucky, scrie BBC.

Este vorba despre secţii de votare din comitate mici, notează AP.

Următoarele secţii de votare urmează să fie închise în Florida, Georgia şi Virginia.

În Florida, secţii de votare au fost mutate din cauza unor uragane.

În urma unor ploi diluviene, care au afectat Missouri, alt stat a fost afectat de evenimente meteorologice.

În Florida, în comitatul Pinellas, 25 de secţii de votare au fost mutate, potrivit supervizorului alegerilor din acest comitat, din cauza din cauza uraganelor Helene şi Miltorn, care afectat Florida în ultimele săptămâni.

Zeci de mii de case şi de întreprinderi au fost inundate.

Voluntari i-au redirecţionat pe alegărtorii din acest comitat din Florida către secţii de votare temporare.

UPDATE 01:08 Milwaukee va verifica din nou 30.000 de buletine de vot prin corespondență „din prudență”

Milwaukee, Wisconsin, va verifica din nou aproximativ 30.000 de buletine de vot prin intermediul mașinilor de numărat „din prudență”, după ce a găsit dovezi că ușile mașinilor sale de numărat nu au fost închise corespunzător, a declarat purtătorul de cuvânt al orașului, Jeff Fleming, pentru CNN.

„Au avut loc discuții ample cu funcționarii electorali de aici, în consultare cu oamenii din Madison și cu avocații noștri, și au spus să ne asigurăm că nu există absolut niciun dubiu, așa că acea parte a procesului va fi refăcută”, a declarat Fleming.

Toate mașinile de numărat sunt puse la zero, iar buletinele de vot vor fi trecute din nou prin mașini, a spus el. Acest lucru ar putea adăuga câteva ore la procesul de numărare, potrivit lui Fleming, deși cea mai mare pierdere de timp în procesul de numărare este procesarea buletinelor de vot prin corespondență și a plicurilor acestora – care nu trebuie refăcută pentru niciunul dintre aceste buletine de vot.

Problema cu aparatele a fost cauzată de o eroare umană și „nu credem că au fost manipulate în vreun fel”, a spus Fleming.

„Nu dorim să existe întrebări cu privire la acuratețea rezultatelor”, a spus Fleming. „Așa că ne vom asigura că acestea sunt rulate corect.”

UPDATE 01:07 Peste 1.000 de clerici și credincioși de diferite credințe ajută la menținerea atmosferei pașnice la secțiile de votare din întreaga Americă de Election Day, potrivit NPR.

Faiths United to Save Democracy – o organizație nepartizană și multiconfesională – a desfășurat pastori, imami, rabini și preoți cunoscuți sub numele de “poll chaplains” și “peacekeepers” la secțiile de votare din 10 state: Carolina de Nord, Ohio, Pennsylvania, Georgia , Texas, Florida, Alabama, Arizona, Wisconsin și Michigan.

“Ceea ce ei ne-au spus este că prezența pastorilor hirotoniți, a imamilor, a rabinilor… a creat o prezență liniștitoare, o prezență morală. Lucru care spune că suntem aici,” a declarat Barbara Williams-Skinner, aflată la centrul de comandă din Washington D.C.

Clericii, care nu sunt plătiți, au fost instruiți “să detensioneze conflictul acolo unde îl văd” și să fie ca o “forță de menținere a păcii,” a adăugat ea.

“Ei creează un mediu care spune: Toți suntem americani aici. Cu toții avem dreptul să fim aici și suntem aici pentru a ne asigura că nimeni nu este intimidat sau amenințat,” a spus ea. “Nu ne interesează pentru ce candidat ești. Suntem aici pentru că credem că votul este sacru.”

Scopul clericilor nu este acela de “a evangheliza” sau de a predica oamenilor, a spus episcopul Vashti Murphy-McKenzie. Ei nu le spun oamenilor pe cine să voteze. “Suntem acolo doar pentru a oferi asistență și pentru a menține pacea,” a afirmat ea.

UPDATE 01:05 Un judecător a respins încercarea republicanilor de a bloca unele buletine de vot prin corespondenţă din Georgia

Un judecător din SUA a respins marţi o încercare a republicanilor de a bloca şapte comitate din Georgia, unul dintre statele decisive în alegerile prezidenţiale, să accepte unele buletine de vot prin corespondenţă şi i-a mustrat pe avocaţii partidului pentru ceea ce el a numit discriminare împotriva oponenţilor politici, transmite Reuters.

Comitetul Naţional Republican (RNC) a dat în judecată duminică cele şapte comitate la tribunalul federal din Savannah pentru că le-au permis alegătorilor să returneze buletinele de vot prin corespondenţă în weekend şi luni. Ei au spus că perioada de vot anticipat ar fi trebui să se încheie vineri şi au cerut instanţei să blocheze comitatele să accepte buletinele de vot.

Într-o audiere telefonică de marţi, judecătorul districtual Stan Baker a declarat că aceste comitate vizate de republicani au înclinat toate spre democraţi la alegerile anterioare.

