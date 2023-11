LIVE Israelul a trimit nave cu rachete în Marea Roșie / Punctul de trecere a frontierei Rafah, deschis miercuri / Circa 500 de persoane ar putea fi lăsate să iasă din Gaza / Pe lista publicată de autoritățile din Gaza nu se află niciun român / Primele ambulanțe cu răniți din fâșie au intrat în Egipt

Ora 13:36 Numărul palestinienilor uciși în Gaza a crescut la 8.796, a anunțat Ministerul Sănătății condus de Hamas, informează Sky News.

Printre morți se numără 3.648 de copii, a susținut autoritatea locală.

Cifra este în creștere față de cele 8.525 de decese raportate ieri de minister.

Ora 13:33 Israelul a trimis nave cu rachete în Marea Roșie, după atacurile rebelilor Houthi din Yemen

Ieri, gruparea rebelă Houthi din Yemen – la sute de kilometri la sud de Israel – a declarat că a atacat Israelul de trei ori cu rachete și drone și că va face acest lucru din nou, potrivit BBC.

Acum, armata israeliană spune că navele sale cu rachete au fost trimise ieri în Marea Roșie pentru a „întări efortul de apărare în zonă”.

În primele ore ale zilei de miercuri, IDF a declarat că a „interceptat o amenințare aeriană” în Marea Roșie, la sud de orașul Eilat, situat în sudul Israelului.

Ora 13:30 Tunelurile prăbușite au fost parțial responsabile pentru amploarea distrugerilor provocate de atacul de marți asupra taberei de refugiați Jabalya din Gaza, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), relatează CNN.

Contraamiralul Daniel Hagari a declarat că comandantul Hamas Ibrahim Biari, care a fost ținta atacului, se afla într-o „zonă subterană situată în interiorul clădirilor dintr-o tabără civilă de refugiați”.

Hamas a susținut că a construit sute de kilometri de tuneluri pe sub Gaza, pe care le-a folosit pentru a introduce ilegal bunuri din Egipt și pentru a lansa atacuri în Israel.

Lovirea lui a provocat prăbușirea clădirii și a unei infrastructuri subterane de tuneluri care se aflau dedesubt și care a prăbușit alte clădiri, a declarat Hagari.

Supraviețuitori și martori oculari au vorbit despre scene apocaliptice în urma loviturii, care a provocat un crater uriaș în mijlocul taberei aglomerate.

IDF a declarat că l-a ucis pe Biari în timpul loviturii. Hagari l-a descris pe Biari ca fiind „responsabil pentru o zonă semnificativă din care teroriștii au pornit să masacreze pe 7 octombrie”.

Un purtător de cuvânt al Hamas a negat că Biari se afla acolo și a numit lovitura israeliană o „crimă odioasă împotriva civililor, copiilor și femeilor în siguranță din tabăra Jabalya”.

Dr. Atef Al Kahlout, directorul spitalului indonezian din Gaza, a declarat marți pentru CNN că atacul a provocat sute de victime, atât morți cât și răniți. „Mulți sunt încă sub dărâmături”, a adăugat el.

A doua lovitură: Hagari a oferit, de asemenea, mai multe detalii despre o a doua lovitură israeliană efectuată în cursul nopții asupra taberei Jabalya.

„Teroriștii au tras asupra forțelor noastre în câmp”, a spus el. „Teroriștii Hamas folosesc această clădire, la fel ca multe alte locuri, ca adăpost. Acest caz se referă la o varietate de clădiri rezidențiale civile în apropierea unei școli, a unui centru medical și a unor birouri guvernamentale. Luptătorii noștri au dirijat un avion din aer care a atacat amenințarea și i-a distrus pe teroriști.”

Comentariile lui Hagari au venit în urma afirmațiilor locotenent-colonelului Richard Hecht, un alt purtător de cuvânt al FDI, care a acuzat marți Hamas că „se ascunde, așa cum face, în spatele civililor”.

Ora 13:11 Netanyahu: Israelul va continua misiunea în Gaza „până la victorie”

Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că va urma un război „dur” și „lung”, după ce mai mulți soldați ai IDF au fost uciși în timpul luptelor din nordul Gaza, potrivit The Guardian.

Într-o înregistrare video postată pe X, premierul israelian a vorbit despre „pierderi dureroase”.

„Întreaga națiune a Israelului vă îmbrățișează pe voi, familiile, din adâncul inimilor noastre”, a spus el, adăugând că Israelul își va continua misiunea „până la victorie”.

Ora 12:39 Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că salută decizia Egiptului de a accepta pentru tratament o parte din răniții și bolnavii din Gaza, potrivit Sky News.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că OMS a colaborat cu ministerul egiptean al sănătății pentru a planifica evacuările medicale.

„Atenția nu trebuie să fie deturnată de la nevoile mult mai mari ale miilor de pacienți din Gaza, mulți dintre ei extrem de fragili, care nu pot fi mutați”, a spus el într-o postare pe X.

Ora 12.12: Autoritatea Generală pentru Puncte de Trecere și Frontiere din Gaza a publicat o listă cu sute de nume ale cetățenilor străini cărora ar trebui să li se permită să plece miercuri prin punctul de trecere Rafah.

Lista cuprinde în principal iordanieni, dar printre alte naționalități se numără austrieci, japonezi, bulgari, indonezieni și australieni. Pe listă se află și doi britanici, incluși într-o secțiune separată pentru lucrătorii ONG-urilor, relatează BBC.

Potrivit listei publicată de Al Jazeera, pe aceasta nu se regăsește niciun cetățean român.

Ora 12.04: Punctul de trecere de la Rafah va fi deschis pentru „perioade controlate și limitate de timp” pentru a permite ieșirea din Gaza a unor „grupuri specifice” de străini și persoane grav rănite, a declarat Ministerul britanic de Externe, transmite Sky News.

Acesta a adăugat că, prin urmare, este probabil ca plecarea cetățenilor britanici „să aibă loc în etape în zilele următoare”.

Ora 11.58: Corespondentul BBC aflat la punctul de trecere a frontierei Rafah relatează că aproximativ 500 de persoane așteaptă să treacă în Egipt.

Acesta a vorbit cu cinci ofițeri de control al pașapoartelor de pe partea palestiniană, care spun că vor procesa mai întâi aproximativ 88 de persoane cu răni grave – și apoi vor începe cu cetățenii cu dublă cetățenie.

Potrivit acestora, în Gaza sunt înregistrate aproximativ 7.000 de persoane cu dublă cetățenie.

Cinci sute de persoane pe zi vor putea să treacă pe partea egipteană a frontierei, relatează corespondentul BBC.

După ce egiptenii vor aproba toate persoanele de pe partea palestiniană, acestea vor putea trece de cealaltă parte a frontierei.

Ora 11.55: Agențiile de presă Reuters și AFP afirmă că primele ambulanțe care transportă răniți din Gaza au intrat în Egipt prin punctul de trecere Rafah.

Ora 11.27: Zeci de cetăţeni străini şi persoane cu dublă cetăţenie au trecut miercuri din Fâşia Gaza spre Egipt prin punctul de frontieră de la Rafah, a relatat de la faţa locului un jurnalist al agenţiei France Presse, potrivit Agerpres.

