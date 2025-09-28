Honeywell testează un nou sistem pentru cabinele de pilotaj care avertizează piloții despre pericole pe pistă

Honeywell testează un nou sistem de avertizare pentru cabinele de pilotaj, menit să reducă riscul coliziunilor pe aeroporturi, într-un moment în care incidentele de tipul pătrunderilor neautorizate pe pistă ating niveluri alarmante, transmite CNBC, conform News.ro.