„Nu aş face decât să invalidez voturile din comitatele selectate pe care reclamanţii le-au ales doar pe baza preferinţelor politice din trecut ale cetăţenilor din acele comitate”, a spus Baker, numit de fostul preşedinte republican Donald Trump, care este din nou candidatul prezidenţial al partidului său.

Baker a afirmat că republicanii i-au cerut să „încline balanţa acestor alegeri discriminându-i pe cetăţenii care sunt mai puţin susceptibili să voteze pentru candidatul lor”.

Georgia este unul dintre cele şapte state care ar putea decide rezultatul alegerilor dintre Trump şi adversara său democrată, vicepreşedinta Kamala Harris. Preşedintele Joe Biden a câştigat acest stat sudic în 2020, prima victorie democrată acolo din 1992.

„Georgia îşi face vocea auzită”, a declarat purtătorul de cuvânt al echipei de campanie a lui Harris, Charles Lutvak, într-o postare pe X.

Un purtător de cuvânt al RNC nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

UPDATE 01:03 Harris îi îndeamnă pe americanii din statul swing Carolina de Nord să iasă la vot

Candidata democrată la preşedinţie, vicepreşedinta în exerciţiu Kamala Harris îi îndeamnă marţi pe locuitorii statului North Carolina care nu au votat încă să iasă la vot, informează The Associated Press.

”Drumul către casa Albă trece prin North Carolina”, declară într-un interviu, la postul de radio Foxy 107.1 din Raleigh, candidata.

”Este o cursă strânsă. Suntem la egalitate, Fiecare vot cpntează”, subliniază ea.

Harris îi spune moderatoarei Karen Clark că are să sune la telefon, până la închderea secţilor de votare, pentru a obţine fiecare vot pe care-l poate obţine.

”Este vorba despre a da pagina şi a aduce o nouă generaţie de lideri ai Americii”, subliniază ea.

Kamala Harris a vizitat marţi un centru de apeluri telefonice al Comitetului Naţional Democrat (DNC), le-a mulţumit susţinătorilor care acţionează în favoarea sa şi a dat, la rândul său câteva telefoane.

”Asta reprezintă cu adevărat cel mai bine cine suntem noi”, le-a spus ea susţinătorilor săi care lucrează în centru.

Ea a primit un telefon şi s-a alărurat susţinătorilor săi din centru.

”Sunt bine”, i-a spus ea persoanei de la telefon. ”Ai votat?”

Persoana respectivă i-a răspuns, iar Harris i-a spus ”ai făcut-o? Mulţumesc”.

Centrul se află în sediul central al DNC, lângă dealul Capitoliului, în centrul capitalei americane.

Centre de apel funcţionează nonstop în perioada alegerilor, iar în ziua alegerilor ele se concentrează asupra persoanelor care nu au votat încă sau asupra unor alegători puţin dispuşi să voteze dar care pot fi determinaţi să se ducă să voteze cu ajutorul unui apel telefonic.

UPDATE 01:02 Actriţele Anne Hathaway, Julia Roberts şi Eva Longoria anunță că au votat pentru Harris

Actriţele Anne Hathaway, Julia Roberts şi Eva Longoria de la Hollywood se numără printre celebrităţile care au împărtăşit că au votat pentru Kamala Harris la alegerile din SUA, relatează DPA.

Postând pe Instagram marţi, Julia Roberts, vedeta din „Pretty Woman”, a distribuit o imagine cu ea purtând un tricou Potus (preşedintele Statelor Unite) cu un semn feminin şi un autocolant pe care scria: „Am votat”.

„Există un timp pentru speranţă, există un timp pentru a ne ruga şi există timp pentru a vota. Astăzi este acea zi”, a scris ea.

Julia Roberts şi-a exprimat şi anterior sprijinul pentru Kamala Harris, candidata democrată la preşedinţie, şi a participat la evenimente de campanie pentru aceasta.

Anne Hathaway, actriţă cunoscută, printre altele, din „Diavolul se îmbracă de la Prada”, a distribuit o imagine cu ea cu un autocolant de vot şi a scris: „Am votat ca şi cum jumătate din vieţile din această ţară ar depinde de asta, am votat pentru Kamala Harris”.

Ea a indicat printr-o imagine cu o selecţie de titluri că votează din cauza controversei din jurul avortului, pe care Kamala Harris l-a pus în centrul campaniei sale pentru Casa Albă.

Candidatul republican la preşedinţie, Donald Trump, a declarat anterior că interzicerea avortului de şase săptămâni în Florida a fost o greşeală, dar a criticat întreruperile de sarcină târzii şi şi-a asumat meritul pentru anularea deciziei din dosarul Roe vs. Wade de către Curtea Supremă din SUA. Hotărârea din 2022 le-a permis statelor să decidă legile privind avortul.

Lady Gaga, care a cântat luni la un miting pentru Harris, a confirmat, de asemenea, că şi-a completat buletinul de vot.

Eva Longoria, Reese Witherspoon, Blake Lively şi soţul ei Ryan Reynolds, Jennifer Aniston, Katy Perry şi Michelle Pfeiffer se numără, de asemenea, printre celebrităţile care au indicat că au votat.

Pe Instagram, Eva Longoria a împărtăşit sfaturi pentru ziua votului şi a scris: „Votul tău este vocea ta!”.

Cântăreaţa Lizzo, care a postat o imagine cu ea pe Instagram participând la un eveniment de campanie pentru Kamala Harris, a scris: „Astăzi este ziua! Să câştigăm”.

UPDATE 01:00 Un bărbat, arestat în Michigan după ce a trimis la FBI un mesaj în care ameninţă cu un atac în cazul în care Trump obţine o victorie în alegeri / El viza ”mizeria de creştini conservatori”

Un bărbat, Isaac Sissel, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat marţi în statul Michigan, acuzat de faptul că a ameninţat să comită un atac violent în cazul în care fostul preşedinte republican obţine o victorie în alegeri, scrie CNN.

Procuratura îl acuză de faptul că a trimis un mesaj de ameninţare la Centrul Naţional de Operaţiuni împotriva Ameninţării al poliţiei federale (FBI), în West Virginia.

”Voi comite un atac împotriva mizeriei de creştini conservatori în cazul în care Trump învonge în alegeri”, se arată în mesaj.

”Am (o puşcă de asalt de tip) AR15 furată şi o ţintă pe care refuz să o numesc, astfel încât să scap nepedepsit în planurile mele”, se arată în mesaj.

”În lipsa unei anumite victime şi a posibilităţii de a găsi locul în care ascund puşca, FBI nu poate face nimic până nu comit atacul”, se mai arată în acest mesaj.

Isaac Sissel urma să compară în prima înfăţişare într-un tribunal federal marţi.

UPDATE 00:58 Guvernatorul statului Minnesota Tim Walz, partenerul de cursă al candidatei democrate la preşedinţie Kamala Harris, apreciază că fostul preşedinte republican Donald Trump ”probabil” îşi va recunoaşte înfrângerea în cazul în care este învins de către vicepreşedinta americană şi îşi reiterează încrederea în securitatea sistemelor electorale americane, relatează CNN.

Tim Walz s-a angajat de asemenea ”să dea mâna şi să lucreze cu învingătorul”, în cazul în care este înfrântă Harris.

Întrebat de presă, înainte să se îmbarce în avion, în Pennsylvania, către Washington, dacă crede că Trump îşi va recunoaşte înfrângerea, în cazul în care este învins, guvernatorul a răspuns că el crede că acesta îşi va recunoaşte înfrângerea, dacă ”istoria este…vreun indiciu”.

Trump şi republicanii care-l susţin au anunţat în mai multe rânduri că vor recunoaşte rezultatul alegerilor prezidenţiale dacă nu există probe ale unor fraude.

Miliardarul a făcut acuzaţii false cu privire la o fraudă electorală generalizată în alegerile prezidenţiale din 2020, pe care le-a folosit ca pretext pentru a răsturna rezultatul alegerilor.

Walz a oferit indicii despre felul în care prevede să urmărească rezultatul alegerilor după închiderea secţiilor de votare.

El a anunţat că nu va urmări îndeaproape numărarea voturilor în anumite regiuni sau în rândul anumitor grupuri demografice, ci se va consulta cu membrii echipei sale care fac acest lucru şi urmăresc acoperirea alegerilor la televiziuni.

El a anunţat că plănuieşte să facă jogging după ce soseşte la Washington.

Tim Walz a anunţat că nu a discutat cu Kamala harris în ultimele 24 de ore, însă i-a lăudat declaraţiile pe care le-a făcut luni, la ultimul său miting de campanie, la Philadelphia.

UPDATE 00:56 ANALIZĂ Pe cine vrea Putin la Casa Albă?

UPDATE 00:33 Trump acuză „fraude masive” în Philadelphia / Poliția spune că nu știe la ce se referă republicanul

Departamentul de Poliție din Philadelphia a declarat pentru CNN că nu știe la ce se referea Trump într-o postare pe Truth Social în care pretindea „fraude masive” și nu era la curent cu nicio problemă legată de vot care să necesite un răspuns din partea forțelor de ordine, notează CNN.

„O mulțime de discuții despre FRAUDE masive în Philadelphia. Vin forțele de ordine!!!” a postat Trump pe Truth Social marți, în jurul orei 16:40 ET.

Trump a făcut ani de zile afirmații nefondate cu privire la fraudarea alegerilor în Philadelphia. El a repetat astfel de afirmații la începutul acestei toamne, spunând la un eveniment din Pennsylvania în septembrie, fără detalii, că „ei trișează în acest stat, în special în Philadelphia”.

UPDATE 00:38 Prezență ridicată a portoricanilor la vot în Philadelphia, un avantaj pentru Harris

Campania lui Harris a declarat marți seară că se observă o prezență ridicată a portoricanilor la vot în Philadelphia, informează Reuters.

La prânz, cele trei circumscripții care conțin cea mai mare concentrație de alegători portoricani înregistrați în oraș se aflau deja la 79% din prezența totală la vot pentru 2020, a declarat campania.

Peste 300.000 de portoricani sunt eligibili să voteze în Pennsylvania, iar campania lui Harris mizează pe ei pentru a câștiga statul.

UPDATE 00:35 Democrația în topul alegătorilor Harris, în timp ce economia conduce în topul alegătorilor Trump – exit poll

În timp ce starea democrației și economia au fost principala problemă pentru toți alegătorii – este o imagine diferită atunci când ne uităm la susținătorii lui Trump și Harris, remarcă BBC.

Printre cei care au votat pentru Kamala Harris:

Printre votanții lui Donald Trump:

UPDATE 00:33 WSJ: Hackeri legați de serviciile secrete chineze au spionat telefoanele unor oficiali americani din domeniul securității naționale / Amploarea intruziunii, fără precedent

UPDATE 00:20 Majoritatea votanților la alegerile prezidențiale spun că democrația din SUA este amenințată, arată sondajele la ieșirea de la urne

Aproape trei sferturi dintre votanții la alegerile prezidențiale de marți cred că democrația americană este amenințată, potrivit datelor sondajelor naționale la ieșirea de la urne realizate de Edison Research, reflectând anxietatea profundă cu care se confruntă națiunea după o campanie controversată între democrata Kamala Harris și republicanul Donald Trump, potrivit Reuters.

Democrația și economia s-au clasat de departe ca fiind cele mai importante probleme pentru alegători, urmate de avort și imigrație, arată datele. Sondajul a arătat că 73% dintre alegători cred că democrația este în pericol, față de doar 25% care au afirmat că este sigură.

Cifrele reflectă doar o parte din zecile de milioane de persoane care au votat, atât înainte, cât și în ziua alegerilor, iar rezultatele preliminare pot suferi modificări pe parcursul nopții, pe măsură ce mai multe persoane sunt intervievate.

Cei doi rivali se îndreptau spre un final incert după o campanie amețitoare, în timp ce milioane de alegători americani așteptau marți la cozi calme și ordonate pentru a alege între două viziuni extrem de diferite pentru țară.

Sondajele la ieșirea de la urne pot evolua considerabil pe parcursul nopții.

UPDATE 00:15 Asistenții lui Harris se așteaptă ca Trump să revendice victoria înainte de proiectarea unui câștigător

Asistenții vicepreședintelui Kamala Harris se așteaptă și s-au pregătit pentru posibilitatea ca Donald Trump să încerce să declare prematur victoria, relatează CNN.

Ei au elaborat opțiuni de răspuns, dar ceea ce vor face în cele din urmă va depinde de modul și momentul în care va acționa fostul președinte. Un lucru pe care doi consilieri ai lui Harris l-au declarat pentru CNN este că nu vor permite ca afirmațiile lui Trump să rămână fără răspuns. Campania intenționează să fie „foarte agresivă” în această privință, a declarat un consilier pentru CNN.

Harris este pregătită să vorbească în seara aceasta și, începând de ieri, se aștepta ca ea să facă unele remarci indiferent dacă rezultatul cursei era cunoscut sau nu. Dar asistenții au avertizat că aceste planuri s-ar putea schimba.

UPDATE 00:09 Exit Poll NBC News: Alegătorii numesc democrația și economia drept principalele preocupări

Conform primelor rezultate ale sondajului NBC News Exit Poll, starea democrației și economia au fost, în mare măsură, principalele preocupări ale alegătorilor care au votat în alegerile prezidențiale.

Democrația a fost clasată pe primul loc de către alegători, 35% dintre aceștia afirmând că a fost problema care a contat cel mai mult în decizia de a vota pentru președinte, urmată de economie cu 31%. Alegătorii au plasat avortul (14%) și imigrația (11%) pe următoarele locuri ca importanță, în timp ce doar 4% au menționat politica externă.

Atât bărbații, cât și femeile au plasat democrația și economia în topul preocupărilor lor. Dar femeile au fost mai predispuse decât bărbații să acorde prioritate avortului: 19% dintre femei l-au numit drept cea mai importantă problemă, comparativ cu doar 8% dintre bărbați.

Susținătorii lui Harris și ai lui Trump au fost puternic divizați în ceea ce privește problemele care îi preocupă cel mai mult. Jumătate dintre votanții lui Harris au numit starea democrației drept principala lor prioritate, urmată de avort și economie. În schimb, majoritatea susținătorilor lui Trump au afirmat că economia este principala lor preocupare, urmată de imigrație și democrație.

UPDATE 00:05 Piețele de predicție electorală îl favorizează pe Trump

Cursa prezidențială din SUA din 2024 a fost istoric de strânsă, iar sondajele – și modelele de predicție bazate pe sondaje – au arătat timp de luni de zile că cursa se apropie de 50-50.

Însă piețele de predicții nu au fost întotdeauna de acord, acordându-i adesea un ușor avantaj lui Donald Trump, uneori de peste 60%, remarcă Financial Times.

Aceste piețe au avut un moment de glorie în acest ciclu, cu debutul unei mari piețe politice comerciale în SUA și un volum de miliarde de dolari pe o piață separată bazată pe criptografie.

Începând de marți dimineață, modelele bazate pe sondaje indicau o medie de 47% pentru Trump, în timp ce piețele indicau o medie de 58%.

Unele creșteri ale prețului lui Trump în ultimele săptămâni au fost determinate de un singur trader cu poziții supradimensionate, potrivit datelor analizate de FT. Comerciantul a susținut că este francez și nu are „nicio preferință politică”.

Piețele au fost deosebit de volatile în ultimele două zile. Acestea au crescut pentru Harris în urma unui sondaj neașteptat de pozitiv în Iowa în acest weekend, dar apoi au crescut din nou pentru Trump în ziua următoare.

UPDATE 23:58 Comisia electorală din Carolina de Nord prelungește votarea la 2 secții de votare

Consiliul electoral din Carolina de Nord a ținut o ședință de urgență și a aprobat o jumătate de oră suplimentară de vot la două secții de votare care ar fi fost temporar indisponibile pentru alegători mai devreme marți, după aparente probleme tehnice, relatează CNN.

Două secții de votare separate – una în comitatul Burke, în regiunea de vest a statului, și una în comitatul Wilson, la est de Raleigh – se vor închide marți la ora 20:00, ora Europei de Est.

O secție de votare din comitatul Wilson a avut unele „probleme cu imprimanta, ceea ce a făcut ca alegătorii să nu poată vota timp de aproximativ o oră”, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei electorale de stat, Patrick Gannon.

O problemă cu un laptop din comitatul Burke a contribuit la întârzierea unei secții de votare marți dimineață, a declarat Kenny Rhyne, directorul electoral local.

UPDATE 23:56 De când hotărârea Roe v. Wade a fost anulată de Curtea Supremă în 2022, drepturile la avort au fost un subiect care a scos alegătorii la urne. Alegătorii din 10 state vor avea astăzi un cuvânt de spus pe această temă, alegătorii din Nebraska luând în considerare două măsuri opuse privind avortul, informează New York Times.

UPDATE 23:53 Directorul general al JPMorgan le cere americanilor să găsească un teren comun

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a emis marți o declarație în care le cere americanilor să găsească un teren comun, în timp ce națiunea încheie alegerile prezidențiale cu multe diviziuni, scrie Reuters.

UPDATE 23:45 Elon Musk votează în Texas

Elon Musk, cel mai puternic susținător al lui Donald Trump, și-a exprimat marți votul în Texas. Miliardarul CEO al SpaceX și Tesla a scris pe Twitter: „Tocmai am votat în Cameron County, Texas, unde se află Starbase!” Starbase este sediul SpaceX, situat lângă Hawthorne, Texas, un oraș rural la nord de Houston, notează The Guardian.

Mai devreme în cursul zilei, New York Times a raportat că Musk va petrece seara alegerilor cu Donald Trump la Mar-a-Lago.

UPDATE 23:43 Îngrijorare cu privire la buletinele de vot respinse în Nevada, potrivit presei americane

Secretarul de stat din Nevada și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul de buletine de vot respinse din cauza unei neconcordanțe de semnături în comitatele Clark și Washoe, relatează presa americană, citată de BBC.

Semnătura de pe plicul buletinului de vot prin corespondență al unui alegător din Nevada este comparată cu semnătura din baza de date a alegătorilor. Orice neconcordanță între semnături trebuie să fie „remediată” – sau verificată – de către alegător.

The New York Times relatează că peste 11.300 de buletine de vot au fost identificate de stat noaptea trecută ca având nevoie de remediere în Clark County și peste 1.800 în Washoe County.

CNN raportează că secretarul de stat, Francisco Aguilar, a trimis mesaje text alegătorilor care trebuie să își verifice semnăturile înainte ca buletinele lor de vot să poată fi numărate.

Ambele surse afirmă că există o tendință ca alegătorii tineri să nu aibă semnături corespunzătoare.

Termenul limită pentru acest proces este 12 noiembrie.

UPDATE 23:39 Aproape 86 de milioane de americani și-au exprimat deja opțiunile de vot de când a început votul anticipat la nivel național în SUA.

Potrivit datelor prezentate de Election Lab de la University of Florida, circa 85,90 de milioane de persoane au votat anticipat până acum în Statele Unite, peste 46,74 milioane de americani votând personal, în timp ce alte 39,38 milioane de alegători au returnat un buletin de vot prin corespondență.

Peste 67,40 milioane de buletine de vot prin corespondență au fost solicitate de americani pentru acest ciclu electoral, potrivit Election Lab.

Newsweek a scris recent că votul anticipat este disponibil într-o anumită formă în 47 de state americane și Districtul Columbia. Alabama și Mississippi sunt singurele state fără vot anticipat universal, unde alegătorii au nevoie de un motiv aprobat pentru a vota anticipat.

La alegerile din 2020, 70% dintre alegători au folosit metode alternative la votul în persoană în ziua alegerilor, o creștere importantă față de cele 40 de procente din 2016. Creșterea numărului de votanți cu anticipație a urmat extinderii temporare a opțiunilor de vot la care au recurs multe state în contextul pandemiei de COVID-19.

Astfel, la alegerile din urmă cu patru ani s-a înregistrat cea mai mare prezență la vot din ultimii 120 de ani – aproximativ două treimi din cei aproximativ 155 de milioane de americani care au votat în 2020 au făcut-o înainte de ziua alegerilor. În 2016, aproximativ 47 de milioane de americani au votat mai devreme de ziua alegerilor.

Aproximativ 244 de milioane de americani sunt eligibili să voteze la alegerile din 2024. Această estimare include toți cetățenii americani cu vârsta de 18 ani și mai mult, deși nu toți sunt înregistrați sau vor vota.

Dacă prezența la vot va fi la fel de mare ca în 2020, analiștii estimează că peste 162 de milioane de americani vot vota în 2024.

UPDATE 23:38 Prezența la vot în Philadelphia este „extrem de ridicată”, afirmă un oficial

Prezența la vot în Philadelphia a fost „extrem de ridicată” în ziua alegerilor, a declarat președintele Partidului Democrat local, Bob Brady, pentru Fox News.

„Începând cu ora 15:30 suntem la 60% prezență la vot cu mai mult de patru ore rămase. În 2020 vom atinge o prezență la vot de 65% în Philadelphia”, a declarat Brady, un fost congresman. „Credem că vom ajunge la 70% – sperăm la o prezență la vot de 80%”.

„Prezența la vot în Philadelphia este extrem de ridicată”, a adăugat el. „Preconizăm o prezență foarte mare la vot – mult mai mare decât în 2020. Numărul afro-americanilor este ridicat – o mulțime de femei. Votul portoricanilor este, de asemenea, extrem de ridicat. Sperăm să ajungem la cifrele lui Obama”.

UPDATE 23:35 Co-fondatorul mișcării pro-palestiniene Uncommitted spune că va vota pentru Harris

Co-fondatorul Mișcării Naționale Uncommitted a împărtășit marți că va vota pentru vicepreședintele Kamala Harris, deoarece grupul – care a decis în cele din urmă să nu sprijine candidatul democrat – a avertizat împotriva fostului președinte Donald Trump, scrie CNN.

„Acesta este un moment în care trebuie să ne uităm foarte clar la ceea ce Donald Trump a planificat pentru comunitățile noastre și pentru americanii arabi și musulmani în special”, a declarat Abbas Alawieh pentru MSNBC, adăugând că, în calitate de fost angajat al Congresului care a fost la Capitoliul SUA la 6 ianuarie 2021, el «nu este străin de tipul de violență și violență politică pe care Donald Trump intenționează să o promoveze în țara noastră».

Alawieh a adăugat în clipul partajat pe pagina X a grupului că, deși va vota pentru Harris, speră ca o „coaliție” de alegători, inclusiv cei care au votat pentru Harris, să pună presiune pe „următoarea administrație pentru a se rupe de politica de a trimite – de a trimite necondiționat arme și finanțare armatei israeliene”.

El a continuat: „De luni de zile, comunitatea arabo-americană și musulmană americană oscilează între a se confrunta cu durerea noastră, a se confrunta cu faptul că atât de mulți dintre membrii familiilor noastre sunt acolo, trăind sub bombele pe care guvernul nostru american le trimite lui Benjamin Netanhyahu, încercând în același timp să facă un lucru inteligent din punct de vedere politic.”

Context: Campania lui Harris a avut probleme cu alegătorii arabi și musulmani americani, care reprezintă un bloc de vot esențial, în special în statul Michigan, din cauza modului în care administrația Biden-Harris a gestionat războiul Israel-Hamas.

În campania electorală, Harris a fost adesea întreruptă de protestatari pro-palestinieni, care au avertizat că furia față de sprijinul SUA pentru Israel ar putea reduce participarea democraților.

Luna trecută, Harris s-a întâlnit cu liderii arabo-americani din Michigan, unde participanții au încurajat-o să se distanțeze de abordarea lui Biden față de conflict. Vicepreședintele a rezistat în mare măsură descrierii modului în care ea ar putea aborda conflictul în mod diferit.

UPDATE 23:11 Georgia este pe cale să înregistreze o prezență la vot mai mare decât în 2020

Georgia este pe cale să înregistreze o prezență la vot mai mare decât în 2020, când Joe Biden a câștigat la limită statul, relatează Financial Times.

Aproximativ 700.000 de persoane au votat deja până marți la ora 14:30, a declarat principalul oficial electoral al statului, ceea ce ridică numărul estimat de alegători la 1,2 milioane.

Mai mult de 4 milioane de georgieni au votat deja în timpul perioadei de vot anticipat din stat, un număr care a depășit, de asemenea, totalul de acum patru ani, care a fost puțin sub 5 milioane.

O mare parte din zonele rurale ale Georgiei sunt bastioane republicane, iar democrații speră la o prezență ridicată la vot în zonele metropolitane și în jurul acestora, precum Atlanta și Savannah.

UPDATE 23:06 Harris, apariție surpriză la sediul Comitetului Național Democrat

Kamala Harris a trecut pe la sediul Comitetului Național Democrat din D.C. și s-a alăturat efortului de phone-banking, scrie New York Times.

„Jennifer, bună. Sunt Kamala Harris”, i-a spus vicepreședintele unei femei la celălalt capăt al firului, în timp ce reporterii priveau. „Ai votat deja?”

„Doamne, pot să votez acum?”, a răspuns femeia. Mai târziu, Harris a vorbit cu fiica de 8 ani a femeii și a glumit: „Abia aștept să mai crești 10 ani”.

UPDATE 23:04 Contextul pe scurt:

UPDATE 22:48 Instanțele prelungesc votul în câteva secții de votare din Georgia și Pennsylvania

Un judecător din Cobb County, Georgia, a ordonat ca două secții de votare din Marietta și Kell să rămână deschise până la ora 19:20 ET, după ce aceste secții au întârziat să se deschidă marți dimineață, transmite Fox News.

În plus, un judecător din Pennsylvania a ordonat ca programul secțiilor de votare din districtul Laflin să fie prelungit până la ora 21:30, după ce secțiile de votare s-au deschis cu întârziere și unii alegători nu au putut vota mai devreme.

Postul local de știri WNEP a relatat că judecătorul electoral nu a fost prezent la sediul din Laflin când urnele trebuiau să se deschidă la ora 7:30. Primele buletine de vot au fost exprimate abia la ora 8:30. Unii alegători au declarat că au așteptat la coadă aproape două ore înainte de a putea vota.

Atât Georgia, cât și Pennsylvania sunt două state-cheie în alegerile prezidențiale din 2024, considerate de campaniile fostului președinte Trump și, respectiv, a vicepreședintelui Kamala Harris ca fiind „must-win”.

UPDATE 22:41 Vicepreședintele Kamala Harris își va petrece seara alegerilor la Universitatea Howard din Washington D.C.

Planurilevicepreședintelui Kamala Harris pentru această seară, seara alegerilor prezidențiale din 2024, includ o întoarcere la alma mater, Universitatea Howard din Washington, D.C, notează Fox News.

Harris și-a obținut licența în științe politice și economie la această universitate privată, în mod istoric cu studenți de culoare.

Fostul președinte Donald Trump și Harris și-au petrecut noaptea de luni spre marți adunându-se în state swing pentru o ultimă încercare de a atrage alegătorii americani.

Harris și-a încheiat opririle de campanie în Scranton și Reading, ambele în Pennsylvania, în timp ce Trump a făcut o ultimă ofertă poporului american în Carolina de Nord și Pennsylvania, înainte de a se îndrepta spre Grand Rapids, Michigan.

În această seară, președintele și prima doamnă vor urmări rezultatele alegerilor în reședința Casei Albe, alături de colaboratori de lungă durată și de personalul superior al Casei Albe, potrivit unui oficial al Casei Albe. Președintele va primi în mod regulat informații actualizate cu privire la situația alegerilor din întreaga țară.

UPDATE 22:39 Google lucrează pentru a repara o interogare de căutare defectuoasă care a returnat rezultate diferite pentru Harris și Trump

Google a declarat că lucrează pentru a remedia o eroare care a produs rezultate de căutare diferite pentru „unde pot vota pentru Harris” și „unde pot vota pentru Trump”.

Rezultatele pentru căutarea cu Kamala Harris au afișat o fereastră pentru a-i ajuta pe cei care caută să găsească o secție de votare, dar căutarea cu Donald Trump a afișat doar articole de știri și nicio hartă.

Problema a fost evidențiată într-o postare X distribuită de proprietarul Elon Musk marți după-amiază, care a adunat rapid peste 4,5 milioane de vizualizări.

Contul oficial X al Google a răspuns spunând: „Panoul «unde să votezi» se declanșează pentru unele căutări specifice (deoarece) Harris este și numele unui comitat din (Texas). Se întâmplă și pentru „Vance” (deoarece) este, de asemenea, numele unui comitat.” Compania a declarat că lucrează la o remediere.

Google a adăugat: „Foarte puțini oameni caută, de fapt, locuri de votare în acest fel.”

UPDATE 22:36 Oficialii din 2 state în curs de votare se așteaptă ca rezultatele să apară mai repede decât în 2020

Oficialii din statele swing Pennsylvania și Michigan spun că rezultatele alegerilor de marți se așteaptă să fie numărate mai repede decât au fost în timpul alegerilor din 2020, scrie CNN.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a prezis că numărarea voturilor în statul Keystone nu va dura la fel de mult ca în timpul ultimelor alegeri prezidențiale, când numărarea voturilor – și declararea alegerilor – s-a prelungit până în sâmbăta de după ziua alegerilor.

Shapiro a declarat că în acest an au fost solicitate cu aproximativ 1 milion mai puține buletine de vot prin corespondență decât în timpul pandemiei Covid-19. Guvernatorul a declarat că acest lucru, combinat cu o schimbare în alegeri de stat că legea cere ca voturile să fie numărate fără oprire, îl face încrezător că rezultatele în statul swing va fi livrat cât mai repede posibil.

„Toate acestea împreună ar trebui să accelereze numărătoarea”, a spus Shapiro.

Între timp, în Michigan, secretarul de stat Jocelyn Benson a declarat pentru CNN că alegătorii sunt pe cale să atingă cea mai mare prezență la vot înregistrată vreodată în acest stat. Întrebată de Erin Burnett de la CNN dacă statul va proiecta un câștigător marți seara, Benson a declarat că „cel mai mare factor determinant va fi gradul de apropiere al cursei”.

Detroit a indicat că va finaliza numărarea voturilor până marți la miezul nopții, iar oficialii statului vor avea o actualizare mai bună în jurul orei 21.00 ET, a declarat secretarul de stat.

„Așteptați-vă la rezultate mai devreme decât în 2020, care a fost miercuri la prânz”, a declarat Benson.

UPDATE 22:29 Secție de vot din statul swing Georgia evacuată, apoi redeschisă din cauza unei amenințări cu bombă

O locație de vot care găzduiește două secții de votare din comitatul Gwinnett, Georgia, a fost evacuată astăzi timp de aproximativ o oră din cauza a ceea ce poliția numește o amenințare cu bombă, relatează CNN.

Mountain Park Aquatic Center, care găzduiește două dintre cele 156 de secții de votare din comitat, a fost evacuat la ora 12:44 p.m. ET, potrivit Departamentului de Poliție al comitatului Gwinnett.

„După ce am vorbit cu angajații și lucrătorii de votare, nu a fost observată nicio activitate suspectă și locația a fost redeschisă”, au afirmat oficialii poliției într-o declarație pentru CNN.

O echipă CNN a observat o activitate normală la centru, care este acum redeschis. Alegătorii cu care CNN a vorbit și care votează în prezent nu știau nimic despre incidentul anterior.

Sammy Baker, președintele GOP din comitatul Gwinnett, a declarat pentru CNN că a fost martor la intrarea câinilor polițiști care detectează bombe în clădire. El a spus că instalația a fost închisă pentru „aproximativ o oră”.

UPDATE 22:21 Harris și Trump se luptă pentru cele 270 de voturi în Colegiul Electoral care le-ar putea asigura mandatul la Casa Albă.

UPDATE 22:11 Publicația The Times explică importanța crucială a statului Pennsylvania în alegerile prezidențiale din SUA.

Citește și:

UPDATE 22:08 Cele 13 districte de care atârnă cursa pentru Casa Albă

UPDATE 21:50 Astronauții americani au votat în alegerile din SUA de pe Stația Spațială Internațională

Astronauții Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague și Don Pettit au distribuit o fotografie cu ei după ce au votat la alegeri de pe Stația Spațială Internațională, potrivit publicației americane Newsweek.

„Nu contează dacă stați jos, în picioare sau plutiți – ceea ce contează este că votați!”, a scris Hague alături de fotografia în care cei patru plutesc în spațiu, arătându-și șosetele roșii, albe și albastre pe care scrie „proud to be American”.

Astronauții s-au numărat printre cei 1,2 milioane de americani care au votat anticipat în Harris County.



UPDATE 21:46 FBI afirmă că amenințările false cu bombă la unele secții de votare par de origine rusă

FBI a declarat marți că au fost făcute amenințări false cu bombă la secțiile de votare din mai multe state, multe dintre acestea părând să provină din domenii de e-mail rusești, potrivit agenției Reuters.

„Niciuna dintre amenințări nu a fost considerată credibilă până în prezent”, a afirmat FBI într-o declarație.

UPDATE 20:28 Bărbat care avea asupra sa un pistol de semnalizare, arestat la Capitoliu, în Washington DC

Poliția Capitoliului SUA a anunțat că tocmai a arestat un bărbat care „mirosea a combustibil” și avea un „pistol de semnalizare” asupra sa la centrul de vizitare a Capitoliului din Washington DC, scrie BBC.

Într-o postare pe X, poliția spune că bărbatul a fost oprit în timpul procesului de control la centru.

„Bărbatul mirosea a combustibil, avea o torță și un pistol de semnalizare”, se arată în postare. Vizitele publice au fost anulate.

Capitoliul SUA este sediul Congresului, brațul legislativ al guvernului federal.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun.

The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024